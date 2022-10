Intel’in Alder Lake dokümanlarına ait olduğu iddia edilen kaynak kodu çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Bilinmeyen bir hacker 5.8 GB’lık materyali 4chan’de yayınladı ve bu arada kaynak kodu GitHub’da da bulunabilir. Dosyalar, Alder Lake yongaları için bios veya uefi oluşturmaya yönelik kaynak kodu ve araçları içeriyor.

The source code to the Intel Alder Lake has been leaked online.

* Alder Lake CPU was released November 4, 2021

* Source code is 2.8GB (compressed)

* Leak (allegedly) from 4chan

* We have not reviewed the entirety of the code base, it is massive

— vx-underground (@vxunderground) October 8, 2022