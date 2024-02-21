Apple, iOS 17.4 beta 4 güncellemesini bugün geliştiricilerin kullanımına sundu ve bu güncelleme bir dizi önemli değişiklikle birlikte geliyor. Yeni beta sürümü, Ayarlar uygulamasında yapılan ayarlamaların yanı sıra, yeniden başlattığınızda kişiselleştirilmiş bir açılış ekranı ekleyerek dikkat çekiyor.

iOS 17.4 beta 4, 21E5209b yapı numarasına sahip ve şu anda kayıtlı geliştiriciler tarafından kullanılabiliyor. Artık Ayarlar uygulaması aracılığıyla “Genel”e gidip “Yazılım Güncelleme”yi seçerek güncelleme yapmak mümkün. İlerleyen günlerde iOS 17.4 beta 4’ün herkese açık beta test kullanıcılarına sunulması bekleniyor.

Bu yeni beta sürümünde birkaç önemli özellik ve değişiklik bulunuyor. İşte yeni güncellemenin getirdiği yenilikler;

iOS 17.4’ü ilk kez yeniden başlattığınızda, profil resminizle kişiselleştirilmiş yeni bir karşılama ekranıyla karşılaşacaksınız. Bu, kullanıcı deneyimini daha özel hale getiren hoş bir ek özellik.

Apple, Ayarlar uygulamasındaki “Pil” menüsünde bazı değişiklikler yaparak, iPhone’unuzun pil sağlığını kontrol etmeyi daha kolay hale getiriyor. Ayrıca, iOS 17.4 beta 4’ün pil güncellemeleriyle birlikte iPhone 15 pillerinin beklenenden daha iyi performans gösterdiği açıklandı.

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CarPlay’e getirilen yeni bir özellik, sürücülere yaklaşan manevralar hakkında bilgi göstermeye yönelik bir seçenek sunuyor. Bu özellik, belirli araçların sürücülerine daha kapsamlı bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Kullanıcılar, Haritalar ana ekranındaki harita yapılandırma düğmesine dokunarak istedikleri ekran türünü seçebilecekler.

iOS 17.4 beta 4’ün sunduğu bu yenilikler, Apple kullanıcıları tarafından merakla bekleniyor. Yeniliklerin ve güncellemelerin kullanıcı deneyimini nasıl etkileyeceği ve iOS platformunun ne yönde ilerleyeceği konusundaki gelişmeler, teknoloji dünyasında büyük bir ilgiyle karşılanıyor.