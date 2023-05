Sosyal medya platformu Instagram üzerinde yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. Uygulamanın kodlarını inceleyen Alessandro Paluzzi, Instagram’ın yeni grup hikayeleri ve anket özellikleri üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

Paluzzi’ye göre Instagram, kullanıcıların paylaştığı hikayeleri grup haline getirebilecekleri ve sadece izin verdikleri kişilerin bu hikayelere erişim sağlayabileceği yeni bir grup hikayeleri sistemi geliştiriyor. 2019’da test edilen mevcut grup hikayeleri özelliğinden farklı olarak yeni sistemde paylaşılan hikayeler herkes tarafından görülebilecek ancak sadece seçilen kişiler yeni içerik ekleyebilecek.

#Instagram is working on the ability to create public group stories 👀

ℹ️ Unlike Group Stories they tested in late 2019, which were only visible to members of a group, these should be publicly visible to everyone and only selected people can add new content. pic.twitter.com/Fw59vQL3l2

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 2, 2023