Sosyal medya platformu Instagram üzerinde yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. Uygulamanın kodlarını inceleyen Alessandro Paluzzi, Instagram’ın yeni grup hikayeleri ve anket özellikleri üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

Paluzzi’ye göre Instagram, kullanıcıların paylaştığı hikayeleri grup haline getirebilecekleri ve sadece izin verdikleri kişilerin bu hikayelere erişim sağlayabileceği yeni bir grup hikayeleri sistemi geliştiriyor. 2019’da test edilen mevcut grup hikayeleri özelliğinden farklı olarak yeni sistemde paylaşılan hikayeler herkes tarafından görülebilecek ancak sadece seçilen kişiler yeni içerik ekleyebilecek.

#Instagram is working on the ability to create public group stories 👀 ℹ️ Unlike Group Stories they tested in late 2019, which were only visible to members of a group, these should be publicly visible to everyone and only selected people can add new content. pic.twitter.com/Fw59vQL3l2 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 2, 2023

Instagram’ın yeni grup hikayeleri özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor. Ancak Paluzzi’nin keşfettiği yeni özellikler bazen 1 ay bazen 1 yıldan uzun süre sonra kullanıma açılıyor.

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Paluzzi ayrıca Instagram’ın paylaşımların altına anket ekleyebilme seçeneği sunan yeni bir anket özelliği üzerinde çalıştığını da söyledi. Yeni anket özelliği sayesinde kullanıcılar ya sadece kendilerine ya da herkese açık anketler oluşturabilecek. Bu, takipçilerin belli konulardaki fikirlerini öğrenmek için faydalı bir yöntem olabilir.

Yeni anket özelliğinin de önümüzdeki 2-3 ay içinde herkese açılması bekleniyor. Ancak özellik kullanıma alınmadan önce daha kapsamlı hale getirilebilir. Her iki yeni özellik de Instagram’ı daha etkileşimli bir platform haline getirmeyi amaçlıyor gibi görünüyor.