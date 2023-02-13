Apple özellikle servis ve güncelleme desteği ile bilinen bir firma. Başta iPhone olmak üzere tüm cihazlarının uzun ömürlü olmasının temel sebeplerinden birisi uzun güncelleme desteği. Bu politikasına hız kesmeden devam eden Apple iPhone cihazları için iOS 16.3.1 güncellemesini yayınladı.

Güncelleme ile birlikte Apple bir dizi hata düzeltmeleri ve güvenlik güncelleştirmesi yayınlıyor. Güncelleme notları ise şu şekilde:

“Bu güncelleme, iPhone’unuz için aşağıdakiler dahil olmak üzere önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri sağlar:

– Uygulamalar iCloud kullanıyorsa iCloud ayarları yanıt vermeyebilir veya yanlış görüntülenebilir

– Find My için Siri istekleri çalışmayabilir

– iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde Kilitlenme Tespiti optimizasyonları“

Bazı kullanıcılar iPhone ve iPad’lerinde iCloud yedeklemelerini açamadıklarını belirtmişti. iOS 16.3.1 güncellemesi ile birlikte bu sorunun ortadan kaldırıldığı düşünülüyor.

Geçtiğimiz 2022 yılının Aralık ayında birçok iPhone kayak merkezlerinde yalancı kaza bildirimi yapmıştı. Yetkililer bundan bıktıklarını gün içerisinde çok az sayıda gerçek ihbar geldiğinden yakınmışlardı. Kayak esnasında meydana gelen yüksek hareketlilik buna sebep olmuştu. iPhone’lar kullanıcılara “İyi misiniz?” sorusunu yöneltmişti ancak iPhone’ların kayak esnasında kullanıcıların ceplerinde olmasından mütevellit kullanıcılar bu soruya cevap verememişti. iPhone’da bir kaza olduğunu varsayarak yetkililere haber vermişti. Durumun farkına varan Apple düzelteceğini söylemişti. Güncelleme notlarına göre Apple bu sorunu da gidermiş.

iOS 16.3 iki hafta önce yayınlanmıştı. Apple yeni bir güncelleme ile cihazlarında sorunları düzeltiyor.

Eğer güncellemeyi almaya uygun bir iPhone akıllı telefonunuz varsa ve güncelleme bildirimi gelmemişse Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.