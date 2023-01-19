iPhone üreticisi uzun bir süredir geliştiricileri üzerinde iOS 16.3 güncellemesini test ediyor. Bir dizi yenilik ve performans iyileştirmesi ile gelecek olan bu güncellemenin bugün RC sürümü yayınlandı. Nihai sürümden önceki son sürüm olan RC’nin yayınlanması ile gözler güncellemenin resmi olarak herkes için ne zaman yayınlanacağına çevrildi.

Son gelen bilgilere göre bu güncelleme önümüzdeki hafta Pazartesi veya Salı günü herkesin beğenisine sunulacak. Yeni nesil HomePod için destek içerecek olan bu güncelleme iPhone 14 Pro serisinde yaşanan yeşil çizgi sorununu da ortadan kaldıracak.

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Güncelleme yayınlandığında Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebileceksiniz. iOS 16’yı alan tüm modellere gelecek olan bu güncelleme, iOS 16’nın en kararlı sürümü olacak gibi görünüyor. Yeniliklerin yanında hata düzeltmelerini de içererek büyük dikkat çekecek olan bu güncelleme bakalım iPhone sahipleri tarafından sevilecek mi?

iOS 16.3 ile gelecek olan yenilikler

Yeni Birlik duvar kağıdı, Siyahi Tarih Ayı kutlamalarında Siyah tarihini ve kültürünü onurlandırıyor

Apple Kimliği için Güvenlik Anahtarları, kullanıcıların yeni cihazlarda iki faktörlü kimlik doğrulama oturum açma işleminin bir parçası olarak fiziksel bir güvenlik anahtarı gerektirerek hesaplarının güvenliğini güçlendirmelerine olanak tanır

HomePod (2. nesil) desteği

Acil SOS çağrıları artık yan düğmeyi yukarı veya aşağı ses düğmesiyle basılı tutmayı ve ardından yanlışlıkla acil durum aramalarını önlemek için serbest bırakmayı gerektiriyor

Freeform’da Apple Pencil veya parmağınızla oluşturulan bazı çizim vuruşlarının paylaşılan panolarda görünmemesi sorununu düzeltir

Duvar kağıdının Kilit Ekranında siyah görünebileceği bir sorunu giderir

iPhone 14 Pro Max’i uyandırırken yatay çizgilerin geçici olarak görünmesine neden olan bir sorunu düzeltir

Ana Kilit Ekranı widget’ının Ev uygulamasının durumunu doğru bir şekilde görüntülememesi sorununu düzeltir

Siri’nin müzik isteklerine düzgün yanıt vermemesi sorununu giderir

CarPlay’deki Siri isteklerinin doğru anlaşılamayabileceği sorunları çözer