Intel Rocket Lake işlemcileri muhtemelen Mart ayında geliyor

Intel firmasının yeni nesil Rocket Lake işlemcilerinin 2021 Mart ayında geleceğine dair birçok bilgi zaten ortalıkta dolaşıyordu. Gigabyte ise yaptığı bir basın gösteriminde bu tarihi istemeden onaylamış gibi gözüküyor. Zaten sonrasında da bu yazıyı değiştirdiği görülebiliyor.

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Gigabyte’ın yaptığı basın gösteriminde asıl amaç Intel Z490 PCIe 4.0 anakartlarının Intel’in 11.nesil Rocket Lake işlemcilerini bir yazılım güncellemesiyle birlikte destekleyeceklerini açıklamaktı. Ancak sonrasında PC Mag tarafından “Yeni 11.nesil. Intel Core işlemciler Mart 2021’de piyasaya çıkıyor” yazısı keşfedildi. Sonrasında ise bahsettiğimiz gibi yazıda değişikliğe gidildi ve tarih kaldırılıp “yakında” ibaresi eklendi.

Mevcut dedikodulardan bağımsız Intel yeni nesil işlemcisi Rocket Lake serisini bir iki ay içerisinde sunabilecek gibi duruyor. Şirketin Ryzen 5000 serisine bir cevap da vermesi gerektiği düşünülürse bu ihtimal daha da güçleniyor. Hatta Alder Lake işlemcileri 2021 sonlarına doğru çıkacağı için, diğer ihtimaller daha da azalıyor. Tabii ki genelde bu tip durumlarda hiçbir şey kesin olmuyor, o yüzden bekleyip görmek en doğru seçenek gibi. Ancak Intel firmasının daha önceden çıkış için verdiği 2021 ilk çeyrek tarihini de düşünecek olursak Mart ayı olasılığı oldukça yüksek diyebiliriz.

Gigabyte basın tanıtımı aynı zamanda Rocket Lake için gelecek olan BIOS güncellemesinin; işlemciye ekran kartı hafızasına tam ulaşım imkanı vererek performans artırımı sağlayan “resizable BAR” özelliğini H470 kartlarıyla beraber Z490 ana kartlarına da getireceğini açıklamış oldu. İlk olarak AMD tarafından sunulmuş bu özellikten faydalanacak olan Intel işlemcileri, yapılan testlere göre bazı oyunlarda %20’ye kadar performans artışı görebilirler.