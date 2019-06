Hot Wheels, Apple mağazalarında oyuncak satacak

Dünyaca ünlü oyuncak araba markası Hot Wheels, NFC çipine sahip yeni arabalarını Apple mağazalarında satacak. Telefon üzerinden takip edilebilen oyuncakların uygulamaları Google Play Store’dan da indirilebilecek.

Dijitalleşme yoluna giren Hot Wheels yeni oyuncaklarını tanıttı. Şirket, arabaların alt kısımında bulunan NFC modülü ile oyuncaklarına akıllı takip sistemini getiriyor. App Store veya Google Play Store üzerinden indirecek Hot Wheels uygulamasına arabanın altında bulunan NFC barkodu okutan çocuklar oyuncak hakkında bilgileri cihazlarda görebilecek. Araba animasyonları, puanlama ve koleksiyon görünümüne sahip olacak uygulamada dikkat çekici bir başka özellik ise hız takibi olacak. Sanal garajlar kuran oyuncak severler kızıl ötesi sensörler yardımı ile arabaların hızlarını ölçebilecek. Yeni oyuncakların satımı noktasında Apple ile anlaşma sağlayan şirket, yeni oyuncaklarını Apple.com ve Apple mağazalarında satacak.

Introducing #HotWheelsid, a completely new way to collect your favorite die-casts. Complete with a Spectraflame paint job, new wheels, and an NFC chip, your #HotWheels can now be digitized! Available at Apple and https://t.co/wMrq6pnNQP. https://t.co/fa4BN3Cjca pic.twitter.com/uv3iD4l3wW

— Hot Wheels (@Hot_Wheels) June 14, 2019