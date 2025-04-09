Uzun yıllardır Instagram iPad uyumluluğu bekleyen kullanıcılar için nihayet umut ışığı göründü. Meta’nın sahibi olduğu popüler sosyal medya platformu, tablet kullanıcılarına özel bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre, şirket içinde sızan raporlar, Instagram iPad sürümünün geliştirilmekte olduğunu doğruluyor. Özellikle TikTok’a yönelik olası bir yasak ihtimali, Instagram’ın bu alandaki hamlelerini hızlandırmasına neden olmuş durumda.

Instagram iPad Uygulamasına Sahip Oluyor!

Bugüne dek sadece iPhone için optimize edilmiş bir uygulamayla yoluna devam eden Instagram, tablet kullanıcılarını büyük ölçüde göz ardı etmişti. Ancak Instagram iPad uygulaması için çalışmaların başlaması, bu stratejide köklü bir değişikliğe işaret ediyor. Şirket daha önce, iPad uygulamasının öncelikler arasında olmadığını ve yeterli kullanıcı talebinin oluşmadığını savunmuştu. Şimdi ise tablo tersine dönmüş durumda. Özellikle TikTok’un popüler içerik üreticilerini kendine çekmesi ve ABD’de uygulamaya yönelik baskıların artması, Meta’yı harekete geçirmiş görünüyor.

Henüz resmi lansman tarihi belli olmasa da, Instagram iPad sürümünün TikTok yasağına karşı hazırlanan stratejik bir hamle olduğu açık. Mevcut durumda iPad kullanıcıları, iPhone uygulamasını kullanmak zorunda kalıyor ve bu da kullanıcı deneyimini olumsuz etkiliyor. Yeni geliştirilen uygulamanın, tablet ekranları için özel olarak optimize edilmesi bekleniyor. Bu sayede, kullanıcılar daha geniş ekranın sunduğu avantajlardan tam anlamıyla faydalanabilecek.

Meta’nın yalnızca Instagram iPad sürümüyle sınırlı kalmadığını da belirtmekte fayda var. Şirket, aynı zamanda TikTok kullanıcılarını kendine çekmek için “Edits” adlı yeni bir video düzenleme uygulaması üzerinde çalışıyor. Bu uygulama, özellikle kısa video içerikleri üreten içerik oluşturuculara hitap ediyor ve CapCut’a doğrudan rakip olmayı hedefliyor. İçerik üreticileri, New York’taki özel bir lansman etkinliğiyle bu yeni araçla tanışma fırsatı buldu.

Üstelik Instagram, videoların süresini 90 saniyeden 3 dakikaya çıkararak, TikTok’un video formatlarına daha da yakınlaştı. Arayüzde yapılan güncellemelerle birlikte platform, içerik üreticileri için daha cazip bir hale geliyor. Tüm bu gelişmeler, Instagram iPad sürümünün aslında çok daha büyük bir dönüşümün parçası olduğunu gösteriyor.

İlginizi Çekebilir: Instagram şifreli Reels özelliğini test ediyor!

Instagram iPad sürümüyle ilgili daha fazla detay ortaya çıktıkça sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Instagram iPad hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.