Instagram’a Etiket Takip Etme Özelliği Geldi!

Facebook’un sahibi olduğu sosyal medya platformu Instagram, kısa süre önce duyurduğu etiket (#hastag) takip etme özelliğini hayata geçirdi.

Instagram bugün etiket (hashtag) takip etme özelliğini resmen kullanıma sundu. Etkiket takip özelliği ile artık Instagram kullanıcıları, bir gönderinin altına tıklayarak veya keşfet sekmesinde arayarak ziyaret ettikleri etiket sayfalarında “takip et” seçeneğine tıklayabilecek ve takip etmesinin ardından o etiketile paylaşılmış gönderileri kendi akışında görebilecek.

Etiket takip özelliği ile beraber kullanıcılar merak ettikleri ve önem verdikleri konularda daha fazla göneri görebilecekken aynı zamanda ilgi alanlarına uygun hesap ve içerik keşfetme fırsatını da yakalamış olacak. Özellikle ilgi alanlarına göre olan Instagram hesaplarının kitle erişimine önemli bir katkı sağlaması beklenen bu özellik, kolaylıkla kullanılabiliyor.

Artık siz de ilgi alanınıza göre #etiket araması yapıp takip ederek sevdiğiniz konulara ait paylaşımlara daha rahat ulaşabilirsiniz.