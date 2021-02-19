Intel Rocket Lake rekor sahibi işlemcisiyle 15 Mart’ta gelebilir

Yeni bir söylentiye göre yeni nesil Intel Rocket Lake işlemcileri Mart ayının ortaları civarında görebiliriz. Videocardz tarafından tespit edildiğine göre Hong Kong merkezli HKEPC, çiplerin 15 Mart’ta geleceğini söylüyor. İşlemcilere ise Geekbench üzerindeki en yüksek tek çekirdekli skora imza atan i9-11900K liderlik yapıyor.

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Bunların dışında Intel firmasının da Rocket Lake işlemcileri için yılın ilk çeyreğini gösterdiğini biliyoruz. Mart ayını gösteren diğer söylentilerle birlikte bu tarihin artık önümüzdeki ay olduğunu söyleyebiliriz gibi duruyor. Çünkü her ne kadar bunlar hala söylentilerden ibaret olsa da; 11.nesil Intel işlemcilerinin çok geç olmadan çıkacaklarını tahmin edebiliyoruz. Özellikle de 12.nesil ile aralarındaki kısa zaman farkını düşünürsek.

Öyle ki Intel 12.nesil Alder Lake işlemcileri için ise 2021 ikinci yarısını tarih veriyor. HKEPC platformu bununla alakalı olarak da bazı bilgiler sağlıyor ve Eylül ayını hedef gösteriyor. Bu da bir önceki nesilden tam altı ay sonra demek oluyor. Ancak bunun işlemcilerin çıkışı değil tanıtımı için verilen tarih olduğunu hatırlatalım. Çiplerin kullanıcılarla buluşması Aralık ayından önce olmayacak. Dolayısıyla Rocket Lake işlemcilerin biraz daha zamanı olacak gibi.

HKEPC’nin verdiği diğer bilgilere göre firma Alder Lake işlemcilerde 10nm’lik SuperFin mimarisine yer verecek. Bu mimari hakkında gelen yeni bilgilerin ise oldukça umut vadettiğini not düşelim.

Son olarak gelecek bu iki işlemciden bahsedersek; Rocket Lake çekirdek sayısını önceki nesil Comet Lake’deki 10 çekirdeğin aksine 8’e indirecek. Ancak yine de şirket önemli bir performans gelişimi sağlanacağını umuyor. Gelen bazı sızıntılar da bunu doğrular nitelikte. Diğer taraftan 12.nesil Alder Lake ile ise normal ve verim odaklı farklı çekirdek türleriyle birlikte yeni bir tasarım ve yeni bir soket girişi sağlanması planların içerisinde yer alıyor.