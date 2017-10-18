Intel, Nöral Ağ İçin Geliştirdiği İşlemciyi Bu Yıl Çıkaracak

Intel, nöral ağlar üzerinde çalışması için özel olarak geliştirdiği işlemcisinin ilk neslini bu yıl bitmeden çıkarmayı planlıyor.

Intel geçtiğimiz günlerde duyurduğu Lake Crest adına sahip nöral ağ kullanımı için özel olarak geliştirilen işlemcisini ilk olarak az sayıdaki şirkete gönderecek. Lake Crest özellikle makine öğrenimi için kullanılacak.

Lake Crest yapay zeka uygulamalarında kullanılan işlemleri gerçekleştirmek için tasarlandı. Bu işlemci günümüz donanımlarında kullanılmayacak. İşlemcinin yapay zeka uygulamalarında yaşanan dar boğazların önüne geçmesi bekleniyor. Şirket bu işlemciyi geliştirirken Facebook ile birlikte çalıştı. Facebook şu anda nöral ağ araştırmalarına ve yapay zekaya en çok önem veren şirket olarak öne çıkıyor.