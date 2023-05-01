Hem Spotify hem de Elon Musk geçmişte Apple’ın kendi cihazlarında sunduğu resmi uygulama mağazası olan App Store kurallarına karşı çıkmışlardı. Musk ve Spotify CEO’su Daniel Ek, bu hafta sonu Twitter’da yaptıkları yeni bir paylaşımda Apple’ın kurallarını bir kez daha eleştirdi. İkili, App Store kurallarını “saçma” olarak nitelendirerek Apple’ın bu işi bilmediğini ve kuralların gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi!

Elon Musk ve Daniel Ek Apple’ı Topa Tuttu!

Bu tartışma, Twitter’ın geçen hafta tüm kullanıcılara platformda gönderi başına para kazanmalarını sağlayan “tek gönderilik abonelik” desteğini gündeme getirmesiyle başladı. Musk, kullanıcılardan gelen sorular üzerine, abonelik hizmetinin iPhone’da görünmesinin neden web’dekinden daha uzun sürdüğünü açıklamak için bir paylaşım yaptı.

Musk, yaptığı paylaşımda “Şu anda tüm aboneliklerin Apple tarafından onaylanması gerektiğinden, aboneliklerin iPhone’da aktif hale gelmesinin web’e kıyasla birkaç gün daha uzun sürdüğünü unutmayın.” dedi.

Musk, bu paylaşımında uygulama içi aboneliklerle ilgili App Store kurallarına atıfta bulunuyor ve bu yeni abonelikler iPhone uygulaması aracılığıyla kullanılabildiği için Twitter’ın buna uyması gerektiğini söylüyor. Ancak görünen o ki, Musk bu durumdan epey rahatsız.

Spotify CEO’su Daniel Ek daha sonra Musk’ın gönderisini alıntılayarak bir gönderi paylaştı ve Musk gibi Spotify CEO’su da Apple’ın App Store kurallarını eleştirdi. Daniel Ek, paylaşımında “Bu çok saçma… İnternetteki her platformdaki her içerik oluşturucu için bu nasıl ölçeklendirilecek? Peki ya bir platform doğru ücretin Apple’ın %30’luk kesintisi yerine %0 ya da %10 olduğunu düşünürse?” ifadelerini kullandı.

Spotify geçmişte App Store kurallarına şiddetle karşı çıkmıştı. Şirket, Apple’ın uygulama içinde Apple Music aboneliklerini herhangi bir ceza olmaksızın sunabildiğini, Spotify’ın ise aynı şeyi yapması halinde Apple’a abonelik gelirinin %30’unu vermek zorunda kalacağını savunarak Avrupa Birliği’ne Apple aleyhinde şikayetlerinde bile bulundu.

Musk ise daha önce Apple’ın App Store ücretlerinin aslında internet kullanımından %30 vergi almak gibi bir şey olduğunu söylemiş ve App Store’un uygulama içi satın alımlardan %30’luk kesinti yapmasının haksız rekabete neden olduğunu belirtmişti.

En çok kullanan sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter’ın CEO’su Elon Musk ve en popüler müzik dinleme platformu olan Spotify’ın CEO’su Daniel Ek’in bu açıklamalarının Apple cephesinde nasıl yankı bulacağı ise merak konusu olmuş durumda. Apple genelde geri adım atmayan ve yaptığı her şeyi haklı göstermekte çok başarılı bir şirket. Musk ve Ek’in bu çıkışı Apple’ı pek etkilemeyecek gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitter ve Spotify App Store kurallarını esnetebilecek kadar önemli uygulamalar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!