Intel Comet Lake varyantı yeni bir işlemci gelebilir

Yeni gelen bilgilere göre Intel Comet Lake işlemcilerinden 10900K çipinin yeni bir versiyonunu görebiliriz. Öyle ki Tom’s Hardware tarafından tespit edilen Intel’in paylaştığı bir yazılım programı listesinde; Crysis Remastered oyun paketi için düşünülen işlemcilerin adı geçiyor. Paylaşılan işlemcilerin arasında normal 10900K ve 10900KF’nin yanı sıra 10900KS ismi de görülebiliyor.

Bu arada Intel-AMD yakın performanslı işlemcilerin fiyatlarını karşılaştırabilmek, aynı zamanda da 796-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlara göz atmak isterseniz bu listeye bakabilirsiniz. İşlemcilerin performans karşılaştırmalarıyla alakalı özel bir sorunuz olursa da yorum olarak bırakabilirsiniz.

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Buna göre yeni bir işlemcinin yolda olması ihtimal dahilinde. Özellikle Mart ayında çıkacak yeni nesil Rocket Lake çipleri de düşünürsek; 10.nesil varyantı yeni işlemcilerin onlardan önce gelmeleri olası.

Konuşulanlar arasında bu işlemcinin özel bir versiyon olacağı var. Yani Intel bu işlemci için en seçkin parçaları seçecek. Dolayısıyla işlemcinin saat hızında ufak bir artış gözlemlenmesi muhtemel. Buna benzer bir durumu 5.0GHz hıza yükselen 9900KS işlemcisinde de görmüştük.

Bununla beraber başka durumlar da ihtimal dahilinde. Gördüğümüz şeyin firma tarafından yapılan bir hata olması da mümkün. Ancak 10900KS kodlu işlemcilerin gelme ihtimali hiç de az değil gibi. Ki haberin başında da bahsettiğimiz üzere eğer gelecek olurlarsa Crysis Remastered oyunu ile birlikte sunulabilirler.

Stok sorunu yaşayan AMD tarafına karşılık gelen bu hamlenin yanı sıra Intel, bazı Comet Lake işlemcilerinde indirime de gidiyor. Dolayısıyla iki firma arasındaki rekabet farklı hamlelerle daha da yol kat edecek gibi duruyor.