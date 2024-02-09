Intel Almanya yasağı haberi teknoloji gündeminin ilk sıralarına oturdu. Almanya’nın Düsseldorf kentindeki bir bölge mahkemesi, Intel’in R2 Semiconductor’a ait bir patenti ihlal ettiği iddiasıyla bazı işlemcilerinin satışını durdurma kararı aldı. Intel Almanya yasak kararı sonrası gözler diğer ülkelere çevrildi. Intel işlemciler yasaklanacak mı? Intel işlemci satışı durdu mu? işte bilmeniz gerekenler.

İçindekiler Intel Almanya Topraklarında Patentin İhlali Gerekçesiyle Yasaklandı

Intel Almanya Topraklarında Patentin İhlali Gerekçesiyle Yasaklandı

Financial Times’ın haberine göre, R2 Semiconductor’un patentini ihlal ettiği gerekçesiyle alınan tedbir kararı, Intel’in 10., 11. ve 12. nesil Core işlemcilerinin yanı sıra Ice Lake Xeon sunucu SKU’ları için de geçerli. Yani bu yasak kararı ciddi bir müşteri kitlesini etkileyecek gibi görünüyor.

Intel, merkezi Palo Alto, California’da bulunan bir teknoloji firması olan R2 Semiconductor’un işlemci voltaj düzenlemesiyle ilgili patentini ihlal etmekle suçluyor. Ancak, daha yeni işlemci nesillerinin (13., 14., vb.) patenti ihlal etmediği belirtiliyor. Intel, mahkeme kararını temyize götürmeyi planlasa da, sektör uzmanları kararın büyük üreticilerin ürünlerine kapsamlı bir yasak getirebileceği uyarısında bulunuyor.

R2 Semiconductor, Amerika Birleşik Devletleri’nde Intel’e karşı başlattığı davanın ardından patent ihlali iddialarını Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine taşımıştı. İki şirket arasındaki hukuki mücadele devam ederken, Intel patent ihlali iddialarını kesin bir dille reddediyor ve R2’nin sadece kendi mali çıkarlarını korumak amacıyla hareket ettiğini savunuyor.

Intel’in yaşadığı bu hukuki sıkıntı, teknoloji devinin geleceği üzerinde belirsizlik yaratıyor. İhtiyati tedbir kararı, teknoloji patentlerinin gücünü ve bu tür hukuki mücadelelerin sektörde yarattığı büyük mali etkileri gösteriyor.

Ancak, Intel’in temyiz başvurusunun sonucu ve mahkeme sürecinin ilerleyişi, şirketin önümüzdeki dönemdeki stratejilerini de etkileyecek. Intel Almanya yasağı bu süreçte çok sık konuşulacak. Neler olacağını hep beraber göreceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce AMD gibi devler de bu davalardan etkilenecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!