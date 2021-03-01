İşlemci
Intel Core i7-11700K, ilk testlerde Ryzen 7 5800X’ten geride
Intel Core i7-11700K işlemcisinin ilk benchmark testleri ortaya çıktı. Testlere göre işlemci rakibi AMD Ryzen 7 5800X çipinden biraz daha yavaş kalıyor.
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Rocket Lake-S masaüstü işlemcisinin söylediğimiz gibi 16 Mart’taki bir organizasyonda tanıtılması konuşulanlar arasındaydı. Ancak şu anda bir Alman satış sitesi olan Mindfactory; Intel’in son işlemcisini birkaç gün önceden listelemiş durumda. Ürün sayfası ise şu anda hala aktif.
Bu işlemcileri satın alan kişiler ise bazı Alman teknoloji sitelerine işlemci benchmark test sonuçlarını paylaştılar. Dolayısıyla mevcut işlemcilere karşı nasıl bir performans görebileceğimiz hakkında iyi bir fikir edinebiliriz gibi duruyor.
Bununla birlikte bu satın almaların tam anlamıyla doğrulanmadığını ve bunların söylentilerden ibaret olduğunu belirtelim. Intel’den işlemcilerle alakalı resmi bir açıklama da olmadığından dolayı genel anlamda dikkatli olmakta fayda var.
Ancak sonuçlara bakacak olursak Intel Core i7-11700K tek çekirdek skorunda 600; çoklu çekirdekte ise 5.749 puana ulaşıyor. Rakibi Ryzen 7 5800X’in ise aynı Cinebench R20 testinde sırasıyla 622 ve 6.022 puanları görülebiliyor. Cinebench R23 ve CPU-Z gibi diğer testlerde de benzer sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Intel işlemci tekli çekirdekte genelde Ryzen çipini biraz geçerken çoklu çekirdekte geride kalıyor. Bu sonuçlar Intel işlemcinin kötü olduğu anlamına tabii ki asla gelmiyor. Ancak daha ucuz olan rakibine nazaran bir üstünlük kuramadığını söyleyebiliriz gibi.
Intel Core i7-11700K hakkında daha öncesinde de benzer sızıntılarla karşılaşmıştık. O sızıntılarda mühendislik numuneleri kullanılırken; bu testlerle birlikte muhtemelen ilk satış çipleri sonuçlarına baktığımızı söyleyebiliriz.
Tabii ki kesin bir sonuca varmadan önce Rocket Lake-S işlemcilerinin resmi çıkışlarını beklememiz gerekecek. Ancak eldeki sonuçların Intel açısından AMD karşısında harika gözüktüklerini de söyleyemeyiz.
İşlemci
Intel Rocket Lake işlemci ön siparişleri erken başlayabilir
Daha önce de bahsettiğimiz gibi yeni nesil Intel işlemcilerin 15-16 Mart gibi kullanıcıyla buluşmaları muhtemel. Bu tarih ise ön siparişlerin başlayacağı tarih olarak karşımıza çıkıyor. 11.nesil işlemcilerin satın alınabilecekleri tarih ise Wccftech’le konuşan kaynaklara göre 30 Mart olarak gösteriliyor. Verilen detaylar görebildiğiniz üzere oldukça net olsalar da dikkatli olmakta fayda var.
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Bununla birlikte son gelen bilgiler bu tarihleri doğrular nitelikte. Ancak ilginç gözüken durum ise ön siparişlerin normal satıştan iki hafta önce başlamaları. Yani ön sipariş yapan kişiler bir tür riske de girmiş olacaklar. Öyle ki 11.nesil işlemcilerin performansları sızıntılar dışında net olarak bilmeden almış olacaklar. Bu konudaki net bilgiler için ise işlemcilerin incelemelerinin gelmesi gerekiyor.
Diğer yandan Wccftech Intel firmasının Rocket Lake çiplerinin satış tarihini; anakart üreticileri tarafından eklenmesi gereken ve muhtemelen önemli olan bir mikrokod güncellemesi nedeniyle ertelediğini söylüyor. Yine de ön sipariş tarihinin neden bu kadar erken başladığı kesin değil.
Her ne kadar performansını bilmeyecek olsalar da; stok korkusundan dolayı insanların ön siparişe ilgi göstermeleri de olası. Diğer yandan Intel’in ön siparişi erkenden başlatarak AMD firmasının da maruz kaldığı stok sıkıntısından tam olarak yararlanmak istiyor olması da verilen ihtimaller arasında.
Durum her ne ise, özellikle 8 çekirdekli amiral gemisi işlemci Intel Rocket Lake Core i9-11900K için zamanla bu sorulara daha net bir yanıt alabiliriz. Aynı zamanda bu işlemciyi AMD karşısında bir fiyat avantajı ile de görebiliriz gibi duruyor.
İşlemci
Intel Core i9-11900K Ryzen 9 5950X’e göre depolamada daha hızlı
Mart ayında çıkacağı söylenen Intel Core i9-11900K yeni nesil işlemcisi hakkında yeni bilgiler geliyor. Buna göre Rocket Lake-S amiral gemisi işlemci; AMD’nin 16 çekirdekli Zen 3 tabanlı Ryzen 9 5950X’ten bir sıfır önde başladı.
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Intel Performans Strateji Uzmanı Ryan Shrout Twitter üzerinden iki işlemciyi karşılaştıran bir grafik paylaştı. Bu grafik aynı zamanda yeni i9-11900K işlemcisinin ilk resmi benchmark testi olmuş oldu.
İki amiral gemisi işlemci arasındaki Gen 4 hafıza performansının karşılaştırmasını içeren grafikte; işlemcilerin PCMark 10 Quick System Drive Benchmark testi sonuçları görülebiliyor. Teste göre ise Intel Core i9-11900K, Ryzen 9 5950X’e göre %11 daha hızlı sonuç veriyor. Bunun bir Gen 4 performansı yani depolama testi olduğunu ve genel performans olmadığını hatırlatalım. Daha fazla çekirdek ve parçacığa sahip olan Ryzen işlemcisinden bu konudaki farklar neler henüz bilmiyoruz.
Aynı zamanda testte kullanılan diğer parçalarda ise 1TB Samsung 980 Pro yanında; 32GB DDR4-3200MHz RAM, aynı yazılım ve işletim sistemleri ve Nvidia RTX 3090 ekran kartını görebiliyoruz. Kullanılan bütün sistem detayları ise Intel resmi sitesinde mevcut halde.
Son olarak Intel firmasının AMD ile verdiği piyasa savaşının devam ettiğini bildirelim. Bu durumdaki gidişatın ise firmanın yeni Rocket Lake işlemcileri için biçeceği fiyata göre belirlenmesi muhtemel. Özellikle bu konuda son gelen haberler yeni işlemcilerin Comet Lake seviyesinden bile aşağıda bir fiyattan alıcı bulacağına yönelik olumlu bir görüntü çiziyor. Yani rekabetin artması olası gibi duruyor.
İşlemci
AMD Ryzen 7 5700G düşük bütçeli sistemlere önemli şeyler vadediyor
Cezanne ailesinden olan AMD Ryzen 7 5700G internette bir test üzerinde ortaya çıktı. Hiç fena olmayan bir tümleşik ekran kartına sahip olacak işlemcinin; aynı zamanda 8 çekirdek ve 16 işlem parçacığı barındıracağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla özellikle daha düşük bütçeli sistemler için oldukça iyi bir seçenek olması muhtemel.
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Twitter üzerindeki Komachi_Ensaka’nın donanım sızıntılarının sıkça görüldüğü Chiphell forumlarında tespit ettiği üzere; işlemcinin bir mühendislik numunesi, MSI B550 anakart ve DDR4 RAM sahibi bir sistemde teste girdi. Kullanılan 16GB Dual Channel RAM MHz değerleri ise kısa sürelerle yükseltilerek denemeye dahil oldu. Sonuç olarak ise bu sağlam sistemde işlemcinin oldukça hızlı bir performans verdiğinin gözlemlendiği bildiriliyor.
Böylelikle Ryzen 7 5700G işlemcinin 4700G tümleşik ekran kartlı işlemciye nazaran hafıza üzerindeki daha yüksek performansı göze çarpıyor. Üstelik bu bir numune olduğundan 5700G işlemcisinin son versiyonunun daha iyi performans göstermesi olası. Yine de bu testlerin her zaman olduğu gibi dikkatle karşılanması gerektiğini not düşelim.
Ayrıca son zamanlarda 5700G için çıkan benchmark testlerini de hatırlatmak lazım. Öyle ki işlemci testlerde performansları ve 65W işlemci güç tüketimi ile 5800X’e kafa tutacak kapasitede. Dolayısıyla Ryzen 7 5700G heyecan uyandırmadı diyemeyiz. Ama önceki Ryzen 4000 versiyonlarında olduğu gibi bu çiplerin de sadece OEM; yani sadece bilgisayar üreticileri tarafından sistemlerde kullanılma ihtimali de mevcut. Böyle bir durumda dışarıdan işlemcilere erişimi olmayıp onlarla üretilen bilgisayarları satın almak gerekecek.
İlk kez Ocak ayında duymaya başladığımız Ryzen 7 5700G işlemcisi için farklı bilgiler de gelmeye devam edecek gibi duruyor.
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