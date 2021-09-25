iPhone 13 Pro’nun ProMotion Özelliğinde Kısıtlama!

Apple’ın 14 Eylül’de tanıttığı iPhone 13 Pro ve Pro Max modelleri, beklenmeyen satış başarısıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Küçülen çentik, A15 Bionic işlemci, yeni renk seçeneği, göz alıcı OLED ekran ve incelemelerde gösterdiği dudak uçuklatan pil başarımı ile heyecan yaratan modellerden bu sefer üzücü bir haber geldi.

Resmi uygulamalara alternatif olan, istemci uygulamalar arasında popüler sayılan Apollo Reddit’in geliştiricisi Christian Selig, Twitter üzerinden önemli bir bilgi paylaştı. Paylaşılan bilgiye göre, iPhone 13 ve iPhone 13 Mini modelleri ile serinin Pro modelleri arasındaki en önemli farklardan biri olan ProMotion özelliği, yazılımsal bir hata yüzünden üçüncü taraf uygulamalarda kısıtlanmış durumda.

Bu Durum Ne Anlama Geliyor ?

Her ne kadar cihazı ilk alanlar biraz üzülse de bu sorunun yazılımsal bir hata olduğunu ve düzeltilmesinin yakın olduğunu belirtelim. Bu hata ProMotion özelliği ile sunulan 120 hz ekran tazeleme hızının sistem animasyonları dışında kullanılmasını engelliyor ve üçüncü taraf uygulamalar sadece 60hz yenileme hızında çalışabiliyor. Yani App Store üzerinden indirilecek birçok uygulama bu durumdan etkilenebilir.

ProMotion teknolojisi ekranın yenileme hızını adaptif olarak ayarlayabilen bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Güç tasarrufu için tazeleme hızını 10 hz değerine kadar çekebilen bu teknoloji, aynı zamanda akıcı kullanımlar için tazeleme hızını 120 hz seviyesine kadar da çıkartabiliyor. Ayrıca bu teknoloji, üçüncü taraf uygulama geliştiricilerinin herhangi bir kod eklemesine gerek duymadan da kendisi adaptif olarak uygulamada kullanılan ekran tazleme hızını 120 hz ve 10 hz arasında değiştirebiliyor.

Ancak bu hatanın yaşanmasının ProMotion’ın çalışma prensibi ile ilgili olmadığını söylemek mümkün. Zira IOS 15’in ilk sürümünde bulunan bu hata, ilginç şekilde 2017 yılından beri serinin her modelinde ProMotion özelliğini sunan iPad Pro serisi kullanıcılarını etkilememiş gibi görünüyor. Yani “yanlışlıkla” yapılan bu kısıtlama sadece iPhone 13 Pro ve Pro Max modellerine özgü diyebiliriz.

Hata Ne Zaman Çözülecek ?

Bu konuda güzel haberlerimiz var. Apple bu durumdan haberdar ve yakın zamanda bir güncelleme yayınlayacak. Bu güncelleme sayesinde üçüncü taraf uygulama geliştiricileri ProMotion’ın sunduğu nimetlerden tam olarak yararlanabilecek. Yani uygulamalar olması gerektiği gibi 120 hz ile 10 hz arasında değişen ekran tazeleme hızlarını kullanabilecek.

Firmaların bu hataları dinlediklerini ve yazılımlarını optimize etmeye çalıştıklarını görmek sevindirici. Eğer iPhone 13 Pro veya iPhone 13 Pro Max modellerinden birini almayı düşünüyorsanız, aldıktan sonra cihazınızı güncellemenizde fayda var.