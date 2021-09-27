İnternet Sitesi Kurmak İçin Yapılması Gerekenler | Domain ve Hosting İle İnternet Sitesi Nasıl Kurulur?

İnternet, bundan on yıllar önce varlığını göstermeye başladığında; hayatımızın bir parçası haline gelebileceğini ön görmek neredeyse imkansızdı. Bugün ise, ortalama bir kullanıcı her gün onlarca web sitesini ziyaret ediyor. Peki farklı internet sitelerini ziyaret ederek başladığımız bu yolculukta, kendi web sitenizi kurmak için ne yapmanız gerekiyor? Bu yazımızda, kendi web sitesini oluşturmak isteyenleri izlemesi gereken yolları anlatacağım ve birkaç adımda nasıl internet sitesi kurabileceğinizi göstereceğim ve Domain ve Hosting ile internet sitesinin nasıl kurulacağını anlatacağım.

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İnternet sitesi kurmak için gerekenler

İnternet sitesi kurulumu için önceleri birçok uygulamaya sahip olmak ve daha önemlisi elinizdeki bütün araçlara mükemmel bir şekilde hakim olacak şekilde kullanabiliyor olmak gerekiyordu. Ancak şimdiki sistemlerde bu iş birkaç tıklamayla basit bir program kurmaya benzer hale geldi. Bu işi yapabilmek için yönetimi size ait olan bir domain ve bir hosting sahibi olmanız yeterli. Ama öncelikle konuya uzak olanlar için domain ve hosting nedir sorularının cevaplarını verelim.

Domain nedir?

Domain (Alan Adı) web sitelerinin internette kolayca bulunmasını sağlayan harf ve rakam kombinasyonlarından oluşan anlamlı veya anlamsız adreslerdir. Genel olarak düşünülenin aksine alan adları satın alınan değil yıllık olarak kiralanan dijital varlıklardır. Alan adlarının kullanım hakkını belirli süreyle satın alabilmek için aracı bazı kuruluşlardan hesap oluşturmanız gerekir.

Domain seçiminin önemi

Öncelikle işinize, size ve projenize uygun bir alan adı seçerek başlamalısınız. TLD (Top Level Domain) yani alan adı uzantısı seçimi de projenize uygun olmalıdır. “.com” ticari faaliyetler için uygun ve en çok tercih edilen uzantılardandır. “.NET” “.SHOP” “.ORG” “.COM.TR” gibi uzantılardan kendinize uygun gördüğünüzü seçin. Sadece uygun fiyatlı diye çok bilinmeyen uzantıları tercih etmeyin.

Daha sonrasında bu hizmeti veren bir Hosting firmasından domain sorgulama ekranına gelerek aklınıza gelen ve size uygun kelime, harf veya rakam kombinasyonlarını deneyerek daha önceden başkaları tarafından tescil edilip edilmediğini öğrenebilirsiniz.

Mümkün olduğunca kısa ve anlamlı bir alan adı seçin. Türkçe karakter kullanabiliyor olsanız da SEO (Search Engine Optimization) açısından sorun yaratabileceği için sadece İngilizce karakterleri kullanarak bir domain oluşturmanız her zaman için sizin faydanız olacaktır.

Daha önceden tescil edilmiş ve halihazırda kullanılmayan ancak genelde açık artırma yoluyla satışta olan kullanışlı alan adlarına da yönelebilirsiniz. alanadlari.com sitesi vb sitelerden de araştırma yapabilirsiniz.

Hosting nedir?

Hosting ise bu alan adı ile ilişkilendireceğiniz internet sitesinin verilerinin kaydedileceği ve yayınlanacağı alandır. Bu iş için özel olarak hazırlanmış bilgisayarlar üzerinde bulunan hosting alanları internet sitesine her an ulaşım sağlamaktan sorumludur. İyi hizmet veren bir hosting firması seçerek hosting paketlerini inceleyerek işe başlayabiliriz. Tek bir internet sitesi kurup yöneteceğiniz için seçenekler arasında en uygun olan Süper Başlangıç Paketi’ni seçebiliriz.

Hosting seçiminin önemi

Hosting seçerken mutlaka dikkat etmeniz gereken bazı kriterler mevcut. Kuracağınız web sitesinin amacı bu açıdan yol gösterici olmalı. Örneğin; bir haber portalı kuracaksanız daha fazla alana ve trafik oranına ihtiyacınız vardır. Ancak sadece şirket tanıtımı veya kişisel düşünceleriniz paylaşacağınız ve birkaç sayfadan oluşan internet siteleri en düşük paketle de rahatça yönetilebilir.

Eğer kurumsal bir firma tüm operasyonlarını internet sitesi üzerinden yönetmek istiyorsa, iş farklı bir boyuta taşınacak ve çok daha farklı özelliklerde ve ek hizmetlerin sunulduğu hosting paketlerine yönelmek gerekecektir.

İnternet sitesinin türü

Kurumsal internet sitesi

Kurumsal firmaların hem kendi operasyonlarının yönetildiği, hem çalışanlarının iletişim kurduğu bir portal haline gelebilen internet siteleridir. Genellikle oldukça kapsamlı sitelerdir. Üzerinde yoğun çalışma gerektirir. Kurumsal internet siteleri, Frontend ve backend yazılımcıların desteğine ihtiyacınız olan internet sitesi türüdür.

Haber blog sitesi

Genelde günlük aktüel haberlerin ve olayların yer aldığı, görsel ve video destekli içerikler sunan internet siteleridir. Bu tür siteler de sürekli olarak destek ihtiyacı olan ve anlık veya günlük veri girişlerinin olduğu sitelerdir. Küçük kapsamlı içerik siteleri CMS sistemleri ile kolayca oluşturulabilir.

E-Ticaret sitesi

İnternet üzerinden online ürün veya hizmet satışı yapılan sitelerdir. Bu internet siteleri de kolayca kurulum yapılan Opencart, PrestaShop gibi sistemlerle oluşturulabilir. Günümüzün alışveriş trendleri de online platformlara yöneldiği için aramızda e-ticaret sitelerinden alışveriş yapmayan kimse kalmamıştır diye tahmin ediyoruz.

İnternet sitesinin altyapısı

WordPress

WordPress en pratik ve en kolay kurulan ve yönetilen CMS yani İçerik Yönetim Sistemlerindendir. Bu sistem çok yaygın kullanıldığı için ve oldukça fazla Theme (Tema) ve sitenize oldukça değişik işlevler kazandıran Plugin (Eklenti) içerdiği için genellikle tavsiye ettiğimiz sistemlerin başında gelmektedir. İlk kurulduğunda standart bir temayla karşınıza çıkan bu internet sitesi sistemi Themeforest vb sitelerden edineceğiniz binlerce değişik temayla oldukça renkli ve ilgi çekici hale getirilebiliyor.

Opencart

Hosting yönetim panelinden yine birkaç tıklamayla standart bir Opencart temalı web sitesi yüklemesi yapılır. Bu yükleme yapıldıktan sonra kurulum yapılırken verilen Default kullanıcı adı ve şifre bilgileriyle admin panele girilerek ürünlerin eklemesi yapılabilir.

Asıl sorun ürün eklemektir. Tek tek ürün eklemek uzun zaman alacak bir işlem olduğu için oldukça zordur. Ancak bir markayla çalışıyorsanız size ürünlere ait bilgilerin bulunduğu (Ürün adı, fiyatı ve diğer bilgiler) XML dosyasını talep ederek otomatik yükleme yapabilirsiniz. Tüm ürünler bu XML dosyası ile sitenize eklenmiş olacaktır.

Opencart E-ticaret sitesinin güzel yanı da admin panelinden satış istatistikleri ve diğer detayları da görebiliyor olmanızdır.

Joomla

Joomla da çok tercih edilen diğer CMS sistemlerindendir. Program kurar gibi internet sitenizi kurabileceğiniz bu sistemler bize web tasarımcılar olmadan site kurma şansı tanıyor.

İnternet sitesi nasıl kurulur?

WordPress ile web sitesi kurmak

Hosting yönetim paneli

Öncelikle kendinize ve projenize uyan alan adını bağladığınız hosting yönetim paneline giriş yapmalısınız. Bu kontrol paneli cPanel veya Plesk Panel olabilir. İkisi de oldukça yaygın kullanılan ve oldukça pratik kontrol panelleridir. Kendi hesabımıza girerek hostinglerim seçeneğine gelerek listede yönetmek istediğimiz domainin yanındaki “Yönet” butonuna basıyoruz.

cPanel ile WordPress kurulumu

Hostinglerim Yönet tuşuyla girdiğimiz ekran bizi cPanel giriş ekranına getirecektir.

“cPanel’e Giriş Yap” diyerek panele giriyoruz.

cPanel modulü açılınca “Tek Tıkla Uygulama Kurulumu” sekmesindeki uygulamalardan WordPress seçeneğine gelerek çift tıklıyoruz.

Bu sırada açılan ekrandan “ Yükle” sekmesinden aşağıdaki “ Şimdi Kur” butonuna basıyoruz.

Bu aşamada Script ayarlarına birşey yapmanıza gerek yok varsayılan ayarlar kalabilir.

Site Settings sekmesinde kendi sitenizin hangi isimle görülmesini ve açıklamasını yazalım.

Admin Account sekmesi en önemli kısımdır. Admin e-mail yazan yere kullandığınız ve çalışan bir E-posta adresi yazın.

Username ve Admin Password kısımlarına “Admin Paneli”ne giriş yaparken kullanacağımız ve unutmayacağımız bilgileri oluşturup bir yere kayıt edelim. Bu bilgi her zaman lazım olacaktır.

Ekranın aşağısında Dil seçeneği Default olarak Türkçe seçili olmalı değilse siz Türkçe seçeneğini işaretleyin.

“Select Plugins” seçeneğine şimdilik birşey yapmıyoruz pluginleri sonradan da ekleyebiliriz.

Select Theme seçeneği hangi temayla kurulsun istiyorsak onu seçmemize yarar. Burada sitenizin görünüş, menü dağılımı ve amacına göre binlerce tema var. Default tema kurulsun sonra seçerim de diyebilirsiniz ya da bu aşamada “Show All Themes” butonundan bir tema seçebilirsiniz.

En son olarak “Yükle” butonuna basarsanız Sitenizin kurulumu tamamlanmış olacak. Bu aşamadan sonra yönetimi admin panel üzerinden gerçekleştireceğiz.

Admin panel girişi

WordPress sistemi admin paneline eğer siz özel bir adres belirlemediyseniz, alanadiniz.com/wp-admin/ adresinden ulaşabiliyor.

Kurulum yaparken belirlediğiniz kullanıcı adı ve şifreyle WordPress admin paneline girerek düzenlemeleri yapabiliyoruz.

Tema (theme) değiştirmek

İlk aşamada tema seçmediyseniz, varsayılan tema kurulmuş olmalıdır. Bu güncel olarak ise Twenty Twenty One temasıdır. Çirkin göründüğüne bakmayın istediğiniz temayla oldukça renkli ve işlevsel hale gelecektir. Tema değiştir seçeneği ile tema seçeneklerinden istediğinizi yükleyebilirsiniz. Çoğu ücretsiz binlerce tema var, ücretsiz kullanıma sunulanlar bazı ayarları kullanıma kapatılarak sunuluyor o sebeple ücretli bir tema seçmenizi öneririz.

Eklenti (plugin) yüklemek

Eklentiler de birçok amaçla kullanılıyor. Zaten seçtiğiniz temaya bağlı çalışan birkaç Plugin (eklenti) yüklenmiş olmalıdır. Eklentilerin sitenize kazandırdığı bazı kabiliyetler vardır. Örneğin, form hazırlamak, Google Haritalar’da konum göstermek, Ana sayfada fotoğraf slayt gösterisi, SEO eklentileri, site hızlandırma cache eklentileri v.b. Biraz araştırarak pluginler arasından kendi işinize yarayacak Pluginleri yükleyebilirsiniz.

Bu aşamada dikkat etmeniz gereken en önemli şey yüklediğiniz eklentiler çok olursa sitenizin açılma hızı düşebilir. Bu sebeple mümkün oldukça az ve öz eklenti yüklemelisiniz.

Kategori oluşturmak

Ana menümüz solda bulunuyor. Bu kısımda ilk olarak ana sayfa menülerinde olmasını istediğimiz kategorileri ekliyoruz.

Yazılar menüsüne tıklayarak Kategoriler sekmesine geliyoruz.

Bu kategoriler içerikleri yayınlayacağımız menü başlıkları olacak iyi düşünerek kurgulayın.

Kategoriler oluşturulduktan sonra “Yeni Ekle” butonuna basarak Yazı ekleyeceğiz.

İçerik eklemek

Yazı ekleme sayfasında herşey bloklar halinde çalışır. Bu bloklar, metin, başlık, resim, video, resim galerisi olarak şekillendirilebilir

Ana Başlığımız H1 etiketli başlıktır. Bu Ana başlığın altında içeriğin gidişatına göre alt başlıklar eklenecek. Bu başlıklar önce H2 etiketli olmalı ve bu başlığa ait alt başlık varsa H3 etiketli başlık seçilmelidir.