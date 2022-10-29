Intel CEO’su Pat Gelsinger, geçtiğimiz Perşembe günü (27) düzenlenen bir yatırım toplantısında, şirketin önümüzdeki yıllara ilişkin planlarını detaylandırdı ve yeni nesil sunucu işlemcilerinin altını çizdi.

Gelsinger sunumuna, kod adı Meteor Lake olan 14. nesil işlemciler hakkında daha fazla bilgi vererek başladı. İşlemciler sadece 4nm’lik bir üretim sürecine dayanmaktadır ve çip üretiminin ilk aşaması 2022’nin son çeyreğinde başlayacaktır.

Granite Rapids isimlendirmesini kullanan Xeon işlemlere gelince modeller yalnızca 3nm litografiye sahip olacak, ancak yalnızca 2024’te piyasaya sürülecek. Bu işlemciler yeni hibrit mimariye sahip Sierra Forest verimlilik çekirdeklerine sahip olacağı belirtildi.

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Meteor Lake, litografideki bu önemli düşüşün nedeni, üretimi hızlandırmak ve ürünlerde daha fazla performans sıçraması yaratmak için Extreme Ultra Violet (EUV) makinelerini kullanan bir teknolojidir. EUV, temel olarak silikon plakalar üzerine ışık yoluyla görüntü yansıtan ve malzemenin kazınmasını kolaylaştıran bir fotolitografi işlemidir.

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2024 itibariyle haberler

Buna ek olarak şirket, PowerVia ile RibbonFET teknolojisini kullanan ve enerji verimliliğinde yüzde 15’e varan kazançlar sağlayan 18A ve 20A düğümleri üzerinde daha derinlemesine çalışıyor. Ev ve profesyonel kullanım için işlemcileri entegre edecek modeller ancak 2024’ten itibaren halka ulaşacak.

Intel, 2023 yılında bu ürünler için daha geniş bir ekosistem oluşturmak amacıyla Xeon Emeral Rapids ile Sapphire Rapids’i aynı platformda piyasaya sürmeyi umuyor. Temel olarak, aynı LGA 1700 soketli 12. ve 13. nesil ev CPU’larında yapılana benzer bir strateji gibi görünüyor.