Intel Core i7-11700K sızan test sonuçları bekleneni vermiyor

Rus sitesi Lab501 tarafından paylaşılan i7-11700K erken performans sonuçları pek de beklenen gelişmeyi göstermiyor. Satış için hazırlanan işlemciye yakın bir versiyon olan mühendislik numunesi ile yapılan testler; diğer bazı Intel Core ve AMD Ryzen işlemcileriyle de karşılaştırılıyor.

Bu arada Intel-AMD yakın performanslı işlemcilerin fiyatlarını karşılaştırabilmek, aynı zamanda da 796-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlara göz atmak isterseniz bu listeye bakabilirsiniz. İşlemcilerin performans karşılaştırmalarıyla alakalı özel bir sorunuz olursa da yorum olarak bırakabilirsiniz.

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Şimdiye kadar gelen bilgiler Intel Core i7-11700K çipinin i9 akranı gibi 8 çekirdekli olacağını söylüyor. Ancak saat hızı biraz daha düşük olacak. 14nm işlem mimarisine sahip i7 çipi 3.6GHz temel saat hızı imkanı verecek. Tek çekirdekte artırılan hızı 5GHz olurken çoklu çekirdekte bu rakam 4.6GHz olacak.

Lab501 tarafından Z590 anakart, 16GB DDR4-3200MHz RAM ve Nvidia RTX 2080 Ti donanımlı bir sistemde yapılan teste göre, Intel’in yeni Cypress Cove mimarisinin komut sayısında hız kazandıracağını söylemesine rağmen i7-11700K işlemcisi ana rakibi Ryzen 7 5800X ile olan yarışta çok az geride kalıyor gibi.

Örneğin Fire Strike Extreme fizik testinde i7-11700K Ryzen 5800X’den yaklaşık 5.000 puan daha az alıyor. Ryzen işlemci oyun performansında da Intel işlemcisini birçok oyunda geçmeyi başarıyor. Intel Core i7 çipinin aynı zamanda akranı i9-11900K’dan da yaklaşık 1000 puan uzakta olduğu görülebiliyor.

Bunun yanı sıra gelen bilgiler; Intel Rocket Lake işlemcisinin güç tüketiminin de daha yüksek olduğunu gösteriyor. Intel Core i7-11700K, 286W ile rakibinden 64W, önceki nesil i7-10700K’dan 76W daha fazla güç tüketiyor. Bunda AMD tarafındaki daha gelişmiş 7nm’sine nazaran kullanılan 14nm’lik mimarinin de etkisi var. Diğer taraftan Intel işlemcisinin 71C ile Ryzen 7 5800X’e göre yaklaşık 18C daha soğuk çalıştığını da vurgulamak lazım.

Son olarak tekrardan bu sonuçların bir numune üzerinden yapıldığını ve değişmeye açık olduğunu da belirtelim.