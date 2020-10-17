Akıllı Telefonlar
DxOMark, iPhone 12 Pro kamerasının en iyisi olmadığını söyledi!
iPhone 12 Pro kamerası, akıllı telefon kamera puanlayıcısı olarak bilinen DxOMark tarafından bugün ilk kez yorumlandı.
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iPhone 12 Pro kamerası beklentiyi karşılayacak mı?
Apple, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro için ön siparişleri 16 Ekimden itibaren almaya başlamıştı. Yeni iPhone 12’ler bugün eleştirmenler ve özel kaynaklara ulaşmaya başladı. Ancak tüm bu kaynakların 21 Ekim’e kadar inceleme ve karşılaştırma yayınlama hakları yok. Test için iPhone 12 Pro Max alanlar arasında DxOMark laboratuvarının uzmanları da vardı ve akıllı telefonla ilgili ön yorumlarda bulundular.
Özellikle iPhone 12 Pro Max’in telefoto lensinin yetenekleri ile şaşırtacağına ve etkileyeceğine dair şüphelerini dile getirdiler. Onların görüşüne göre, ne odak uzaklığı 65 mm’ye yükseldi ne de 5x optik zoom rakiplerine göre rekabet avantajı sağladı. Ayrıca, yetenekleri açısından kamera, sırasıyla 125 mm ve 120 mm odak uzaklığına sahip sensörlerin takılı olduğu Huawei P40 Pro ve Xiaomi Mi 10 Ultra’daki yakınlaştırma lenslerinden daha düşük bulundu.
Bu tür açıklamalar zaten DxOMark uzmanlarının iPhone 12 Pro Max kamerası konusunda şüpheci olduklarını ve Apple’ın yeni ürününe yüksek bir puan vermeyeceklerini gösteriyor. Ancak, sonuçlar için acele etmeyelim ve DxOMark’tan tam bir inceleme bekleyelim. Aynı zamanda bu testlerin ve yorumların özel bir kurumdan geldiğini ve her zaman gerçeği yansıtmadığını da hatırlatmakta fayda var.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 pil kapasiteleri ortaya çıktı!
Apple’ın iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri Brezilya’da yasal onay aldı ve hükümet belgeleri telefonların pil kapasitelerini ortaya çıkardı.
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iPhone 12 pil kapasiteleri nasıl?
iPhone 12 ve iPhone 12 Pro, ABD’de 16 Ekim Cuma günü ön sipariş için satışa sunuldu, ancak Apple şimdiden cihazları diğer pazarlara getirme sürecine girmiş bulunuyor. Örnek olarak, Brezilya’da elektronik ürünlerin satılmasına izin veren veya bunu engelleyen ANATEL isimli bir sertifika kurumunun yeni belgeleri Technoblog tarafından ortaya çıkarıldı.
Bu belgeler, iPhone 12 Mini’nin 2,227 mAh, iPhone 12’nin ise 2.815 mAh batarya kapasitesine sahip olduğunu ortaya koyuyor.
Brezilya’nın Federal İletişim Komisyonu muadili olan ANATEL, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max cihazlarındaki pilleri de onayladı. Ancak, bu modellerin kapasiteleri şu anda net değil.
Bilindiği üzere Apple, iPhone cihazlarının pil kapasitelerini açıklamıyor. Şirket bunun yerine tahmini pil ömrünü belirtiyor. Örnek olarak iPhone 12 mini’nin 15 saate, iPhone 12’nin ise 17 saate kadar video oynatımı yapabileceğini söylemişti.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A02 ve M02, yeni Bluetooth sertifikaları aldı!
Samsung Galaxy A02 ve M02 yeni detaylar ile ortaya çıkmaya devam ediyor. Firmanın iki yeni uygun fiyatlı akıllı telefonu, Bluetooth SIG sertifikaları aldı.
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Samsung Galaxy A02 ve M02’nin aynı cihaz olma ihtimali de var!
Samsung, akıllı telefon dünyasına yeni alternatifler getirmeye devam ediyor. Uygun fiyatlı modeller ile daha fazla kullanıcıya ulaşmak isteyen firma, giriş seviye akıllı telefon sayısını da arttırmayı planlıyor. Geçtiğimiz günlerde Bluetooth SIG‘nin internet sitesinde ortaya çıkan sertifikaya göre firma, Samsung Galaxy A02 ve M02 isimli iki yeni cihaz geliştiriyor. Bluetooth sertifikalarını alan akıllı telefonlar hakkında fazla bir detay bulunmaz iken, iddialara göre bu iki cihazın farklı pazarlar için üretilecek aynı modeller olacağı tahmin ediliyor. İddianın en büyük desteğinin ise cihazların aynı sertifika belgelerini alması olarak görülüyor.
Geçtiğimiz günlerde Geekbench test sonuçları ortaya çıkan Samsung Galaxy A02, tekli çekirdekte 751 puan, çoklu çekirdekte ise 3824 puanı hanesine yazdırdı. Snapdragon 450 işlemcisi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, 2 GB RAM‘e sahip olacak. Yine tahminlere göre 5.7 inçlik ekran ile gelmesi beklenen cihazın, toplamda üç adet kameraya üzerinde yer vermesi bekleniyor. Galaxy M02 hakkında henüz teknik bir detay ortaya çıkmazken, ilerleyen günlerde cihazlar hakkında yeni bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor. Bakalım firma, yeni giriş seviye akıllı telefonları ile hedeflediği kullanıcı sayısına ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Note 10 Pro, Android 11 tabanlı MIUI 12 alıyor!
Xiaomi, en son arayüz versiyonu olan Android 11 tabanlı MIUI 12 sürümünü birçok akıllı telefonu için yayınlamaya başlayacak. Birkaç gün önce Redmi K30i 5G modeli bu güncellemenin geliştirici betasını almaya başladı. Şimdi ise kullanıcılardan gelen bilgilere göre Xiaomi Mi Note 10 Pro, Android 11 tabanlı MIUI 12 betasını almaya başladı.
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Xiaomi Mi Note 10 Pro, yeni güncelleme ile ne gibi değişikliklere sahip olacak?
Şu anda Mi Note 10 Pro, V12.0.1.0.QFDCNXM arayüz sürümüne sahip. Bu versiyon numarası, Android 10 tabanlı MIUI 12‘ye ait. Android 11 tabanlı MIUI 12 versiyonu ne zaman kararlı bir şekilde kullanıcılara sunulacak henüz bilinmiyor. Fakat betasının resmi olarak başladığı kullanıcılar tarafından onaylandı. Xiaomi tarafından yayınlanan beta güncelleme notlarına göre;
- Tarayıcıya önceden kapatılmış web sayfalarını kolayca geri yükleyebilen yeni bir modül eklenecek. Bu modül yeni bir çoklu pencere sayfası tasarımı ile gelecek.
- Web video oynatıcısında iyileştirmeler yapıldı. Artık çoğu web sayfasında video oynatma, indirme ve videoların hızını ayarlayabilmeyi destekleyecek.
- Tarayıcı üzerinden yer imi ekleme işlemi basitleştirildi.
- Yeni başlangıç sayfası, yer imlerini ve sık ziyaret edilen siteleri içerecek. Bu sayede ulaşılmak istenen sayfalara daha kolay bir şekilde erişilebilecek. İsteğe bağlı olarak arama ve yer imleri aynı başlangıç sayfasında da bulunabilecek.
Bu yeni güncelleme şimdilik beta testinden geçiyor fakat en kısa sürede kararlı sürümün yayınlanacağını tahmin ediyoruz.