İşlemci
Intel Core i7-11700K sızan test sonuçları bekleneni vermiyor
Rus sitesi Lab501 tarafından paylaşılan i7-11700K erken performans sonuçları pek de beklenen gelişmeyi göstermiyor. Satış için hazırlanan işlemciye yakın bir versiyon olan mühendislik numunesi ile yapılan testler; diğer bazı Intel Core ve AMD Ryzen işlemcileriyle de karşılaştırılıyor.
Bu arada Intel-AMD yakın performanslı işlemcilerin fiyatlarını karşılaştırabilmek, aynı zamanda da 796-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlara göz atmak isterseniz bu listeye bakabilirsiniz. İşlemcilerin performans karşılaştırmalarıyla alakalı özel bir sorunuz olursa da yorum olarak bırakabilirsiniz.
Şimdiye kadar gelen bilgiler Intel Core i7-11700K çipinin i9 akranı gibi 8 çekirdekli olacağını söylüyor. Ancak saat hızı biraz daha düşük olacak. 14nm işlem mimarisine sahip i7 çipi 3.6GHz temel saat hızı imkanı verecek. Tek çekirdekte artırılan hızı 5GHz olurken çoklu çekirdekte bu rakam 4.6GHz olacak.
Lab501 tarafından Z590 anakart, 16GB DDR4-3200MHz RAM ve Nvidia RTX 2080 Ti donanımlı bir sistemde yapılan teste göre, Intel’in yeni Cypress Cove mimarisinin komut sayısında hız kazandıracağını söylemesine rağmen i7-11700K işlemcisi ana rakibi Ryzen 7 5800X ile olan yarışta çok az geride kalıyor gibi.
Örneğin Fire Strike Extreme fizik testinde i7-11700K Ryzen 5800X’den yaklaşık 5.000 puan daha az alıyor. Ryzen işlemci oyun performansında da Intel işlemcisini birçok oyunda geçmeyi başarıyor. Intel Core i7 çipinin aynı zamanda akranı i9-11900K’dan da yaklaşık 1000 puan uzakta olduğu görülebiliyor.
Bunun yanı sıra gelen bilgiler; Intel Rocket Lake işlemcisinin güç tüketiminin de daha yüksek olduğunu gösteriyor. Intel Core i7-11700K, 286W ile rakibinden 64W, önceki nesil i7-10700K’dan 76W daha fazla güç tüketiyor. Bunda AMD tarafındaki daha gelişmiş 7nm’sine nazaran kullanılan 14nm’lik mimarinin de etkisi var. Diğer taraftan Intel işlemcisinin 71C ile Ryzen 7 5800X’e göre yaklaşık 18C daha soğuk çalıştığını da vurgulamak lazım.
Son olarak tekrardan bu sonuçların bir numune üzerinden yapıldığını ve değişmeye açık olduğunu da belirtelim.
Genel
Intel Comet Lake varyantı yeni bir işlemci gelebilir
Yeni gelen bilgilere göre Intel Comet Lake işlemcilerinden 10900K çipinin yeni bir versiyonunu görebiliriz. Öyle ki Tom’s Hardware tarafından tespit edilen Intel’in paylaştığı bir yazılım programı listesinde; Crysis Remastered oyun paketi için düşünülen işlemcilerin adı geçiyor. Paylaşılan işlemcilerin arasında normal 10900K ve 10900KF’nin yanı sıra 10900KS ismi de görülebiliyor.
Bu arada Intel-AMD yakın performanslı işlemcilerin fiyatlarını karşılaştırabilmek, aynı zamanda da 796-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlara göz atmak isterseniz bu listeye bakabilirsiniz. İşlemcilerin performans karşılaştırmalarıyla alakalı özel bir sorunuz olursa da yorum olarak bırakabilirsiniz.
Buna göre yeni bir işlemcinin yolda olması ihtimal dahilinde. Özellikle Mart ayında çıkacak yeni nesil Rocket Lake çipleri de düşünürsek; 10.nesil varyantı yeni işlemcilerin onlardan önce gelmeleri olası.
Konuşulanlar arasında bu işlemcinin özel bir versiyon olacağı var. Yani Intel bu işlemci için en seçkin parçaları seçecek. Dolayısıyla işlemcinin saat hızında ufak bir artış gözlemlenmesi muhtemel. Buna benzer bir durumu 5.0GHz hıza yükselen 9900KS işlemcisinde de görmüştük.
Bununla beraber başka durumlar da ihtimal dahilinde. Gördüğümüz şeyin firma tarafından yapılan bir hata olması da mümkün. Ancak 10900KS kodlu işlemcilerin gelme ihtimali hiç de az değil gibi. Ki haberin başında da bahsettiğimiz üzere eğer gelecek olurlarsa Crysis Remastered oyunu ile birlikte sunulabilirler.
Stok sorunu yaşayan AMD tarafına karşılık gelen bu hamlenin yanı sıra Intel, bazı Comet Lake işlemcilerinde indirime de gidiyor. Dolayısıyla iki firma arasındaki rekabet farklı hamlelerle daha da yol kat edecek gibi duruyor.
Donanım
Nvidia Arm anlaşmasına Qualcomm da karşı çıktı
İngiltere merkezli Arm işlemci firmasının Nvidia tarafından satın alınması birçok otorite tarafından eleştiriye maruz kaldı. Şimdi ise bilindik bir başka işlemci firması Qualcomm da konuyla alakalı görüşünü bildirdi.
Bu arada Intel-AMD yakın performanslı işlemcilerin fiyatlarını karşılaştırabilmek, aynı zamanda da 796-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlara göz atmak isterseniz bu listeye bakabilirsiniz.
Birleşik Devletler Ticaret Komisyonu, Avrupa Komisyonu yanında Birleşik Krallık ve Çin otoritelerine görüş bildiren Nvidia; söz konusu anlaşmaya karşı olduklarını söyledi. Bunun dışında anlaşma üzerinde halihazırda araştırma başlatan otoriteler de mevcut.
Bu sırada FTC, yani Birleşik Devletler Ticaret Komisyonu da araştırmasında ikinci aşamaya geçti. CNBC’ye konuşan iki kaynağa göre komisyon; Softbank, Arm ve Nvidia’dan anlaşmayla alakalı daha fazla bilgi vermesini istedi. İstenilen bilgilerin gelmesinin ise biraz zaman alması muhtemel gibi duruyor. Çünkü hem istenenler ufak çaplı belgeler değiller; hem de komisyon karar vermeden önce başka şirketlerin de fikirlerini soracak.
Bunun yanı sıra Qualcomm dünya çapında kendi araştırmasını da yürütmeye karar verdi. Firmaya göre Nvidia-Arm işbirliğinin onaylanıp onaylanmamasında bunun önemli bir etkisi olacak.
Diğer taraftan Nvidia ise CNBC’ye yaptığı bir konuşmada; yetkililerin araştırma sonucunda bu anlaşmanın yararlı olduğunu göreceklerine güvendiklerinden bahsediyor.
Arm işlemcileri şu anda dünya üzerindeki akıllı telefonların %95’inde kullanılıyorlar. O yüzden de Qualcomm ve diğer bazı firmalara göre bu anlaşmanın onaylanması durumunda firmanın işlemcilerini kullanmak çok daha zorlaşacak. Dolayısıyla Qualcomm bu anlaşmaya karşı çıkan tek işlemci firması değil.
Nvidia Arm anlaşmasının onaylanıp onaylanmayacağını araştırmalar bitene kadar bilmemiz çok zor. Anlaşmanın ve etkilerinin potansiyel büyüklüğünü de düşünürsek, bu süreç biraz uzayabilir gibi duruyor.
Genel
Intel Core i9-11900K sızıntısı oyuncuları hayal kırıklığına uğratabilir
Yeni nesil Intel Core i9-11900K Rocket Lake işlemcisi için bazı performans testleri ortaya çıktı. Z590 anakart ve RX 6900 XT ekran kartına sahip bir sistemde test olan işlemci; aynı zamanda Ryzen 7 5700G ve Ryzen 7 5800X işlemcileriyle de kıyasa girdi. Karşılaştırmayı ise Çinli bir medya platformu BiliBili ve Youtube üzerinden yaptı.
Bu arada Intel-AMD yakın performanslı işlemcilerin fiyatlarını karşılaştırabilmek, aynı zamanda da 796-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlara göz atmak isterseniz bu listeye gidebilirsiniz.
Öncelikle i9-11900K ve Ryzen 7 5700G işlemcilerinin hala geliştirilme aşamasında olduklarını hatırlatalım. Dolayısıyla çıkış tarihleri de henüz belli olmayan çiplerin bu test sonuçlarına dikkatli yaklaşmak gerek.
Bununla beraber son gelen bilgiler i9-11900K işlemcisinin 8-çekirdek ve 16-işlem parçacığına sahip olacağını bizlere söylüyor. Intel işlemcinin artırılan saat hızı ise 5.2GHz olarak görülebiliyor. Aynı zamanda Thermal Velocity Boost desteği ile işlemci bu sayıda 100MHz artırıma gidebiliyor. Böylelikle teorideki 5.3GHz tek çekirdek artırılan hızı, işlemciyi yine teoride Geekbench testinin en hızlısı yapıyor.
Takribi bahsedilen bu saat hızları Twitter kullanıcısı HXL tarafından sızdırılan birkaç testle de tasdik ediliyor. Öyle ki testlerde i9-11900K işlemcisinin rakip AMD işlemcilerini tek ve çoklu çekirdek uygulama performansında geçtiği görülebiliyor.
Intel Core i9-11900K oyun kısmında ise ufak da olsa geride kalıyor gibi
Diğer taraftan oyun performansında biraz daha farklı bir manzara bizi bekliyor. Birkaç oyunda yapılan testlere göre; rekor kıran hızına rağmen i9-11900K, Ryzen 7 5800X işlemcisinden az farkla geride kalıyor gibi. Başka bir Twitter kullanıcısı Harukaze’nin oluşturduğu grafiklerde de bu durum görülebiliyor.
Diğer bilgilerde olduğu gibi bu sonuçlara da dikkatli yaklaşmak gerektiğini tekrar tekrar hatırlatmakta fayda var. Ayrıca i9-11900K işlemcisi zaten bir oyun bilgisayarı işlemcisi olarak normalden çok daha güçlü halde. Oyun bilgisayarları için özellik ve fiyat olarak çok daha uygun Intel ve AMD çipleri mevcut. Ancak yine de Mart ayında geleceği konuşulan yeni nesil Intel işlemcilerine yönelik bu bilgilerin yeni ve ilginç bir bakış açısı sundukları da aşikar.
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