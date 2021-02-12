Intel görünüşe göre özellikle de AMD’yle rekabet açısından 10.nesil Comet Lake işlemcilerin fiyatlarını düşürme yoluna gidiyor. Öyle ki Tom’s Hardware’in tespit ettiğine göre Intel’in popüler işlemcilerinin fiyatları bazı sitelerde düşmüş durumda.

Haberde bahsi geçen işlemcilerin fiyatlarını karşılaştırabilmek, aynı zamanda da 796-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlara göz atmak isterseniz bu listeye gidebilirsiniz.

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Bu duruma örnek olarak Intel i7-10700F işlemcisini gösterebiliriz. Tümleşik bir ekran kartına sahip olmayan F serisinin popüler işlemcisi; Amazon üzerindeki birkaç haftalık fiyatına nazaran yaklaşık 85 Dolarlık bir düşüş yaşadı. Bu fiyat ise işlemcinin çıkış fiyatının neredeyse üçte birine denk geliyor. Ayrıca işlemcinin fiyatının bu düşüşü ülkemizde de bazı sitelerde şimdiden fark edilebiliyor.

Bu durum AMD alternatifleriyle karşılaştırıldığı zaman da ilginç sonuçlara yol açıyor. Örneğin aynı sayıdaki sekiz çekirdekli Ryzen 5800X; i7-10700F’ten biraz daha performanslı olsa da aralarında hiç de büyük bir fark yok. Ancak fiyatına baktığımız zaman Intel böylesi bir performansı yaklaşık %35 daha uyguna sağlıyor.

Bunun dışında 5600X alternatifi de Intel’in işlemcisiyle neredeyse birebir performans verirken; Türk Lirası bazında 10.nesil Comet Lake Intel i7-10700F’e göre biraz daha pahalı durumda. Dolar bazında ise bu pahalılığın daha da belirgin olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Intel işlemciden biraz daha az performanslı, yine sekiz çekirdekli Ryzen 3700X bile şu anda daha yüksek fiyata alıcı buluyor.

Ayrıca diğer 10.nesil i5 ve i9 işlemcilerinin de bilindik sitelerde indirimlere uğrayıp tükendiklerini belirtelim.

Bilindiği üzere bu alanda, özellikle de AMD’nin, stok sorunları hala devam ediyor. Dolayısıyla Intel firmasının, Mart’ta çıkacağı söylenen yeni nesil Rocket Lake işlemcileri gelmeden önce bunun gibi daha uygun fiyatlar sunarak rekabette önemli bir adım atmak istiyor olması gayet olası.