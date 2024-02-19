Apple, bu yılın sonlarına doğru standart ve ‘Pro’ modelleriyle birlikte iPhone 16 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, farklı özellik setlerini test etmek için çeşitli tasarımların prototiplerini oluşturdu. Henüz iç detaylar hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da, Apple’ın mevcut iPhone 15 ve 15 Pro modellerinden farklı bir tasarım arayışında olduğu belirtiliyor. İşte iPhone 16 Pro serisine ilişkin son gelişmeler.

Öncelikle, iPhone 16 Pro modellerinde büyük bir yeniden tasarım bekleniyor. İddialara göre, kamera modülü birleşik bir yaklaşımla değişecek. Daha önceki söylentiler, standart iPhone 16 modellerinde dikey bir kamera düzeni olacağını ve arkadaki kameraların iPhone 12’ye benzer bir tasarıma sahip olacağını öne sürmüştü. Ancak son söylentiler, iPhone 16 Pro için mevcut modele benzeyen ancak önemli değişiklikler içeren yeni bir kamera tasarımına işaret ediyor.

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Bir tipsterın paylaştığı görsellere göre, iPhone 16 Pro’da kamera modülleri için yeni bir tasarım öngörülüyor. Şu anda, farklı kamera sensörlerini içeren bireysel dairesel muhafazalar görüyoruz. Ancak yeni söylentilere göre, tasarım tüm dairesel modülleri tek bir ünitede birleştirecek. Ancak, bu tasarımın özellikle kamera özelliklerine bağlı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Bir başka önemli değişiklik ise Yakalama Düğmesi’nde olabilir. Sızıntılara göre, Apple yeni bir kapasitif Yakalama Düğmesi üzerinde çalışıyor ve bu düğmenin iPhone 16 Pro’nun video kayıt özelliklerini işleyebileceği belirtiliyor.

Ancak, tüm bu söylentilere rağmen, Apple’ın henüz resmi bir açıklama yapmadığı ve bahsedilen değişikliklerin kesin olmadığı unutulmamalıdır. Her ne kadar tipsterlar ve sızıntılar önemli bilgiler sağlasa da, son kararın Apple’a ait olduğu ve şirketin bu konuda dikkatli bir yaklaşım benimseyeceği unutulmamalıdır. Apple hayranlarını heyecanlandıran bu yeni gelişmelerle birlikte, iPhone 16 serisinin ne gibi yeniliklerle geleceği merakla bekleniyor.