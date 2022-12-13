Geçtiğimiz ay Apple, iPhone 14 serisi kullanıcıları için uydu üzerinden Acil SOS hizmetinin ABD ve Kanada’daki müşterilere kullanıma açmıştı. Bu hizmet bugün itibariyle Birleşik Krallık, Fransa, Almanya ve İrlanda’daki kullanıcılar tarafından da kullanılabiliyor.

Uydu üzerinden Acil SOS

Uydu üzerinden Acil SOS, Acil SOS, Tıbbi Kimlik, acil durum kişileri ve Konumumu Bul paylaşımı gibi mevcut iPhone özelliklerine ek olarak, önemli bilgileri acil durum servisleri, aile ve arkadaşlarla iletmek için bir uyduya bağlanıyor.

Uydu Üzerinden Acil SOS Nasıl Çalışır?

Bir kullanıcı hücresel veya Wi-Fi kapsama alanı eksikliği nedeniyle acil servislerle iletişime geçemezse, iPhone’da kullanıcıya uydu bağlantısı aracılığıyla yardımcı olmak için kullanımı kolay bir arayüz açılıyor.

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Ek olarak, açık koşullarda Acil SOS kullanıcılarının 15 saniye içinde mesaj gönderip alabileceğini de ekledi. Uydu üzerinden Acil SOS demosunu kullanan iPhone kullanıcıları, acil servisleri aramadan menzil içindeki gerçek bir uyduya bağlanarak uydu bağlantısını test edebiliyor.

Hangi ülkelere açıldı?

Bugünden itibaren uydu üzerinden Acil SOS ve Uydu Üzerinden Bul hizmetleri Fransa, Almanya, İrlanda ve Birleşik Krallık’ta kullanıma sunuluyor. Bu hizmet, yeni bir iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’in etkinleştirilmesinden itibaren iki yıl boyunca ücretsiz olarak kullanılabilecek.

iPhone’umu Bul ve uydu üzerinden Acil SOS için iOS 16.1 veya üzeri bir sürüm gerekiyor. Apple, önümüzdeki yıl daha fazla ülke için destek sağlanacağını da açıkladı.