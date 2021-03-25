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WI-FI 6 DESTEKLİ EN İYİ OYUNCU MODEMİ! Asus DSL-AX82U

Asus DSL-AX82U sunduğu üstün özellikler ile beraber piyasanın en iyi modem router modeli olarak karşımıza çıkıyor. Wi-Fi 6 desteğini DSL bağlantılara getiren bu model ile ADSL, VDSL ya da fiber bağlantı fark etmeksizin üstün bir ağ bağlantısı kazanabileceksiniz.

Ürünün kullanım arayüzü ve farklı özellikleri için RT-AX82U modeli incelemesine de göz atabilirsiniz.

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EN İYİ OYUNCU MODEMİ! Asus DSL-AX82U

ASUS DSL-AX82U’nun Nisan ayı içerisinde piyasada olması bekleniyor.

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Ön siparişe özel indirimli fiyatla satın almak için Vatan Bilgisayar’ı takipte kalın: https://qr.asus.com/ce988c
Mevcut ASUS modem sahibi kullanıcıların yararlanabileceği indirimli değişim kampanyası için (Nisan başı itibarıyla aktif olacak): https://qr.asus.com/f920ff
ASUS DSL-AX82U ürün sayfası için: https://qr.asus.com/badd

DSL-AX82U, özellikle tasarımıyla bir uzay mekiğini andırıyor. Yarım kg ağırlığında ve 4 anteni, Aura RGB destekli görüntüsü ile hem oyuncu hem de gerçekten üstün performansa sahip olduğunu net bir biçimde gösteriyor.

Wi-Fi tarafında 802.11a/b/n/ac/ax desteği sağlayan üründe Wi-Fi 6 desteği de mevcut. “ADSL’de Wi-Fi 6 ne işime yarayacak ki?” diyenler için stabil bağlantı, çoklu ürün bağlantılarında kopma olmaması ve dosya transferlerinde üstün performans gibi avantajları olacak. Aynı zamanda Türkiye’de KabloNet dışındaki tüm internet altyapılarında bu standardı kullanabileceğiniz tek model konumunda.

Hız konusunda 5,4 Gbps hızına kadar çıkabilen, kapsama alanı oldukça geniş olan bu cihaz, evde, ofiste hatta yazlıkta da size kolaylık sağlaylacak. AiMesh uyumlu router’larla tüm evi kapsayan esnek bir ağ sistemi kurabilirsiniz. Ayrıca Adaptive QoS ile internete bağlanan herkesin sorunsuz, ve duruma göre öncelikli bağlantı alması da mümkün.

Trend Micro destekli ASUS AiProtection Pro ile de güvenli internetinizi kendiniz oluşturabileceksiniz. WPA3 desteği de burada önem arz ediyor.

Yani, Asus DSL-AX82U modelini özetlemek gerekirse; İster ADSL, ister VDSL, isterseniz de fiber hatta sahip olun, DSL-AX82U Wi-Fi 6 desteğiyle şu an piyasadaki en gelişmiş gaming modem olarak karşımıza çıkıyor.

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Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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ANDROID İÇİN CLUBHOUSE! | Houseclub uygulamasını denedik!

Yazan:

ANDROID İÇİN CLUBHOUSE! | Houseclub uygulamasını denedik!

Houseclub isimli Android için geliştirilen resmi olmayan Clubhouse uygulamasını denedik!

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ANDROID İÇİN CLUBHOUSE! | Houseclub uygulamasını denedik!

Clubhouse merakla Android ekosisteminde beklenirken, bir Github üzerindeki geliştirici Android için client olarak çalışan Houseclub uygulamasını üretti. Her ne kadar kısıtlı özellikler sunsa da bu uygulama ile Android üzerinden Clubhouse uygulamasına giriş yapabilir, kendi kullanıcı adınızı alabilirsiniz. Bazı konuşmalara katılabilir, el kaldırarak konuşmaya dahil olabilirsiniz.

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Detayları videomuzda!

Houseclub uygulamasını indirmek için; http://hwp.to/ClubhouseAndroid
GitHub; https://github.com/grishka/Houseclub/

Adventure İstanbul
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2.500 TL TELEFON vs. 16.000 TL TELEFON | Gerçekten ne farkı var?

Yazan:

2.500 TL TELEFON vs. 16.000 TL TELEFON | Gerçekten ne farkı var?

Günümüzde 20.000 TL’ye varan fiyatlara sahip telefonlar var. Peki, en uygun fiyatlı ve fiyat/performans oranı yüksek telefon ile yüksek fiyatlara satılan telefonun ne farkı var? Bu videomuzda farklı bir değerlendirme ve kıyaslama yapıyoruz.

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2.500 TL TELEFON vs. 16.000 TL TELEFON | Gerçekten ne farkı var?

TCL 10 Plus şu anda fiyat performans oranıyla dikkat çeken bir telefon. Bir diğer yanda ise 16.000 TL fiyatıyla çıkan Samsung’un en güçlü telefonu Galaxy S10+ var. Peki bu kadar büyük fark size ne kazandırıyor? Ne kaybettiriyor? Gelin beraber bakalım.

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İyi seyirler…

Adventure İstanbul
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Philips OneBlade | Kusursuz Tıraş Teknolojisi

Yazan:

philips oneblade

Hayatımı kolaylaştıran teknolojileri seviyorum. Bunun her zaman cep telefonu veya bilgisayar olması da gerekmiyor. Philips OneBlade de bu teknolojilerden biri.

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Philips OneBlade neler sunuyor?

Philips OneBlade de günlük hayatta yapmaktan keyif almadığım şeylere daha az zaman ayırmamı sağlayan ürünlerden biri olarak hayatıma girdi. Bu cihaz sayesinde yapmaktan keyif aldığım şeylere daha çok zamanım kalıyor. Kolayca anlayabileceğiniz gibi tıraş olmayı, tıraş olmaya zaman ayırmayı, berbere gitmeyi sevmiyorum. O nedenle de çoğunlukla suratımda bir karış sakalla dolaşıyorum. Daha doğrusu dolaşıyordum. Philips’in OneBlade isimli hibrid tıraş makinesiyle tanıştıktan sonra işler değişti.

OneBlade’in saniyede 200 kesim yapabilen makasları ve kutusundan çıkan 1 mm’lik, 3 mm’lik ve 5 mm’lik tarakları sayesinde artık hızlıca tıraş olabiliyorum. Üstelik suratımı kesmiyorum, cildim tahriş olmuyor.

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Ersin’in kullandığı Philips OneBlade’i Hepsiburada’da incelemek ve arzu ederseniz satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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