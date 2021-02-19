İşlemci
Intel Rocket Lake rekor sahibi işlemcisiyle 15 Mart’ta gelebilir
Yeni bir söylentiye göre yeni nesil Intel Rocket Lake işlemcileri Mart ayının ortaları civarında görebiliriz. Videocardz tarafından tespit edildiğine göre Hong Kong merkezli HKEPC, çiplerin 15 Mart’ta geleceğini söylüyor. İşlemcilere ise Geekbench üzerindeki en yüksek tek çekirdekli skora imza atan i9-11900K liderlik yapıyor.
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Bunların dışında Intel firmasının da Rocket Lake işlemcileri için yılın ilk çeyreğini gösterdiğini biliyoruz. Mart ayını gösteren diğer söylentilerle birlikte bu tarihin artık önümüzdeki ay olduğunu söyleyebiliriz gibi duruyor. Çünkü her ne kadar bunlar hala söylentilerden ibaret olsa da; 11.nesil Intel işlemcilerinin çok geç olmadan çıkacaklarını tahmin edebiliyoruz. Özellikle de 12.nesil ile aralarındaki kısa zaman farkını düşünürsek.
Öyle ki Intel 12.nesil Alder Lake işlemcileri için ise 2021 ikinci yarısını tarih veriyor. HKEPC platformu bununla alakalı olarak da bazı bilgiler sağlıyor ve Eylül ayını hedef gösteriyor. Bu da bir önceki nesilden tam altı ay sonra demek oluyor. Ancak bunun işlemcilerin çıkışı değil tanıtımı için verilen tarih olduğunu hatırlatalım. Çiplerin kullanıcılarla buluşması Aralık ayından önce olmayacak. Dolayısıyla Rocket Lake işlemcilerin biraz daha zamanı olacak gibi.
HKEPC’nin verdiği diğer bilgilere göre firma Alder Lake işlemcilerde 10nm’lik SuperFin mimarisine yer verecek. Bu mimari hakkında gelen yeni bilgilerin ise oldukça umut vadettiğini not düşelim.
Son olarak gelecek bu iki işlemciden bahsedersek; Rocket Lake çekirdek sayısını önceki nesil Comet Lake’deki 10 çekirdeğin aksine 8’e indirecek. Ancak yine de şirket önemli bir performans gelişimi sağlanacağını umuyor. Gelen bazı sızıntılar da bunu doğrular nitelikte. Diğer taraftan 12.nesil Alder Lake ile ise normal ve verim odaklı farklı çekirdek türleriyle birlikte yeni bir tasarım ve yeni bir soket girişi sağlanması planların içerisinde yer alıyor.
Genel
Intel yeni CEO’su eski parlak dönemleri geri getirmek istiyor
Başta Apple işbirliğinin 14 yıl sonra kaybedilmesi gibi başarısızlıklardan sonra Bob Swan Intel’deki görevini bırakmıştı. Yeni CEO Pat Gelsinger, herkese açık bir bildiri yayınlayarak göreve geldi. Bildiride çalışanlarına şirketin oynamış olduğu liderlik rolüyle alakalı konuşan Gelsinger; o zamanın başarılarını geri getirmeyi amaçladığından bahsetti.
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Gelsinger daha öncesinde kalite kontrol mühendisi olarak çalıştığı Intel firmasının ilk CTO’su olmuştu. Sonrasında ise 2009 yılında firma ile yollarını ayırmıştı. O günden beri geri dönüş sinyallerini duyduğumuz Gelsinger; artık firmanın yeni sanallaştırma yazılımı ve VMware CEO’su olarak görevi alacak. Görevi başlarken yayınladığı bildiride önemli değişikliklerle birlikte dünyanın önde gelen yarı iletken firması olabileceklerine olan güveninden bahseden Gelsinger, aynı zamanda üretkenlik ve teknolojik liderliğin yeni çağı için bir yol çizebileceklerini de belirtiyor.
Bir işlemci firması olarak ön saflarda yer almak için daha faal olmaları gerektiğini söyleyen Gelsinger; kaliteden ödün vermeden yüksek hedefler koymaları gerektiğinin altını çiziyor. Bildiride şirketin üçüncü CEO’su Andy Grove’un da adı geçiyor. Metinde bu dönemdeki gibi bir disipline sahip olunmasının yanında; direkt, şeffaf ve bilgi odaklı kararların alınmasının önem taşıdığı belirtiliyor.
Son olarak yeni CEO, firmayla ilgili dört önceliğine de yer veriyor. “Dört anahtar süper güç” olarak nitelendirdiği maddeler ise bulut, 5G hareketliliği, yapay zeka ve bilgi teknolojisi olarak karşımıza çıkarken, bu sektörlerdeki yenilikler için gerekli olan şeylere sadece Intel firmasının sahip olduğu söyleniyor.
Özellikle ülkemizde fiyat-performans açısından Intel işlemcileri hala oldukça önemli bir yere sahip. Yine de AMD 7nm mimariyle bir adım öne geçmişken ve Intel firmasının da son üretimleri potansiyel olarak hayal kırıklığına neden olmuşken, yeni CEO’nun zorlu bir görevi olduğunu söyleyebiliriz.
İşlemci
Nvidia Arm anlaşması Google ve Microsoft’a da konu oldu
Nvidia Arm anlaşmasıyla ilgili görüş bildiren Qualcomm firmasından sonra Google ve Microsoft da yetkililerle konuştu. CNBC ve Bloomberg’e göre çeşitli bölgelerdeki araştırmalar kapsamında yetkililere ulaşan iki teknoloji devi; 40 milyar Dolarlık anlaşmanın Arm firmasının işlemci tasarımlarının dağıtımını nasıl değiştirebileceğiyle ilgili endişelerini dile getirdi.
Bu arada Intel-AMD yakın performanslı işlemcilerin fiyatlarını karşılaştırabilmek, aynı zamanda da 790-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlara göz atmak isterseniz bu listeye bakabilirsiniz.
Diğer taraftan Nvidia CEO’su Jensen Huang, Financial Times için yaptığı konuşmada; Arm firmasının açık lisans modelinin korunacağını ve tedarik konusuna karışmaları gibi bir düşüncelerinin olmadığını söylüyor.
Önceden de Arm işlemcilerinin piyasadaki akıllı telefonların %95 gibi büyük bir oranında yer aldığını belirtmiştik. Dolayısıyla teknoloji firmaları anlaşma onay alırsa firmanın işlemcilerinin elde edilmesinin çok daha zor olacağından endişe ediyorlar.
Nvidia tarafından bakacak olursak; en bilindik işlemci tasarım firmasını almalarının kendi işlemcileri için firmaya büyük katkı sağlaması mümkün. Ancak Nvidia, Arm firmasının alınmasının yapay zekayı ilerletmek için düşünüldüğünü ileri sürüyor.
Bununla beraber bütün işlemcileri Arm tabanlı olan Qualcomm’un yanında; Google ve Microsoft firmaları da söylentilere göre kendi Arm tabanlı işlemcilerini geliştirmeye başladılar bile.
Nvidia Arm anlaşmasının araştırmasında anlık olarak Birleşik Krallık, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri gibi farklı bölgelerdeki yetkili kurumlar yer alıyorlar. Dolayısıyla anlaşmanın onaylanıp onaylanmayacağını görebilmek için tüm bu araştırmaların bitmesini beklememiz gerekecek.
İşlemci
Intel AMD karşısına sızıntılara göre 8 çekirdekli üç laptop işlemcisiyle çıkabilir
Intel görünüşe göre 8 çekirdekli işlemcilerde durumu ileri taşıyor gibi. Öyle ki konuşulanlara göre gelecek Tiger Lake laptop işlemcileri arasında üç tane 8; bir tane de 6 çekirdekli işlemci yer alıyor.
Bu arada Intel-AMD yakın performanslı işlemcilerin fiyatlarını karşılaştırmak, aynı zamanda da 796-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlara göz atmak isterseniz bu listeye bakabilirsiniz.
Donanım sızıntılarında tanındık bir isim olan momomo_us gelecek işlemcileri Twitter üzerinden paylaştı. Listeye göre hız aşırtma mümkün olan i9-11980HK işlemcisinin yanında i9-11900H ve i7-11800H de görülebiliyor. Bunların hepsi 8 çekirdekli işlemciler olarak karşımıza çıkıyor. Bunların yanında bir de 6 çekirdekli i5-11400H işlemcisi yer alıyor.
Intel dizüstü bilgisayarlar için ilk Tiger Lake işlemcilerini duyurduğunda dört çekirdekli olanları görmüştük. Ancak sekiz çekirdekli çiplerinde de yolda olduğunu Intel’in de onaylamasıyla söyleyebiliyoruz. Bunun yanı sıra söylentilere göre bunların çıkış tarihleri de ikinci çeyrek sonunda; muhtemelen Computex fuarında gerçekleşecek. Ama daha önce de Haziran tarihini sizlerle paylaşmış ve stokla beraber mevcut durumlardan dolayı bu tarihlerde değişiklik görülmesinin ihtimal dahilinde olduğunu söylemiştik. Burada da aynı şeyi hatırlatmakta fayda var.
Son olarak Tiger Lake işlemcileriyle ilgili bir başka detay olarak hem tek çekirdek, hem de çoklu çekirdekte 5GHz hızında olmalarının beklendiğini not düşelim. Ki bu durum da doğal olarak heyecan uyandırmış durumda. Üstelik 11980HK amiral gemisi dediğimiz gibi hız aşırtmaya ve çeşitli soğutmalara da izin veriyor. Dolayısıyla birçok kişi Intel tarafından bir oyuncu laptopu beklentisine de sahip.
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