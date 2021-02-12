Genel
Intel 10.nesil işlemcilerinde indirime gidiyor, fiyat performansta AMD’yi geçiyor
Intel görünüşe göre özellikle de AMD’yle rekabet açısından 10.nesil Comet Lake işlemcilerin fiyatlarını düşürme yoluna gidiyor. Öyle ki Tom’s Hardware’in tespit ettiğine göre Intel’in popüler işlemcilerinin fiyatları bazı sitelerde düşmüş durumda.
Haberde bahsi geçen işlemcilerin fiyatlarını karşılaştırabilmek, aynı zamanda da 796-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlara göz atmak isterseniz bu listeye gidebilirsiniz.
Bu duruma örnek olarak Intel i7-10700F işlemcisini gösterebiliriz. Tümleşik bir ekran kartına sahip olmayan F serisinin popüler işlemcisi; Amazon üzerindeki birkaç haftalık fiyatına nazaran yaklaşık 85 Dolarlık bir düşüş yaşadı. Bu fiyat ise işlemcinin çıkış fiyatının neredeyse üçte birine denk geliyor. Ayrıca işlemcinin fiyatının bu düşüşü ülkemizde de bazı sitelerde şimdiden fark edilebiliyor.
Bu durum AMD alternatifleriyle karşılaştırıldığı zaman da ilginç sonuçlara yol açıyor. Örneğin aynı sayıdaki sekiz çekirdekli Ryzen 5800X; i7-10700F’ten biraz daha performanslı olsa da aralarında hiç de büyük bir fark yok. Ancak fiyatına baktığımız zaman Intel böylesi bir performansı yaklaşık %35 daha uyguna sağlıyor.
Bunun dışında 5600X alternatifi de Intel’in işlemcisiyle neredeyse birebir performans verirken; Türk Lirası bazında 10.nesil Comet Lake Intel i7-10700F’e göre biraz daha pahalı durumda. Dolar bazında ise bu pahalılığın daha da belirgin olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Intel işlemciden biraz daha az performanslı, yine sekiz çekirdekli Ryzen 3700X bile şu anda daha yüksek fiyata alıcı buluyor.
Ayrıca diğer 10.nesil i5 ve i9 işlemcilerinin de bilindik sitelerde indirimlere uğrayıp tükendiklerini belirtelim.
Bilindiği üzere bu alanda, özellikle de AMD’nin, stok sorunları hala devam ediyor. Dolayısıyla Intel firmasının, Mart’ta çıkacağı söylenen yeni nesil Rocket Lake işlemcileri gelmeden önce bunun gibi daha uygun fiyatlar sunarak rekabette önemli bir adım atmak istiyor olması gayet olası.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Black Shark 3 Türkiye’de satışa sunuldu
Xiaomi tarafından mobil oyunculara hitap eden akıllı telefonu Black Shark 3 modeli Türkiye’de satışa çıktı. Şirketin oyun odaklı akıllı telefonu tasarımı ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.
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Xiaomi’nin desteklediği Black Shark markasının Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro isimli telefonlarının baz modeli artık Türkiye’de de satışa çıktı. Türkiye pazarına resmi garantili olarak ilk kez satışa sunulan cihaz, oyun odaklı yapısıyla dikkat çekiyor.
6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ bir ekran ile karşımıza çıkan Xiaomi Black Shark 3; AMOLED ekranı ve 90 Hz yenileme hızı ile hem kaliteli hem de akıcı bir görsel deneyim sunuyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 865’ten alan cihazı, şirket ayrıca 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla destekliyor. Kutusundan Android 10 tabanlı JoyUI arayüz ile çıkıyor.
Xiaomi Black Shark 3 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 90 Hz yenileme hızı, 6,67 inç Full HD AMOLED, 1080×2400 çözünürlük
- İşlemci: Snapdragon 865
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera; 64 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP derinlik sensörü
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya: 4.720 mAh, 65 W hızlı şarj veya 18 W manyetik şarj
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı JoyUI
- Renkler: Lightning Black, Star Silver, Armor Gray veya Bright Pink
Xiaomi’nin çevrimiçi mağazalarından satın alabileceğiniz Xiaomi Black Shark 3 için Türkiye’de 6.999 TL’lik bir fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Daha iyi bir mobil oyun deneyimi için fiziksel tetik tuşlarına, büyük bir ekrana ve özel bir soğutma sistemine sahip olan akıllı telefon, standart kullanımda da amiral gemilerini aratmayan bir performans sunabiliyor.
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Genel
Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi 27-28 Mart’ta Gerçekleşiyor!
ODTÜ İşletme Topluluğu 27-28 Mart 2021’de Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi’ni gerçekleştirmeye hazır. ODTÜ İşletme Topluluğu, her yıl yaklaşık 400 katılımcıyı okulunda ağırladıkları Türkiye’nin en büyük kulüpçülük etkinliklerinden biri olan Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi’ni bu yıl online olarak gerçekleştirecekler.
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Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi nedir?
Katılımcıların, teknoloji devlerinin ve ülkenin önde gelen girişimcilerin tecrübelerini dinleyip, kendileri ile tanışma fırsatı bulabileceği; aynı zamanda Türkiye’nin en büyük dijital girişimcilik yarışmalarından birini izleyebilecekleri bir ortam sunuyorlar. Böylece yarışma ayağında üniversiteli girişimcileri, yatırımcıları ve mentörleri bir araya getirecekler. Katılımcılar tarafından yarışmacıların sunumlarının izlenebileceği bir dijital girişimcilik yarışması düzenliyor. Ayrıca girişimcilik ekosistemi önemli isimleri ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen üniversite öğrencilerini bir araya getirip geniş bir network ağı sağlamakta.
Aynı zamanda her yıl Türkiye’nin dört bir yanından üniversite öğrencilerini ağırlayan etkinlik, bu sene online platformda olması sayesinde mesafe engelini ortadan kaldırarak istediğiniz her yerden etkinliğe katılabilme şansını sizlerle buluşturuyor.
Böylece Türkiye’deki girişimcilere destek olmak isteyen kesim ile proje fikirlerinin sahiplerini buluşturan bu etkinliğe siz de “Fikrini kap gel!” sloganı ile katılabilirsiniz. Ayrıca lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yanı sıra yeni mezun girişimci adaylarının da fikirlerini yarıştırabilecekleri yarışmanın finalistleri;
-Finale Dek 3 Haftalık Online Mentörlük Desteği alarak finale hazırlanma,
-Online eğitimlerle projelerini geliştirme, MBA’den ofis desteğine birçok ödül kazanma imkanı yakalayacak.
Son Başvuru tarihi ise 21 Şubat.Ayrıntılı bilgi için @metubiz instagram adresini ziyaret edebilirsiniz.
Genel
Epic Games, Halcyon 6: Starbase Commander oyununu ücretsiz yaptı
Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bugünden itibaren bir haftalığına Halcyon 6: Starbase Commander’ı ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
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Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 24,00 TL olan Halcyon 6: Starbase Commander adlı oyunu ücretsiz yaptı.
Halcyon 6: Starbase Commander‘ın hikayesi, Dünya’yı tehdit eden bir uzaylı istilasıyla ilgili. Bunu durdurmak için insanlar, eski bir ırkın geride bıraktığı bir uzay üssü olan Halcyon 6’ya gider. İnsanların yeni teknolojileri keşfetmesini ve işgalcilerle savaşmaya yardımcı olabilecek diğer türlerle ittifaklar kurmasını sağladığı için sorunları çözmenin anahtarı.
Epic Games tarafından ücretsiz verilen Halcyon 6: Starbase Commander oyunu için sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP, Vista, 7, 8 veya 10
- İşlemci: 2GHZ
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: 512MB
- Depolama: 1 GB
Sonuç olarak ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Halcyon 6: Starbase Commander oyununu henüz indirmediyseniz 18.02.2021 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
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