Intel’in Sekizinci Nesil İşlemcileri Çok Büyük Bir Yenilik Getirmeyecek

Intel işlemci mimarisi konusundaki tick-tock geliştirme yöntemini artık bıraktığını açıklamıştı ve yeni çıkacak işlemcilerde bunu göreceğiz.

Intel yeni jenerasyonu geliştiriyordu bir sonraki nesil de ise mimariyi değiştiriyordu ancak 2017’nin ikinci çeyreğinde çıkacak olan sekizinci nesil işlemcilerde 14 nanometrelik teknolojiyle üretilecek. Sekizinci nesil işlemciler 14 nanometre olarak üretilen dördüncü işlemciler olacak.

Yeni işlemcilerde büyük bir yenilik olmayacak ancak SysMark testlerinde sekizinci nesil işlemcilerin %15 daha performanslı olduğu gözüküyor. 6. nesilden 7. nesile geçilirken de %15’llik bir performansı yaşanmıştı.

Yeni nesil işlemciler özellikle düşük elektrik tüketimine sahip U ve Y serisinde yenilikler görebiliriz. Bu işlemciler özellikle ince dizüstü bilgisayarlarda ve ultrabooklarda kullanılıyor. Şirketin uzun zamandır beklenen 10 nanometre işlemcilerini bir süre daha görmeyeceğimiz kesin. Diğer taraftan 10 nanometreye ilk olarak Xeon işlemcilerin geçmesi bekleniyor. Ancak bunu konuşmak için henüz erken. Bu yıl Qualcomm’un 10 nanometre işlemcileri piyasaya sürmesi Intel’i bir hayli köşeye sıkıştırmış durumda.