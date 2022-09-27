Intel, Arc A380’i tanıttıktan sonra, NVIDIA’nın RTX 3060’ı ile rekabet edecek ara grafik kartı Arc A770’in piyasaya sürüldüğünü resmen duyurdu. Şirkete göre, GPU iyi iyileştirmelere sahip ve Ray Tracing söz konusu olduğunda rakibini kolaylıkla geçebilir.

Model, 2,6 GHz hızında 16 GB veya 8 GB GDDR6 VRAM bellek ile donatılmıştır ve 32 Xe Çekirdeğine sahiptir. Ne yazık ki şirket, kartın konfigürasyonları hakkında çok fazla teknik ayrıntı açıklamadı. Ancak VideoCardZ’den gelen bilgiler 256-bit bellek arayüzü, 560 GB/s bant genişliği ve 225W TBP’ye işaret ediyor.

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Performans söz konusu olduğunda Intel, A770’in RTX 3060’a kıyasla Full HD ve ışın izlemede %65 daha fazla kare üretebildiğini bildiriyor. Bazı söylentiler hala tasarımın Quad HD’de RTX 3060 Ti ve RTX 3070 arasında performans göstereceğini söylüyordu.

İçindekiler Fiyat ve bulunabilirlik

Fiyat ve bulunabilirlik

Arc A770’in, NVIDIA’nın RTX 4090’ı piyasaya süreceği gün olan 12 Ekim’de piyasaya sürülmesi planlanıyor. Intel kartın 8GB bellekli versiyonunun önerilen fiyatı 329 dolardır.

Kaynak: The Verge, VideoCardZ