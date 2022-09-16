Apple’ın en son iPhone yazılım güncellemesi iOS 16 pazartesi günü yayınlandı. Fotoğraflar uygulamanız yinelenen resimlerle doluysa Apple’ın yeni yazılım güncellemesi, çekimlerinizi düzenlemenize ve kitaplığınızı temizlemenize yardımcı olacak nitelikte.

Apple’ın “yinelenen algılama” olarak adlandırdığı yeni bir özellik, tüm tekrarlayan çekimlerinizi toplamanıza yardımcı olur. Özellik, yalnızca iPhone 8 veya daha yenisine sahip olduğunuz sürece indirebileceğiniz iOS 16’da mevcut.

Bu yeni özelliği kullanmak, boşa harcanan depolama alanı açmanıza katkı sağlar. İOS 16 ile yinelenen fotoğrafları nasıl sileceğiniz aşağıda adım adım mevcut.

Nasıl yapılır:

iPhone’unuzda Fotoğraflar uygulamasını açın.

Ekranınızın altındaki Albümler’e dokunun.

Albümlerde, Yardımcı Programlar başlıklı bölüme ilerleyin.

Yardımcı Programlar bölümünün altında, Çoğaltmalar’ı seçin.

Yinelenen eşleşmeler ve Birleştirme seçeneği göreceksiniz.

Yinelenen fotoğrafları silmek için Birleştir’e dokunun.

Çoğaltmalarınızı daha hızlı gözden geçirmek için, aynı anda birden fazla fotoğraf seçmek için sağ üst köşedeki Seç’i seçin. İOS 16’nın algıladığı tüm yinelenen fotoğrafları birleştirmek için Tümünü Seç yapabilirsiniz.

Hepsi bu kadar! Güncellemeyi henüz yüklemediyseniz Ayarlar > Genel > Hakkında’ya giderek kontrol edebilirsiniz. Listede iOS 16’yı görmüyorsanız, iPhone’unuzda Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme’ye gidin.