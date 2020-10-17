DxOMark, iPhone 12 Pro kamerasının en iyisi olmadığını söyledi!

iPhone 12 Pro kamerası, akıllı telefon kamera puanlayıcısı olarak bilinen DxOMark tarafından bugün ilk kez yorumlandı.

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iPhone 12 Pro kamerası beklentiyi karşılayacak mı?

Apple, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro için ön siparişleri 16 Ekimden itibaren almaya başlamıştı. Yeni iPhone 12’ler bugün eleştirmenler ve özel kaynaklara ulaşmaya başladı. Ancak tüm bu kaynakların 21 Ekim’e kadar inceleme ve karşılaştırma yayınlama hakları yok. Test için iPhone 12 Pro Max alanlar arasında DxOMark laboratuvarının uzmanları da vardı ve akıllı telefonla ilgili ön yorumlarda bulundular.

Özellikle iPhone 12 Pro Max’in telefoto lensinin yetenekleri ile şaşırtacağına ve etkileyeceğine dair şüphelerini dile getirdiler. Onların görüşüne göre, ne odak uzaklığı 65 mm’ye yükseldi ne de 5x optik zoom rakiplerine göre rekabet avantajı sağladı. Ayrıca, yetenekleri açısından kamera, sırasıyla 125 mm ve 120 mm odak uzaklığına sahip sensörlerin takılı olduğu Huawei P40 Pro ve Xiaomi Mi 10 Ultra’daki yakınlaştırma lenslerinden daha düşük bulundu.

Bu tür açıklamalar zaten DxOMark uzmanlarının iPhone 12 Pro Max kamerası konusunda şüpheci olduklarını ve Apple’ın yeni ürününe yüksek bir puan vermeyeceklerini gösteriyor. Ancak, sonuçlar için acele etmeyelim ve DxOMark’tan tam bir inceleme bekleyelim. Aynı zamanda bu testlerin ve yorumların özel bir kurumdan geldiğini ve her zaman gerçeği yansıtmadığını da hatırlatmakta fayda var.