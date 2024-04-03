Apple, iOS 17.4 güncellemesinin yayınlanmasından neredeyse bir ay sonra, sonunda iOS 17.5 ve iPadOS 17.5 beta 1’i geliştiricilere test için sunuyor. Tanınmış analist Mark Gurman’ın raporlarına göre, Apple şu anda yapıyı geliştirip test ediyor ve yakında tüm kullanıcılara sunacak.

Kayıtlı bir geliştiriciyseniz, iOS 17.5 ve iPadOS 17.5 beta 1’i uyumlu iPhone ve iPad modellerinize hemen ücretsiz olarak indirip yükleyebilirsiniz. Ancak, beta güncellemelerini kablosuz olarak alabilmeniz için bir Geliştirici Hesabına sahip olmanız gerekiyor. Apple Kimliğiniz zaten bir Geliştirici Hesabına bağlıysa, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemeleri > Beta Güncellemeleri bölümüne giderek en son iOS 17.5 beta sürümünü iPhone’unuza indirebilirsiniz.

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iOS ve iPadOS için en son beta sürümünü doğrudan Apple’dan yüklemek için süreç aynıdır. iOS 17.5, bir iOS 17.xx güncellemesi olmadığı için iPhone için önemli değişiklikler içerebilir. Ancak, Apple geçen yıl WWDC 2023 etkinliğinde duyurduğu özelliklerin çoğunu zaten yayınladı. Bu nedenle, büyük beklentilere girmemek önemli ancak şirketin kullanıcılara yeni özellikler sunma konusundaki istekliliği her zaman dikkate değer.

Apple’ın bölgedeki Dijital Piyasalar Yasasına uyum sağlamak için değiştirmesi gereken çok şey olduğundan, güncelleme muhtemelen AB’deki geliştiriciler için düzeltmeler ve ek değişiklikler içerecek. Ayrıca, Kuzey Amerika bölgesinde yaşayan kullanıcılar için de yeni özelliklerin sunulabileceği düşünülüyor. Geçtiğimiz günlerde, şirketin üç yıl önce piyasaya sürülen iPhone 12’nin kablosuz şarj hızını sessizce artırdığına dair raporlar da gündeme gelmişti. Bu tür gelişmeler, Apple’ın sürekli olarak ürünlerini iyileştirme ve kullanıcı deneyimini geliştirme çabalarının bir parçası olarak değerlendirilmeli.