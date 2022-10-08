Elektrikli araç üreticisi Tesla, 2022 için 3. çeyrek araç üretim ve teslimat rakamlarını yayınladı. Rakamlar şöyle:

Toplam teslimatlar Q3 2022: 343.000

Toplam üretim 2022 3. Çeyrek: 365.000

Teslimatlar, Tesla tarafından bildirilen satışların en yakın tahmini ve FactSet’e ait Sokak Hesabı tarafından derlenen tahminlere göre, analistlerin 364.660 araç beklentilerinin gerisinde kaldı.

Tesla ayrıca raporunda, Model S ve X araçlarından 19.935’ini ve Model 3 ve Y araçlarından 345.988’ini ürettiğini söyledi. Böylece, toplam üretim, Tesla’nın 258.580 araç ürettiğini söylediği 2022’nin önceki çeyreğine göre arttı.

Bir önceki çeyrekte Tesla, 254.695 araç teslimatı yaptığını ve şirketin daha pahalı sedanı ve şahin kanatlı kapılı SUV’si olan 8.941 Model S ve X dahil olmak üzere 237.823 otomobil ürettiğini bildirdi.

2022’nin 3. çeyreğinde Tesla, yükselen emtia fiyatları, yönetici cirosu (temmuz ayında AI lideri Andrej Karpathy’nin dikkate değer bir şekilde ayrılmasıyla) ve Almanya ve Teksas’taki yeni fabrikalarında artan sıkıntılarla karşı karşıya kaldı.

Tesla, araç üretimi ve bölgelere göre teslimat sayılarını tarihsel olarak açıklamadı.

İçindekiler Pandemi ve işten çıkarmalar

Pandemi ve işten çıkarmalar

Bu yılın Temmuz ayında Tesla, fabrikada iyileştirmeler yapmak için Şanghay fabrika üretiminin çoğunu geçici olarak askıya almak zorunda kaldı. Ancak Çin Yolcu Araç Birliği verilerine göre, ağustos ayı itibariyle şirket Çin’deki üretimi ve teslimatları toparladı.

ABD’de, ikinci çeyreğin sonunda Tesla, tüm bir AI ofisini işten çıkardı ve personel sayısında başka kesintiler yaptı. Musk ayrıca, daha önce uzaktan çalışmalarına izin verilse bile tüm Tesla çalışanlarının haftada en az 40 saat bir Tesla ofisinde çalışmasını zorunlu kıldı.

Bundan sonra, bazı çalışanlar işten çıkarıldı ve diğerleri istifa etmeyi seçti. Ancak ofise dönenler, 3. çeyrek boyunca devam eden aşırı kalabalık koşulları buldular. Bu da (Fremont, California’daki ilk ABD otomobil fabrikası ve Reno, Nevada dışındaki pil fabrikası da dahil olmak üzere) şirketin bazı tesislerinde normal şekilde çalışmayı zorlaştırdı.

Eylül ayına gelindiğinde, Nevada Gigafactory’deki çalışanlarla kapsamlı bir toplantıda konuşan yöneticiler, yeni üretim rekorlarını kutluyor ve çalışanların sıkı çalışmalarını övüyorlardı.

Tesla yöneticileri, o zaman ağustos ayının Fremont fabrikası için üretim açısından rekor bir ay olduğunu ve Tesla’nın Austin, Teksas’taki nispeten yeni fabrikasının yedi günlük bir üretim temelinde umut verici bir kilometre taşı olan haftada 1.000 araba üretim oranına ulaştığını söyledi.