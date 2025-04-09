Instagram, genç kullanıcıları korumak adına önemli bir adım attı. Instagram yaş sınırı ile genç kullanıcılar bazı özellikleri kısıtlı olarak kullanabilecek. Instagram yasağı neleri kapsıyor? Instagram yaş sınırı kaç yaş ile sınırlı olacak?

Instagram Yaş Sınırı neleri kapsıyor?

Meta, Instagram, Facebook ve Messenger gibi platformları kapsayan yeni düzenlemelerle çocukların ve gençlerin dijital güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Teen Accounts (Genç Hesapları) kapsamında getirilen bu yenilikler, sosyal medya bağımlılığı ve siber zorbalık gibi risklerin önüne geçmeyi amaçlıyor.



Yapılan açıklamaya göre, 16 yaş altındaki kullanıcılar artık canlı yayın açabilmek için ebeveynlerinden izin almak zorunda. Bu yaş grubundaki kullanıcılar, özel mesajlarındaki otomatik bulanıklaştırma özelliğini kendi başlarına devre dışı bırakamayacak. Bu durum, çocukları istenmeyen içeriklerden korumayı hedefliyor.

Bu uygulamanın ilk olarak ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya’da başlatılacağı açıklandı. Bu yeni Instagram yaş sınırı politikasının, kısa sürede diğer ülkelerde de hayata geçirilmesi bekleniyor.

Instagram yasağı kapsamında yapılan bu düzenlemeler, hem aileler hem de gençler için dijital güvenliği ön planda tutan yeni bir yaklaşımın habercisi. Eylül 2024’te tanıtılan Teen Accounts (Genç Hesapları) sistemi ile başlayan bu süreç, Meta’nın sosyal medyada sorumluluk anlayışını yeniden şekillendirdiğinin sinyallerini veriyor.

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