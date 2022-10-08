Intel’in Alder Lake dokümanlarına ait olduğu iddia edilen kaynak kodu çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Bilinmeyen bir hacker 5.8 GB’lık materyali 4chan’de yayınladı ve bu arada kaynak kodu GitHub’da da bulunabilir. Dosyalar, Alder Lake yongaları için bios veya uefi oluşturmaya yönelik kaynak kodu ve araçları içeriyor.

The source code to the Intel Alder Lake has been leaked online. * Alder Lake CPU was released November 4, 2021

* Source code is 2.8GB (compressed)

* Leak (allegedly) from 4chan

* We have not reviewed the entirety of the code base, it is massive — vx-underground (@vxunderground) October 8, 2022

Platform VX-Underground kaynak kodunun sızdığını doğruladı. Dosyanın sıkıştırıldığında 2,8 GB, çıkarıldığında ise 5,86 GB boyutunda olduğu söylenmektedir. VX-Underground, çok büyük olduğu için kod tabanını henüz tam olarak inceleyemediğini söylüyor. Bununla birlikte, meşruiyeti de henüz doğrulanmamıştır. Kodun ilk olarak 4chan’de sızdırıldığı iddia edilmişti, ancak şimdi GitHub’da da kopyaları olduğu iddia ediliyor. Kodun nereden geldiği bilinmiyor, ancak bilgisayar korsanları dış tedarikçilere dair ipuçlarını çoktan buldular.

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Kaynak kodu, Alder Lake yonga setleri için bunları oluşturmak için gereken araçlar da dahil olmak üzere bios dosyalarının varlığını göstermektedir. Araştırmacılar hala kodu incelediğinden, bu noktada, örneğin koda dayalı istismarlar oluşturmanın mümkün olup olmadığı ve içinde hassas bilgilerin bulunup bulunamayacağı net değildir.

Geçmişte, çalınan kaynak kodu internette daha sık yayınlanıyordu. Örneğin 2021’de bilgisayar korsanları AMD ve Intel hakkında gigabaytlık veriler yayınladığında böyle bir şey oldu.