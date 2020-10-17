iOS 14 ve iPadOS 14 kullanım oranları ortaya çıktı!

iOS 14 ve iPadOS 14’ün resmi olmayan günümüz kullanım oranları, özel bir şirketin yaptığı anket sonucuyla ortaya çıkartıldı.

İlginizi çekebilir: DxOMark, iPhone 12 Pro kamerasının en iyisi olmadığını söyledi!

reklam

iOS ve iPadOS 14 kullanım oranları ne durumda?

Geçtiğimiz Eylül ayında Apple, iOS ve iPadOS 14’ü piyasaya sürmüştü. Şimdi ise bir iş analizi şirketi olan Mixpanel’in yaptığı araştırmalara göre yeni yazılımın yüklenme oranı %43’e kadar ulaştı. Resmi olmayan verilere göre iOS/iPadOS 14 yüklenme oranı %43’e ulaşırken, iOS 13 %49 ile liderliğini korudu.

Geçen yılın iOS 13 kullanım oranıyla karşılaştırıldığında, iOS 14 geride kalıyor. Apple, her yıl en son yazılımını yükleyip kullanan cihazlarının sayısını açıklıyor, ancak bunu iOS 14 için henüz yapmadı.

Widget’larla birlikte kullanıcı deneyiminde büyük değişiklikler getiren iOS 14 ile karşılaştırıldığında iOS 13′ün en büyük yeniliği şüphesiz ki koyu mod özelliği sunmasıydı. Apple, iOS 14’ün kullanıcıların ana ekranlarını özelleştirmelerinde büyük bir sosyal medya eğilimini tetikleyeceğini ve muhtemelen insanların en yeni yazılıma güncelleme isteğinin artacağını düşünüyordu. Mixpanel’den gelen veriler, Apple’ın bu konuda biraz yanılmış olabileceğini gösteriyor.

Mixpanel’e göre, iOS ve iPadOS 14 kullanım oranları önümüzdeki haftalarda iOS/iPadOS 13’ü geçebilir. Aynı zamanda bazı kullanıcıların hala iOS 13’de kalmak istemesinin sebebi iOS 14 tarafından gelen düşük pil ömrü ve yavaş performans raporları da olabilir.