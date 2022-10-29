Intel, son üç aylık rakamlarının sunumu sırasında, 2025 yılına kadar yılda 8-10 milyar dolara ulaşması beklenen maliyetleri önemli ölçüde azaltmaya başlamak istediğini açıkladı. Bu kısmen mevcut rakamlara ve örneğin bilgisayarlara yönelik hayal kırıklığı yaratan talebe bir yanıt niteliğindedir.

Üç aylık rakamlarını yorumlayan Intel, önümüzdeki yıl 3 milyar dolar tasarruf etmeye başlamak istediğini ve bunun 2025 yılına kadar yıllık 8-10 milyar dolara çıkacağını bildirdi. Şirket bu tasarrufları nasıl elde etmeyi planladığı konusunda çok ayrıntılı bilgi vermiyor, ancak bunun işten çıkarmaları, verimlilik kazanımlarını ve harcamaların azaltılmasını içermesi bekleniyor.

İkincisi, yeni fabrikalara daha az yatırım yapılmasını içermelidir. Rakamlara ilişkin sözlü bir açıklama yapan şirket, fabrika kabukları inşa etmeye devam edeceğini, ancak bu fabrikaların yalnızca talep olduğunda ekipmanla doldurulacağını bildirdi. Sadece bu bile gelecek yıl harcamaları 2 milyar dolar azaltabilir.

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Bu, Intel Foundry Services’in darbe alacağı anlamına gelmiyor. En azından Intel, bu yeni dökümhane bölümündeki ivmenin devam ettiğini söylüyor. Diğer şeylerin yanı sıra, Intel’in çip tasarımcısı için çip üreteceği MediaTek ile yapılan anlaşmaya atıfta bulunuyor. Intel ayrıca 10 fabrikasız müşteriden altısıyla “aktif görüşmeler” yaptığını bildiriyor ve ABD Çip Yasasının getireceği faydalara da değiniyor. IFS birimi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2 düşüşle 171 milyon dolar gelir elde etti.

Gelir açısından bakıldığında, PC çiplerini içeren İstemci Bilgi İşlem Grubu’nda çok daha büyük düşüşler yaşandı. Bu bölüm, geçen yıla göre yüzde 17 düşüşle 8,1 milyar dolar gelir elde etti. Veri Merkezi ve Yapay Zeka Grubu biriminde ise nispi düşüş daha da büyük oldu. Geliri yüzde 27 düşüşle 4,2 milyar dolar oldu.

Örneğin Intel, Ağ ve Uç Grup biriminde daha iyi performans gösterdi. Burada gelir 2 milyar dolardan 2,3 milyar dolara yükseldi ve şirket bunu esas olarak 5G ve Ethernet ürünlerindeki iyi konumuna bağlıyor, ancak Network Xeon bunu biraz dengeledi. Intel’in otonom sürüş şirketi Mobileye yüzde 38 artışla 450 milyon dolar gelir elde etti. Mobileye’ın hisseleri artık Nasdaq teknoloji borsasında işlem görüyor, ancak Intel bu birimin kontrolünü hala elinde tutuyor.

Sonuç olarak Intel, bir önceki yıl 19,2 milyar dolar olan gelirini geçtiğimiz çeyrekte 15,3 milyar dolara yükseltti. Bir yıl önce aynı çeyrekte 6,8 milyar dolar olan net kâr 1 milyar dolar olarak gerçekleşti.