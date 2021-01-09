İşlemci
Intel Rocket Lake işlemcileri muhtemelen Mart ayında geliyor
Intel firmasının yeni nesil Rocket Lake işlemcilerinin 2021 Mart ayında geleceğine dair birçok bilgi zaten ortalıkta dolaşıyordu. Gigabyte ise yaptığı bir basın gösteriminde bu tarihi istemeden onaylamış gibi gözüküyor. Zaten sonrasında da bu yazıyı değiştirdiği görülebiliyor.
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Gigabyte’ın yaptığı basın gösteriminde asıl amaç Intel Z490 PCIe 4.0 anakartlarının Intel’in 11.nesil Rocket Lake işlemcilerini bir yazılım güncellemesiyle birlikte destekleyeceklerini açıklamaktı. Ancak sonrasında PC Mag tarafından “Yeni 11.nesil. Intel Core işlemciler Mart 2021’de piyasaya çıkıyor” yazısı keşfedildi. Sonrasında ise bahsettiğimiz gibi yazıda değişikliğe gidildi ve tarih kaldırılıp “yakında” ibaresi eklendi.
Mevcut dedikodulardan bağımsız Intel yeni nesil işlemcisi Rocket Lake serisini bir iki ay içerisinde sunabilecek gibi duruyor. Şirketin Ryzen 5000 serisine bir cevap da vermesi gerektiği düşünülürse bu ihtimal daha da güçleniyor. Hatta Alder Lake işlemcileri 2021 sonlarına doğru çıkacağı için, diğer ihtimaller daha da azalıyor. Tabii ki genelde bu tip durumlarda hiçbir şey kesin olmuyor, o yüzden bekleyip görmek en doğru seçenek gibi. Ancak Intel firmasının daha önceden çıkış için verdiği 2021 ilk çeyrek tarihini de düşünecek olursak Mart ayı olasılığı oldukça yüksek diyebiliriz.
Gigabyte basın tanıtımı aynı zamanda Rocket Lake için gelecek olan BIOS güncellemesinin; işlemciye ekran kartı hafızasına tam ulaşım imkanı vererek performans artırımı sağlayan “resizable BAR” özelliğini H470 kartlarıyla beraber Z490 ana kartlarına da getireceğini açıklamış oldu. İlk olarak AMD tarafından sunulmuş bu özellikten faydalanacak olan Intel işlemcileri, yapılan testlere göre bazı oyunlarda %20’ye kadar performans artışı görebilirler.
Genel
Samsung Exynos 2100 Yonga Seti 12 Ocak’ta Tanıtılacak!
Samsung yeni işlemcisi Exynos 2100’ün tanıtım tarihini açıkladı. Samsung Exynos 2100, 12 Ocak’ta resmi olarak tanıtılacak.
Samsung‘un işlemci modellerini bünyesinde barındıran Exynos, yeni bir modeli daha bünyesine katıyor. Samsung Exynos 2100 adındaki yeni yonga seti hakkında bilgiler gelmeye devam ederken, Samsung’un bu işlemciye özel bir tanıtım hazırladığı açıklandı.
14 Ocak’ta tanıtımı yapılacak olan Galaxy S21 ailesinden iki gün önce, yani 12 Ocak‘ta Exynos’a özel bir etkinlikle tanıtılacak olan Exynos 2100, Snapdragon 888’in rakibi olarak görülüyor. Şimdi gelin hem Exynos 2100‘e yakından bakalım, hem de Snapdragon 888 ile farklarına göz atalım.
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Exynos 2100 rakiplerine göre nasıl performans sunuyor?
Bildiğiniz üzere Samsung Galaxy Serisi modelleri pazara bazen Exynos, bazen Snapdragon işlemciler ile çıkıyor. Ancak Samsung, rakibi olan Qualcomm’a Exynos işlemciler ile yanaşmaya çalışıyor. Hatta son zamanlarda oldukça başarılı diyebiliriz.
Öte yandan Exynos 2100‘de, piyasadaki en güçlü işlemcilerden birisi olan Snapdragon 888’e rakip olarak görülüyor. 1 x ARM X1 (2.91GHz), 3 x Cortex-A78 (2.81GHz) ve 4 x Cortex-A55 (2.21GHz) olmak üzere 1+3+4 mimari ile tasarlanan 8 çekirdekli Exynos 2100, gerek pil gerek performans konusunda Snapdragon 888 ile rakip.
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan verilere göre Snapdragon 865’den %15 daha iyi bir pil performansı sunan Exynos 2100, Exynos 990’a göre %25-35 arası daha iyi pil performansı sunuyor. Öte yandan Benchmark testlerine baktığımızda ise Exynos 2100 tek çekirdek testinde 1103 puan alırken; en yakın rakibi Snapdragon 888 ise 1135 puan alıyor. Çoklu çekirdek testinde ise Exynos 2100 3785 puan alırken; yine rakibi Snapdragon 888 3794 puan alıyor.
Genel olarak Samsung Exynos 2100‘e baktığımızda piyasada önemli yer edinecek bir işlemci gibi duruyor. Özellikle şu anda piyasada oldukça rağbet gören Snapdragon 888 ile performans konusunda ciddi şekilde yarışması, Snapdragon 888‘in krallığını tehlikeye sokar nitelikte.
Türkiye saatine göre 12 Ocak saat 17.00‘da Exynos’a özel etkinlik düzenleyecek olan Samsung, Exynos 2100 modelini burada tanıtacak. YouTube üzerinden canlı yayın ile etkinliği paylaşacak olan Samsung, bakalım Exynos 2100 hakkında başka ne gibi detaylar verecek.
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Donanım
AMD, masaüstü CPU pazarında 15 yılın ardından Intel’i geride bıraktı
AMD, 2017 yılında piyasaya çıkardığı Ryzen serisi işlemcileri sayesinde 15 yıl aradan sonra masaüstü CPU pazarında Intel’i geride bırakmayı başardı. PassMark Software tarafından toplanan pazar payı rakamlarına göre AMD, 4 OCAK 2021 tarihinde Windows masaüstü CPU pazarında %50,8’lik payla ezeli rakibi Intel’i geride bıraktı. Ancak Intel, laptop ve sunucu PC’lerdeki üstünlüğü sayesinde CPU pazarının genelinde hala %61,7’lik pazar payıyla AMD’nin önünde bulunuyor. Intel, laptop pazarında %83,7 ve sunucu pazarında ise %98,6’lı paya sahip.
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AMD, Ryzen 5000 serisi ile masaüstü pazarına ağırlığını koydu
AMD, Intel’i en son 2006 yılının ilk çeyreğinde %53,9’lük pazar payıyla geride bırakmıştı. AMD‘nin Ryzen işlemcilerini çıkarana kadarki 11 yıllık süreç boyunca Intel CPU pazarında AMD’ye ciddi bir üstünlük sağlamıştı. 2016 yılının 4. Çeyreğinde Intel’in Pazar payı %80’lere kadar çıkmıştı.
Sunulan veriler yalnızca x86 işlemciler ve PC’lerden elde edildi. Başka mimariler ve oyun konsolları dahil değil. Ayrıca sadece Windows işletim sistemi yüklü cihazlardan elde edildiler. Apple bilgisayarlar ve Linux işletim sistemi yüklü bilgisayarlar da değerlendirmeye alınmadı.
AMD, Zen 2 mimarili Ryzen 4000 serisi işlemcileri ile laptop pazarında ön plana çıkmayı başardı. Firma Ryzen 7 4800U modeliyle dünyanın ilk 15W TDP değerine sahip, 8 çekirdek ve 16 izlekli ilk mobil işlemcisini üretmiş oldu. AMD, kasım ayında piyasaya çıkardığı Zen 3 mimarisine sahip Ryzen 5000 serisi işlemcileri ile de piyasada ses getirmeyi başardı. Ryzen 9 5900X modeli, bir önceki nesildeki muadili Ryzen 9 3900XT’ye göre aynı saat hızında %19 daha fazla performans veriyor. Ryzen 9 5900X, Cinebench’de tek çekirdekte 600 puanı geçen ilk işlemci olmayı başardı.
Intel’in 7 NM mimariye geçişte zorlandığı hesaba katılırsa, laptop PC CPU pazarında da payını arttırmaya başlayan AMD’nin bu üstünlüğü daha devam edecek gibi.
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İşlemci
Qualcomm kadrosunda büyük değişiklik: yeni CEO geliyor!
Qualcomm, yeni CEO’suna 30 Haziran 2021 tarihinde hoşgeldin diyeceğini resmi olarak açıkladı. Ünlü mobil işlemci ve kablosuz iletişim devi, ayrıca, şirketteki 26 yıllık kariyerinden sonra emekliye ayrılacak olan güncel CEO Steve Mollenkompf’ın yerine geçecek ismin şirkete hiç de yabancı olmayan; çok tanıdık bir isim olduğunu dile getirdi. O isim kim, neden bu değişikliğe gerek duyuldu ve yeni CEO ile birlikte Qualcomm’ı neler bekliyor gibi soruların cevabı haberimizin devamında…
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Şimdiki başkan CEO oluyor!
Güncel CEO Steve Mollenkompf, emekliye ayrılacağını şirkete bildirdikten sonra, Amerikalı teknoloji devi yeni CEO için uzaklara gitme gereği duymadı. Öyle ki, şirketin 30 Haziran itibariyle yeni CEO’su 25 yılı aşkın süredir kurum bünyesinde bulunan ve şu an da başkanlık görevini sürdürmekte olan Cristiano Amon olacak. Görünen o ki, yeni CEO Amon, yeni görevinin ilk aylarını yalnız geçirmeyecek. Mollenkompf, geçiş sürecinde bir süre daha stratejik danışman olarak firmaya ve Amon’a yardımcı olacak.
Qualcomm, Mollenkompf’a veda ediyor
CEO olmadan önce Qualcomm’ın işlemci bölümünün başındaydı Mollenkopf. Bu görevinden sonra bir süre de COO (Chief Operating Officer)’luk görevini icra eden isim, 2014’ten beri ise şirkette CEO’luk pozisyonunda bulunuyor. Steve Mollenkopf, Qualcomm için önemli ve stratejik işler yapmış bir isim. Bunlardan bazılarını örnek vermek gerekirse: şirketin 4G ve 5G Ar-Ge’si ve piyasaya sürülmesi, şirketin ‘Intenet of Things(Iot)’ ve RF Front End ve Automative gibi yeni sektörlere girişini sağlaması, ve son olarak şirketin tarihinde en büyük satın alması olan Atheros transaksiyonunun başında olması gibi faaliyetleri sayabiliriz. Qualcomm, Mollenkompf’a veda mesajında ise şunları söyledi: “O, bizi 3G, 4G ve şimdi de 5G pazarında lider yaptı. Şirkette bulunduğu sürece yaptığı çalışmalar ve emekleri sayesinde akıllı telefon pazarı bu kadar geniş kitlelere yayıldı ve yine onun sayesinde bu pazarda lideriz.”
Yeni CEO Amon kimdir?
Cristiano Amon bir elektrik mühendisi. Firmaya katılmadan Ericsson, Velecom ve NEC gibi firmalarda çalıştı. Amon’un yollarının Qualcomm ile keşismesi ise 1995 yılında gerçekleşti. Şirketteki kariyerine ise giriş seviyesi bir mühendis olarak başladı. Başkanlık görevine başlamadan önce, QCT (Qualcomm CDMA Technologies) departmanında başkanlık yaptı ve Snapdragon Platformu departmanının lider mühendisiliği ve yine başkanlığı gibi görevlerde hizmet verdi. Görevini devretmeye hazırlanan şu anki CEO Mollenkopf ise, Amon hakkında çok olumlu konuştu. İşte o açıklamalar: “O bizim bir çok projemize öncülük etmiş, lider karakterde biri. Cristiano’nun CEO’luğunda şirketin yeni teknolojiler icat etmeye ve tüm paydaşlarımız için yüksek bir katma değer sağlamaya devam edeceğine güvenim tam”.
Kaynak: GadgetsNow
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