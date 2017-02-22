Intel’in Yeni LTE Modemi ile Cepten İnternet Hızı Artacak

Gigabit LTE kablosuz internet hızlarında yeni bir adım ve Intel de yeni mobil modemleri ile bu adımı atmaya hazırlanıyor.

Intel, XMM 7560 isimli yeni modemini duyurdu. Bu modem 1 Gbps indirme ve 225 Mbps yükleme hızı destekliyor. Modem akıllı telefonlar, tabletler, laptoplar ve diğer mobil cihazlarda kullanıcılacak. Şirketin yeni modemi şu an kullanımda olan LTE’den daha hızlı olacak. Ancak ne kadar hızlı olacağını henüz bilmiyoruz.

Şirketin mobil ve iletişim grubu başkan yardımcısı Asha Keddy yaptığı açıklamada XMM 7560 ile gerçek dünyada gigabit hızlarının mümkün olacağını ancak bu hızlara ulaşmanın ve bu hızları sürekli bir şekilde kullanmanın ayrı olduğunu dile getirdi. Yani büyük bir ihtimalle hiç birimiz günlük kullanımda 1 Gbps hızında indirme yapamayacağız.

Bir diğer problem ise henüz baz istasyonlarında gigabit LTE desteği bulunmuyor. Yani telefon donanımları bir adım ileride diyebiliriz. Bunun için yüklenici firmaların altyapı çalışması yapması gerekiyor. Mobile World Congress’e az bir süre kaldı ve en az bir adet gigabit LTE desteğine sahip telefon göreceğiz. Bu yıl içerisinde bu desteğe sahip modellerin sayısı da artacak.