Intel Sürücüsüz Araç Teknolojisi Üreticisi Mobileye’ı Satın Aldı

İşlemci devi Intel sürücüsüz araçlar için görüş teknolojileri geliştiren Mobileye girişimini 15.3 milyar dolara bünyesine kattı.

Intel bu satın alım ile beraber sürücsüüz araç teknolojine yön veren firmalardan biri olmak istediğini gözler önüne serdi. Bu sene işlemci devi, BMW ve Mobileye ile beraber Amerika ve Avrupa’da 40 sürücüsüz aracı yollara çıkaracak ve teknolojisini deneyecek.

Mobileye’ın satın alındığı bu sene resmen açıklandı. Şirket bu sene başında önümüzdeki iki yıl içerisinde sürücüsüz araç teknolojisine 250 milyon dolar harcayacağını açıklamıştı. 15 milyar dolar ise bu sayının biraz üzerinde. Şirketin CEO’su Brian Krzanich yaptığı açıklamada Xeon işlemciler, FPGAlar, 3 Boyutlu Xpoint hafızalar ve 5G modemler ile otomativ alanında bilgisayar görüş teknolojisinin lideri olacaklarını açıkladı.

Mobileye otonom araçların ilerlemesini ve çarpışmalardan kaçınmasını sağlayacak çip ve sistemler üretiyor. Tesla kendi otomatik pilotu için Mobileye çiplerini üretiyor. Intel bu satın alım ile beraber sürücüsüz araç alanında Nvidia ve Qualcomm gibi rakiplerinin arkasında kalmak istemiyor. İki firmada sürücüsüz arça teknolojisine uzun zamandır ilgi duyuyor.