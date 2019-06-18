iOS 13 beta 2 kullanıcılara sunulmaya başlandı!

iOS 13 beta 2 yazılım geliştiricilerine ve kullanıcılara açıldı. İkinci beta yazılımı bugünden itibaren Apple‘ın geliştirici portalından indirilebilir.

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iOS 13 beta 2 ne getirecek?

Yeni gelen iOS 13 beta güncellemesi, uygulamalardaki ve işletim sistemindeki bazı performans ve kararlılık sorunlarını gidermeyi hedefliyor. Bu ayın başında düzenlenen geliştirici etkinliği WWDC 2019‘da Apple, iOS 13 genel beta sürümünün temmuz ayında cihazlara verileceğini söylemişti. Büyük ihtimalle o zamana kadar bir başka ara güncelleme (iOS beta 3) daha sunulacak.

Apple, ekosistemindeki diğer cihazlar için de güncellemeler yayınladı. Apple iPadOS 13 beta 2, watchOS 6 beta 2, tvOS 13 beta 2 ve macOS Catalina beta 2 geliştirici güncellemeleri de kullanıcılara açıldı. Önceki güncellemelerden farklı olarak bu güncellemeler OTA yoluyla indirilebilinecek. Yani USB ya da iTunes üzerinden cihaz güncellemesi yapılması gerekmeyecek.