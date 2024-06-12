Intel Computex’te; veri merkezi, bulut ve ağdan uç ve bilgisayara kadar yapay zekâ ekosistemini önemli ölçüde hızlandırmaya hazır olan en son teknolojileri ve mimarilerini tanıttı. Daha yüksek işlem gücü, en gelişmiş güç verimliliği ve düşük toplam sahip olma maliyeti (TCO) sayesinde, müşteriler artık eksiksiz bir yapay zekâ sistemine ulaşma fırsatını yakalayabilirler.

“Yapay zekâ, sektörün şimdiye kadar gördüğü en önemli inovasyon dönemlerinden birine öncülük ediyor” diye belirten Intel CEO’su Pat Gelsinger sözlerine şöyle devam etti: “Silikonun büyüsü, bilişimde insan potansiyelinin sınırlarını bir kez daha zorlayacak ve gelecek yıllarda küresel ekonomiye güç katacak olan çığ gibi artan gelişmelere olanak tanıyor.”

Gelsinger: “Intel, yarı iletken üretiminden bilgisayar, ağ, uç ve veri merkezi sistemlerine kadar yapay zekâ pazarının bütününde inovasyon yapan az sayıdaki şirketlerdendir. En yeni Xeon, Gaudi ve Core Ultra platformlarımız, donanım ve yazılım ekosistemimizin gücüyle bir araya gelerek, müşterilerimizin önlerindeki muazzam fırsatları en üst seviyeye çıkarmak için ihtiyaç duydukları esnek, güvenli, sürdürülebilir ve uygun maliyetli çözümleri sunuyor.”

Intel, Her Yerde Yapay Zekâya Odaklanıyor

Gelsinger, Computex’in açılış konuşmasında açık standartların ve Intel’in güçlü ekosisteminin yapay zekâ fırsatını hızlandırma çabalarının yarattığı fırsatları vurguladı. Acer Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Jason Chen, ASUS Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih, Microsoft Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Satya Nadella ve Inventec Başkanı Jack Tsai gibi önemli isimler ve sektör lideri şirketler de Gelsinger’e destek verenler arasındaydı.

Gelsinger ve diğer isimler, Intel’in yapay zekâ inovasyonunda devrim yaptığını ve yeni nesil teknolojileri öngörülen tarihlerden önce sunduğunu açıkça ifade ettiler. Şirket, altı ay gibi kısa bir sürede, 5. Nesil Intel® Xeon® işlemcileri piyasaya sürmekten Xeon 6 ailesinin ilk üyesini tanıtmaya; Gaudi yapay zekâ hızlandırıcılarının ön gösteriminden kurumsal müşterilere uygun maliyetli ve yüksek performanslı bir üretken yapay zekâ (GenAI) eğitim ve çıkarım sistemi sunmaya ve 8 milyondan fazla cihazda Intel® Core™ Ultra işlemcilerle yapay zekâlı bilgisayar çağını başlatmaktan bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi planlanan yeni istemci mimarisini tanıtmaya kadar pek çok ilerleme kaydetti.

Bu gelişmelerle Intel, yapay zekâyı demokratikleştirmek ve endüstrileri harekete geçirmek için inovasyon ve üretim hızının sınırlarını zorlarken uygulamayı hızlandırıyor.

Veri Merkezinin Yapay Zekâ İçin Modernize Edilmesi: Intel Xeon 6 İşlemciler; Yüksek Yoğunluklu ve Ölçeklenebilir İş Yükleri İçin Performansı ve Güç Verimliliğini İyileştiriyor

Günümüzde, dijital dönüşümler hız kazanırken, şirketler maliyet tasarrufu sağlamak, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak, fiziksel alanı ve raf alanını en üst seviyeye çıkarmak ve işletme genelinde yepyeni dijital yetenekler oluşturmak için eski veri merkezi sistemlerini yenileme baskısıyla karşı karşıya kalıyor.

Xeon 6 platformu ve işlemci ailesinin tamamı, E-çekirdek (Enerji verimliliği çekirdekleri) ve P-çekirdek (Performans çekirdekleri) SKU’ları ile bu zorlukların üstesinden gelmek amacıyla özel olarak tasarlandı. Bu çekirdekler, yapay zekâ ve diğer yüksek performanslı bilişim ihtiyaçlarından ölçeklenebilir bulut tabanlı uygulamalara kadar geniş bir kullanım alanı bulacak. E-çekirdekler de, P-çekirdekler de ortak bir yazılım yığını ve açık bir donanım ve yazılım satıcıları ekosistemi ile uyumlu bir mimariyi temel alıyor.

Bugün itibariyle satışa sunulan Intel Xeon 6 E-çekirdekli işlemci (kod adı: Sierra Forest), ilk piyasaya sürülen Xeon 6 işlemcisi oldu. Xeon 6 P-çekirdekli (kod adıyla Granite Rapids) işlemcilerin ise önümüzdeki çeyrekte piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Yüksek çekirdek yoğunluğu ve watt başına olağanüstü bir performans sunan Intel Xeon 6 E-çekirdek, önemli ölçüde daha düşük enerji maliyetleri ile verimli bilgi işlem sağlıyor. Daha yüksek güç verimliliğinin sağladığı gelişmiş performans, bulut tabanlı uygulamalar ve içerik dağıtım ağları, ağ mikro hizmetleri ve tüketici dijital hizmetleri gibi en zorlu yüksek yoğunluklu, ölçeklenebilir iş yükleri için ideal seçimi temsil ediyor.

İlaveten, inanılmaz yoğunluk avantajları sunan Xeon 6 E-çekirdek, 3’e 1 raf konsolidasyonu sağlayarak medya kod dönüştürme iş yüklerinde 2. Nesil Intel® Xeon® işlemcilere kıyasla raf seviyesinde 4,2 kata kadar performans artışı ve watt başına performansta 2,6 kata kadar artışı müşterilere kazandırıyor1. Daha düşük güç ve daha az raf alanı kullanan Xeon 6 işlemciler, yeni ve inovatif yapay zekâ projeleri için bilişim kapasitesi ve altyapıda yer açıyor.

Intel Gaudi Yapay Zekâ Hızlandırıcıları

Üretken yapay zekânın gücünden yararlanmak, artık daha hızlı ve daha ekonomik hale geliyor. Ana altyapı tercihi olarak x86, neredeyse tüm veri merkezi ortamlarında ölçekleniyor ve yapay zekânın gücünü entegre ederken uygun maliyetli birlikte çalışabilirlik ve geliştiriciler ve müşteriler açık ekosisteminin muazzam avantajlarını sunuyor.

Yapay zekâ iş yükleri için en uygun CPU baş düğümü olan Intel Xeon işlemciler, sistemde, yapay zekâ iş yükleri için özel olarak tasarlanmış Intel Gaudi yapay zekâ hızlandırıcıları ile birlikte çalışıyor. Bu ikisi birlikte, mevcut altyapıya sorunsuz bir şekilde entegre olan güçlü bir çözüm sunuyorlar.

Nvidia H100’ün büyük dil modellerinin (LLM) eğitim ve çıkarımında MLPerf ile test edilen tek alternatifini temsil eden Gaudi mimarisi, müşterilere arzu ettikleri üretken yapay zekâ performansını fiyat-performans avantajıyla sunarken, daha düşük toplam maliyetle hızlı dağıtım sağlıyor.

Sekiz Intel Gaudi 2 hızlandırıcı ve evrensel taban kartı (UBB) bulunan standart yapay zekâ kiti, sistem sağlayıcılarına 65.000 dolar fiyatla sunuluyor ve bunun, benzer rakip platformların fiyatının üçte biri olduğu söyleniyor. Sekiz Intel Gaudi 3 hızlandırıcı ve bir UBB içeren bir kitin liste fiyatı ise 125.000 dolar olacak. Bunun, benzer rakip platformların fiyatının üçte ikisi olduğu bildiriliyor4.

Intel Gaudi 3 hızlandırıcı, önde gelen üretken yapay zekâ modellerinde eğitim ve çıkarım görevleri için önemli performans iyileştirmeleri sunarak işletmelerin özel verilerinin değerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olacak. 8.192 hızlandırıcıdan oluşan bir kümede, Intel Gaudi 3’ün, eşdeğer boyuttaki Nvidia H100 GPU kümesine kıyasla eğitim süresini %40’a kadar daha hızlı5 sunması bekleniyor. Llama2-70B modeli üzerinde 64 hızlandırıcıdan oluşan bir küme içinse, Intel Gaudi 3’ün Nvidia H100’e kıyasla eğitim verimliliğinde %15’e kadar daha hızlı iş çıkarma sunması6 bekleniyor. Ayrıca, Intel Gaudi 3‘ün Nvidia H100‘e kıyasla popüler büyük dil modelleri (LLM) olan Llama-70B ve Mistral-7B‘yi çalıştırırken ortalama 2 kata kadar daha hızlı çıkarım yapması bekleniyor.

Bu yapay zeka sistemlerini yaygın olarak kullanılabilir hale getirmek için, Intel en az ileri gelen 10 küresel sistem sağlayıcısıyla işbirliği yapıyor. Bunlar arasında, Intel Gaudi 3’ü piyasaya süreceklerini duyuran altı yeni sağlayıcı da var. Bugünkü yeni iş ortakları arasında Asus, Foxconn, Gigabyte, Inventec, Quanta ve Wistron bulunuyor ve Dell, Hewlett Packard Enterprise, Lenovo ve Supermicro gibi önde gelen sistem sağlayıcılarının üretim tekliflerini genişletiyor.

Dizüstü Bilgisayarlar İçin Cihaz Üzerinde Yapay Zekânın Hızlanması: Yeni Mimari, 3 Kat Yapay Zekâ İşlemi ve İnanılmaz Bir Güç Verimliliği Sağlıyor

Intel, veri merkezinin ötesinde, uç noktada ve PC’de yapay zekâ varlığını artırıyor. 90.000’den fazla uç dağıtımı ve ekosisteme sunulan 200 milyon CPU’su ile Intel, işletmelere seçenekler sunmayı on yıllardır sürdürüyor.

Günümüzde yapay zekâlı bilgisayar kategorisi, bilgi işlem deneyiminin her yönünde dönüşümler yaratırken, Intel bu kategori oluşturma anının ön saflarındaki yerini alıyor. Artık mesele daha hızlı işlem hızları yahut daha şık tasarımlardan ibaret değil; kullanıcı ihtiyaçlarını öngörerek tercihlerine uyum sağlayan ve bütünüyle yepyeni bir üretkenlik, verimlilik ve yaratıcılık çağının müjdesini veren, gerçek zamanlı olarak öğrenen ve gelişen uç cihazlar yaratmak da önem taşıyor.

Boston Consulting Group’a göre, yapay zekâlı bilgisayarların 2028 yılına kadar PC pazarının %80’ini oluşturacağı tahmin ediliyor. Bu doğrultuda yapay zekâlı bilgisayarlar için en iyi donanım ve yazılım platformunu oluşturmak amacıyla hızla harekete geçen Intel, Core Ultra platformu genelinde 100’den fazla bağımsız yazılım satıcısı (ISV), 300 özellik ve 500 yapay zekâ modelinin desteklenmesini sağladı.

Bu rakipsiz avantajlarla hızla ilerleyen şirket, bugün sonraki nesil yapay zekâlı bilgisayarlar için amiral gemisi işlemcisi Lunar Lake’in mimari detaylarını açıkladı. Grafik ve yapay zekâ işlem gücünde büyük bir sıçramaya ve ince ve hafif segment için güç açısından verimli bilgi işlem performansına odaklanan Lunar Lake, %40’a kadar daha düşük SoC gücü3 sağlayacak ve yapay zekâ işlem kapasitesini 3 kattan fazla artıracak8. Lunar Lake’in 2024’ün üçüncü çeyreğinde, tatil satın alma sezonunda satışa sunulması bekleniyor.

Lunar Lake’in yepyeni mimarisi sayesinde:

Yeni Performance-çekirdekler (P-çekirdekler) ve Efficient-çekirdekler (E-çekirdekler) önemli performans ve enerji verimliliği iyileştirmeleri sunacak.

Saniyede 48 tera-işlem (TOPS) yapay zekâ performansı sunan güçlü dördüncü nesil Intel nöral işlem birimi (NPU), önceki nesle kıyasla 4 kata kadar yapay zekâ işlemiyle üretken yapay zekâda muazzam iyileştirmeler sağlayacak.

Battlemage kod adlı yepyeni GPU tasarımı, iki inovasyonu bir araya getirecek: grafik için Xe2 GPU çekirdekleri ve yapay zekâ için Xe Matrix Extension (XMX) dizileri. Xe2 GPU çekirdekleri, oyun ve grafik performansını önceki nesle kıyasla 1,5 kat artırırken, yeni XMX dizileri, yapay zekâ içeriği oluşturmada muazzam bir verimlilik için 67 TOPS’a kadar performansa sahip ikinci bir yapay zekâ hızlandırıcısı sağlayacak.

Gelişmiş düşük güç adası, yeni bir bilgi işlem kümesi ve arka plan ve üretkenlik görevlerini son derece verimli bir şekilde yerine getiren Intel inovasyonu, dizüstü bilgisayarlar için inanılmaz bir pil ömrü sağlayacak.

Diğer şirketler yapay zekâlı bilgisayar pazarına girmeye hazırlanırken, büyük ölçekli satışlara çoktan başlayan Intel, 2024’ün ilk çeyreğinden itibaren tüm rakiplerinden yüksek sayıda yapay zekâlı bilgisayar işlemcisi sunuyor. Lunar Lake’in, 20 farklı orijinal ekipman üreticisinin (OEM) 80’den fazla farklı yapay zekâlı bilgisayar tasarımını desteklemesi bekleniyor. Intel, bu yıl 40 milyondan fazla Core Ultra işlemciyi piyasaya süreceğini öngörüyor.

Gordon Moore’un dediği gibi: “Yapılan her şeyi aşmak mümkündür.” Bu sonu gelmeyen ilerleme arayışının öncüsü konumunda ise Intel var. İstemci, uç, veri merkezi ve bulutu kapsayan küresel ölçeği, açık standartlara dayanan sağlam ekosistemi ve güçlü ve ekonomik çözümleriyle Intel, her yerde yapay zekâyı güçlendirmekle kalmıyor, geleceğini de şekillendiriyor. Bugün yapılan açıklamalar, bir teknolojik atılımdan ibaret değil; müşterilere ve iş ortaklarına eşi benzeri görülmemiş olanakları yakalamaları ve kendi inovasyonlarının bir sonraki çağına öncülük etmeleri için bir daveti de teşkil ediyor.