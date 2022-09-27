Söylentiler, sızıntılar ve pek çok spekülasyonun ardından Intel, kod adı Raptor Lake olan 13. nesil işlemcileri duyurdu. Yeni işlemciler, E- ve P-Çekirdekleri, kilidi açılmış hız aşırtma ve entegre grafiklerle geçen nesilde tanıtılan hibrit mimariyi koruyor.

i9-13900K Intel’in yeni kralı

Beklendiği gibi, Intel Core i9-13900K, 24 çekirdek (8 performans ve 16 verimlilik) ve 32 iş parçacığı ve 5.8 Ghz’ye ulaşabilen saat artışı veya i9-12900KS’den 300 Mhz daha fazla getirerek bu yeni neslin amiral gemisi olarak duyuruldu.

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Şirket, önceki işlemcilere kıyasla tek iş parçacığında %15 ve çoklu iş parçacığında %41’e varan kazançlar vaat ediyor. Bu arada, markanın yeni ürünlerle birlikte listedeki birkaç üründe bulunan Verimlilik çekirdeği miktarını artırdığını belirtmek gerekir.

DDR5 standardındaki RAM belleklerle destek devam ediyor ve şimdi yerel frekanslar 5200 Mhz’e yükseltildi. DDR4 de Intel tarafından korunarak kullanıcının seçim yapabileceği seçenekler yelpazesi genişletilmiştir. PCIe Gen 5.0, ekran kartları ve SSD’ler için güncellenerek 16 şerit kullanılabilir hale geldi.

Güç tüketimi söz konusu olduğunda, Intel çok fazla güç tüketilmesi için bir kapı açmıştır. i5, i7 ve i9 ailelerinin temel güç tüketimi 125W’tır, ancak son ikisi Turbo modunda tetiklendiğinde 253W’lık tepe değerlerine ulaşabilir.

Kullanıcıların genel mutluluğu için, LGA 1700 soketi değişmediği için 600 serisi anakart platformları Raptor Lake ile uyumlu olacaktır. Ayrıca, 700 serisi anakartlar, sekiz ek PCIe 4.0 şeridi, 20 Gbps USB 3.2 Gen 2×2 bağlantı noktası vb. sunan en üst seviye Z790 ile piyasaya sunuldu.

Kaynak: XDA Developers, The Verge