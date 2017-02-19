Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Superbowl etkinliğinde Intel 500 adet drone ile nefesleri kesen bir şov yaptı ve rekor kırdı.

Bu sefer de Intel’in ürettiği bir başka drone her yıl düzenlenen NBA All Star etkinliğ kapsamındaki smaç yarışmasında asist yaptı. Orlanda Magic oyuncusu Aaron Gordon NBA Slam Dunk yarışmasında drone kullanarak smaç yaptı.

Did you see that? Air Gordon takes flight and goes through the legs with the assist from a Drone powered by @Intel. #VerizonDunk pic.twitter.com/jQpFs0Bh9h — NBA (@NBA) February 19, 2017

21 yaşındaki oyuncu topu dronedan alarak smacını tamamladı. Daha önce seyircilerin görmedi bu olay sosyal medyada da büyük ses getirdi. Gordon ilk başta başarısız olsa da bir kaç deneme sonrası smacını başarıyla gerçekleştirdi. İşin bir diğer ilginç yanı ise Gordon’ın annesinin işlemci devinin bir çalışanı olması. Bu smacın fikri Gordon’ın annesinden geldi.