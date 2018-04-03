Intel Core i9 işlemciler dizüstü bilgisayarlara geliyor!

Geçtiğimiz yıl tanıtılan ve ilk örnekleriyle masaüstü PC’ler için üst düzey performans sunan Intel Core i9 işlemciler, dizüstü bilgisayarlara da geliyor. Bugün dizüstü bilgisayarlar için duyurulan ilk i9 modeli için “Intel’in bugüne kadar ürettiği en iyi oyun ve prodüksiyon dizüstü bilgisayar işlemcisi” tanımına yer verildi.

Intel Core i9-8950HK neler sunuyor?

Sözünü ettiğimiz Intel Core i9-8950HK model isimli işlemci, Turbo Boost özelliğiyle saat hızını 4.8 GHz‘e kadar çıkarabiliyor.Ayrıca bu işlemci şirketin mobildeki ilk 6 çekirdek 12 izlek işlemcisi olarak öne çıkıyor. Paylaşılan verilere göre bu işlemci önceki 7. jenerasyon işlemcilere göre genel performansta %29, oyun performansında %41 ve 4K video düzenlemede ise %59 oranında daha hızlı.

Yeni Core i5 ve i7 işlemciler de duyuruldu

Intel bugün ayrıca dizüstü bilgisayarlar için 14nm++ mimarisini kullanan ve Coffee Lake olarak bilinen Core i5 ve i7 modellerini de duyurdu.

H serisine dahil olan bu işlemcilerin tümü, Optane teknolojisine de destek sunuyor.