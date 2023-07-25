Apple, iPhone ve iPad kullanıcıları için heyecan verici bir haberle geldi! Yeni iOS ve iPadOS güncellemeleri olan iOS 16.6 ve iPadOS 16.6, beta programı sonrasında nihayet kullanıcıların erişimine açıldı. Bu güncellemeler, tvOS 16.6, watchOS 9.6 ve macOS 13.5 ile birlikte sunuldu ve bir dizi yeni özellik ve hata düzeltmeleri içeriyor. İşte iOS 16.6’nın sunduğu her şey!

iOS 17 Beklerken iOS 16.6 ile Avunuyoruz!

Apple, yeni sürümleri 20G75 olarak numaralandırdı ve bu sürümler önceki iOS 16.5.1’in, daha doğrusu hızlı güvenlik yanıtı iOS 16.5.1(c)’nin, yerini aldı. Güncellemenin kısa süre içerisinde cihazınıza otomatik olarak ulaşması ve yüklenmesi gerekiyor, ancak bu süreç bazen birkaç gün alabiliyor. Bunun yerine Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek güncellemeyi elle yapabilir ve iOS 16.6’yı en kısa sürede deneyebilirsiniz.

Bu güncellemeyle Apple, önemli yeni özelliklerden ziyade performans iyileştirmelerine ve hata düzeltmelerine odaklandı. Zaten güncellemenin yaklaşık 650 MB olan boyutu da bunun büyük bir güncelleme olmadığının sinyallerini veriyor.

Asıl yenilikler ise heyecanla beklenen iOS 17 sürümüne kalmış durumda. Eylül ayında düzenlenmesi beklenen, ancak biraz sarkacağı iddia edilen etkinlikte iOS 17 ve iPadOS 17’nin genel kullanıcıya sunulması bekleniyor.

Yeni güncelleme, Ev ve Xcode uygulamalarındaki iki kritik hatayı düzeltiyor ve Apple Neural Engine, Bul uygulaması ve yonga çekirdeğindeki 16 güvenlik açığını gideriyor. Yani bu sürümü bir an önce yüklemekte fayda var. iOS 16.6 ve iPadOS 16.6 yeni özellikler getirmiyor, bunun yerine daha çok performans ve güvenlik odaklı bir güncelleme olarak karşımıza çıkıyor.

Kullanıcılar, bu güncellemeler sayesinde cihazlarının performansını daha da artırabilir, hatalardan arınmış bir deneyim yaşayabilirler. Yeni sürümlerin, kullanıcılara daha iyi ve güvenli bir deneyim sunması bekleniyor.

Apple kullanıcıları, iOS 16.6 ve iPadOS 16.6’nın sunduğu avantajları değerlendirmek için güncellemeyi en kısa sürede yapabilirler. Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edenler, Eylül ayında düzenlenecek etkinlikle birlikte iOS 17 ve iPadOS 17’nin heyecanını yaşamak için de sabırsızlanıyorlar.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iOS 16.6’yı yükleyecek misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!