Donanım
Intel Core i7 11700KF neler sunuyor? | TUF GAMING Z590-PLUS WiFi ile inceledik!
Intel Core i7 11700KF modeli ofisimize ulaştı. Performans noktasında merak edilen yeni seriyi ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WiFi ile inceledik!
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Intel Core i7 11700KF neler sunuyor? | TUF GAMING Z590-PLUS WiFi ile inceledik!
Intel Core i7 11700KF özellikleri
- Desteklenen Soketler: FCLGA1200
- Çekirdek sayısı: 8
- İş Parçacığı Sayısı: 16
- İşlemci Temel Frekansı: 3,60 GHz
- Maks Turbo Frekansı: 5,00 GHz
- Önbellek: 16 MB Intel Smart Cache
- Veri Yolu Hızı: 8 GT/s
- Intel Turbo Boost Max Teknolojisi 3.0 Frekansı: 5,00 GHz
- TDP: 125 W
- Yapılandırılabilir TDP-down Frekansı: 3.10 GHz
- Yapılandırılabilir TDP-down: 95 W
- Maksimum Bellek Boyutu (bellek türüne bağlıdır): 128 GB
- Bellek Türleri: DDR4-3200
- Maks. Bellek Kanalı Sayısı: 2
- Maksimum Bellek Bant Genişliği: 50 GB/s
- Önerilen Müşteri Fiyatı: $374.00
TUF GAMING Z590-PLUS WiFi özellikleri
Intel’in yeni nesil Z590 yonga seti üzerine kurulu olan TUF Gaming Z590-Plus Wi-Fi şimdiye kadar gördüğümüz en gelişmiş TUF anakart modellerinden biri oplmayı başarıyor. ATX yapıda gelen kartta ilk göze çarpan nokta 16 fazlı DrMOS güç birimleri oluyor. 14+2 yapıdaki bu sistem, hem 11. nesil Intel işlemcilerine gereken gücü sorunsuzca verirken, bir diğer yandan hız aşırtma gibi işlemlerde de tam ve kusursuz bir performans için geliştirilmiş.
Soğutma kanadında da önemli adımlar atılan kart, PCH fansız soğutma bloğu, M.2 soğutma bloğu, hibrit fan başlıkları ve Fan Xpert 4 aracı ile kartı etkin bir biçimde soğutabiliyor. 14+2 DrMOS güç aşamaları, altı katmanlı PCB, ProCool bağlantıları, askeri sınıf TUF bileşenler ve Digi+ VRM ile maksimum dayanıklılık sunması da önemli bir artı.
Yenilikçi çözümler ve bağlantılara da destek veren kart, PCIe 4.0, USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-C ve Thunderbolt 4 desteği sunarak hızlı veri transferleri yapmak için hazır konumda. Intel WiFi 6, Intel 2.5 Gb Ethernet, TUF LANGuard ve TurboLAN teknolojisi ile de veri bağlantısı konusunda en iyi ve en hızlı çözümleri de destekliyor.
Genel olarak baktığımızda sanki bir ROG Strix ya da ROG Maximus ailesi gibi özelliklerle donatılan, ancak fiyat olarak onlara nazaran çok daha erişilebilir bir fiyatta olmasıyla dikkat çekecek bir model haline gelmiş.
Dizüstü Bilgisayar
YAPAY ZEKALI LAPTOP | Gigabyte AERO 15 OLED KC incelemesi
AERO 15 OLED KC modeli incelemesiyle karşınızdayız. Gigabyte’ın Türkiye’de satışa çıkardığı ilk laptop olan AERO 15 OLED, profesyonel kullanıcılara yönelik ve aynı zamanda oyun odaklı yapısıyla geliyor.
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YAPAY ZEKALI LAPTOP | Gigabyte AERO 15 OLED KC incelemesi
Detaylı bilgi ve satın almak için tıklayın.
356 x 250 x 20 mmboyutlarında ve 2 kg ağırlığında olan laptop, 15,6 inç 4K OLED ekran ile muhteşem bir görüntü sağlıyor. Renk doğruluğu Delta E 1’in altında olan ekran, mükemmel bir deneyim sağlıyor. Fabrikadan Pantone onaylı bir şekilde çıktığını da belirtelim.
Güç kanadında Intel Core i7 10870H işlemci ve Nvidia GeForce RTX 3060 ekran kartı barındıran ürün, 16 GB RAM ve 460 GB M.2 ssd depolamayla geliyor. Bellek ve depolama rahatlıkla artırılabilir durumda.
Microsoft Azure AI ile gelen ilk laptop olan AERO 15 OLED KC, işlemci ve ekran kartı kullanımını arkada en iyi şekilde optimize ederken büyük bir enerji verimliliği ve aynı zamanda gereken programda gerektiği kadar dengede güç sağlayarak önemli bir rol oynuyor.
Ürünü satın aldığınızda aynı zamanda Gigabyte Aorus H5 RGB stereo gaming kulaklık hediye edileceğini de belirtelim.
Ürünün detayları videomuzda.
Dizüstü Bilgisayar
AŞIK OLUNACAK LAPTOP! | ROG Strix Scar 17 (G733QS)
ROG Strix Scar 17 G733QS-HG015T incelemesiyle karşınızdayız. Teknik özellikler bakımından belki de Türkiye’de satın alınabilecek en iyi laptop olan G733QS modeline detaylıca bakıyoruz.
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AŞIK OLUNACAK LAPTOP! | ROG Strix Scar 17 (G733QS)
ROG Strix Scar 17 G733QS-HG003 versiyonu (16 GB RAM, FreeDOS) satın almak için; http://bit.ly/3sCS5u6
Evet, gerçekten aşık olduğum bir laptop oldu kendileri. Işıkları, klavyesi, ses performansı… Anlayamazsınız! 😀 Şakası bir yana gerçekten ROG kanadı bir şaheser ortaya koymuş gibi. 39.5 x 28.2 x 2.83 cm boyutlarında ve 2,7 kg ağırlığında olan Scar 17, teknik özellikler kanadında da dolu dolu.
AMD Ryzen 5000 serisi için ofiste gördüğümüz ilk örnek olan ROG Strix Scar 17, Ryzen 9 5900HX işlemcisi ile geliyor. 8 çekirdek ve 16 izlek sunan bu işlemci 3.3 GHz baz frekansı, 4.6 GHz de turbo frekansı ile tüm işlemlerinizi çok rahat yapacak durumda. Ekran kartı kanadında ise Nvidia GeForce RTX 3080 olduğunu belirtmek yeterli olur herhalde 🙂
32 GB 3200 Mhz hızında çalışan bellekler, 1 TB NVMe SSD gibi detaylar ile bezenen ürün, performans gerektiğinde ROG Boost ve Dynamic Boost ile coşturmayı da başarıyor.
Optik mekanik klavye ile gelen ilk test ettiğimiz Asus laptop ürünü olan Scar 17, her tuşta RGB aydınlatma da sunuyor. Klik sesi ince ve hoş olmuş. Kullanım hissiyatı da oldukça keyifli. Bir diğer yandan cihazın altında ve ekran boşluğunun hemen altındaki LED şeritler de RGB aydınlatması ile ortalığı şenlendiriyor.
Ekrana da değinmek gerek. 300 Hz 3 ms bir IPS panel yer almış. Daha 360 Hz monitörü yeni incelerken 300 Hz’i laptop tarafında da görmek çok sevindirici. Ancak çözünürlük ve Hz değerine göre farklı modeller de var. Fakat akıcılıkta bu denli güçlü cihaz için rahat bir panel sunumu da oldukça büyük bir artısı olmuş.
Ses kanadına geldiğimizde 2 adet 2 Watt ve 2 adet de 4 watt olmak üzere 4’lü bir hoparlör kullanımı mevcuıt. Ses bir gaming ürün için fazla iyi. Hoparlör severler bunu fazlasıyla beğenecek. Aynı zamanda film izleme keyfine de ciddi bir katkı sağlıyor. Ayrıca hem ses girişi hem de çıkışı için gürültü engelleme bu cihazda da var. Ki bunu sizlere farklı modellerde ve anakartlarda test etmiştik.
Wi-Fi 6, BT 5.1 gibi yeni nesil özellikleri Range Boost ile geliştiren Asus kanadı bizim incelediğimiz ROG Strix Scar 17 G733QS-HG015T için tam manasıyla alkışlanacak bir iş çıkarmış. Keşke gitmese 🙂
Donanım
SIVI SOĞUTMALI CANAVAR! | Asus ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC
Asus ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC incelemesiyle karşınızdayız. Asus’un sıvı soğutma destekli ve AMD’nin en güçlü kartlarından biri olan bu versiyonun detayları videomuzda!
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SIVI SOĞUTMALI CANAVAR! | Asus ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC
RX 6800 XT OC incelemesinde, hali hazırda AMD’nin en güçlü ikinci ekran kartı olan RX 6800 XT’nin sıvı soğutmalı ve hız aşırtmalı haliyle karşımıza çıkıyor. Tasarımsal olarak oldukça şık bir yapıda gelen LC serisi, Liquid Cooling’den gelen kısatmayı model adına eklanmiş.
PCI Express 4.0 arayüzünü destekleyen bu kart, 16 GB GDDR6 bellek sunuyor. 2110 MHz baz frekansı ve 2360 MHz’e varan boost frekansı sunan kart, sıvı soğutma desteğiyle beraber üst seviyelerde sorunsuz çalışmayı başarıyor. 27.7 x 13.08 x 4.36 cm boyutlarında kart ve 27.6 x 12 x 5.17 cm boyutlarında fanlarla beraber radyatör ile geliyor. Ancak mid tower dediğimiz klasik kasalarda sorunsuz kullanılır. Burada dikkat edilmesi gereken şey başka bir sıvı soğutma kullanmamanız. İşlemci sıvı soğutma ile normal kasalarda sorun olabiliyor. Kasaya hem sığma hem de kablolama konusunda dert olabiliyor.
2 x 8-pin güç beslemesi ile gelen ve başka bir güç ya da başka bağlantıya gerek duymayan sistemde 1 HDMI, 2 DP ve 1 Tip-C bağlantısı ile geliyor. Performans konusunda tepeleri zorlayan kart, FHD için fazla başarılı, WQHD ya da 2K olarak bildiğimiz 1440p’de ise tam ideal sonuç veriyor. 4K’da da işinizi görebilecek kart, en ideal 2K çözünürlükte üstün ve sorunsuz performans sunabiliyor. ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT gerçekten hoşumuza giden bir model oldu.
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