Intel Core i7-11700K, ilk testlerde Ryzen 7 5800X’ten geride

Intel Core i7-11700K işlemcisinin ilk benchmark testleri ortaya çıktı. Testlere göre işlemci rakibi AMD Ryzen 7 5800X çipinden biraz daha yavaş kalıyor.

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Rocket Lake-S masaüstü işlemcisinin söylediğimiz gibi 16 Mart’taki bir organizasyonda tanıtılması konuşulanlar arasındaydı. Ancak şu anda bir Alman satış sitesi olan Mindfactory; Intel’in son işlemcisini birkaç gün önceden listelemiş durumda. Ürün sayfası ise şu anda hala aktif.

Bu işlemcileri satın alan kişiler ise bazı Alman teknoloji sitelerine işlemci benchmark test sonuçlarını paylaştılar. Dolayısıyla mevcut işlemcilere karşı nasıl bir performans görebileceğimiz hakkında iyi bir fikir edinebiliriz gibi duruyor.

Bununla birlikte bu satın almaların tam anlamıyla doğrulanmadığını ve bunların söylentilerden ibaret olduğunu belirtelim. Intel’den işlemcilerle alakalı resmi bir açıklama da olmadığından dolayı genel anlamda dikkatli olmakta fayda var.

Ancak sonuçlara bakacak olursak Intel Core i7-11700K tek çekirdek skorunda 600; çoklu çekirdekte ise 5.749 puana ulaşıyor. Rakibi Ryzen 7 5800X’in ise aynı Cinebench R20 testinde sırasıyla 622 ve 6.022 puanları görülebiliyor. Cinebench R23 ve CPU-Z gibi diğer testlerde de benzer sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Intel işlemci tekli çekirdekte genelde Ryzen çipini biraz geçerken çoklu çekirdekte geride kalıyor. Bu sonuçlar Intel işlemcinin kötü olduğu anlamına tabii ki asla gelmiyor. Ancak daha ucuz olan rakibine nazaran bir üstünlük kuramadığını söyleyebiliriz gibi.

Intel Core i7-11700K hakkında daha öncesinde de benzer sızıntılarla karşılaşmıştık. O sızıntılarda mühendislik numuneleri kullanılırken; bu testlerle birlikte muhtemelen ilk satış çipleri sonuçlarına baktığımızı söyleyebiliriz.

Tabii ki kesin bir sonuca varmadan önce Rocket Lake-S işlemcilerinin resmi çıkışlarını beklememiz gerekecek. Ancak eldeki sonuçların Intel açısından AMD karşısında harika gözüktüklerini de söyleyemeyiz.