Instagram, dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip olan popüler bir sosyal medya platformudur. İnsanlar bu platformda fotoğraf ve video paylaşarak etkileşimde bulunurlar. Bazen, Instagram’da karşılaştığınız ilginç bir videoyu indirmek ve cihazınızda saklamak isteyebilirsiniz. Bu makalede, Instagram videolarını nasıl indirebileceğinizi adım adım açıklayacağız. İşte detaylar.

Instagram Video İndirici Web Sitelerini ve Uygulamalarını Kullanma

Belirli web siteleri ve uygulamalar, Instagram videolarını indirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. İşte bu yöntemi kullanarak bir videoyu indirme adımları:

Adım 1: Instagram uygulamasını açın ve indirmek istediğiniz videoyu bulun.

Instagram uygulamasını açın ve indirmek istediğiniz videoyu bulun. Adım 2: Videoyu açın ve sağ üst köşede bulunan üç noktalı menü simgesine tıklayın. Ardından “Bağlantıyı kopyala” seçeneğini seçin.

Videoyu açın ve sağ üst köşede bulunan üç noktalı menü simgesine tıklayın. Ardından “Bağlantıyı kopyala” seçeneğini seçin. Adım 3: Instagram video indirici bir web sitesini veya uygulamayı açın. Örnek olarak https://www.instasave.io/ gibi siteleri kullanabilirsiniz.

Instagram video indirici bir web sitesini veya uygulamayı açın. Örnek olarak https://www.instasave.io/ gibi siteleri kullanabilirsiniz. Adım 4: Bağlantıyı kopyaladıktan sonra, indirici web sitesinde veya uygulamada bulunan metin kutusuna yapıştırın. Ardından “İndir” veya “Download” düğmesine tıklayın.

Bağlantıyı kopyaladıktan sonra, indirici web sitesinde veya uygulamada bulunan metin kutusuna yapıştırın. Ardından “İndir” veya “Download” düğmesine tıklayın. Adım 5: Video indirme işlemi başlayacaktır. İndirme tamamlandığında, video cihazınızda bulunan “İndirilenler” klasöründe yer alacaktır.

Popüler seçenekler

Video Downloader for Instagram: Bu ücretsiz uygulama, Instagram’dan video indirmek için kolay bir yol sunar. İndirmek istediğiniz videonun bağlantısını kopyalayın ve uygulamada yapıştırın, ardından indirme işlemini başlatın.

Bu ücretsiz uygulama, Instagram’dan video indirmek için kolay bir yol sunar. İndirmek istediğiniz videonun bağlantısını kopyalayın ve uygulamada yapıştırın, ardından indirme işlemini başlatın. InstaSave: Bu uygulama, Instagram’da görüntüler ve videolar için bir indirme seçeneği sunar. Yine, indirmek istediğiniz videoya giden bağlantıyı kopyalayın ve uygulamada yapıştırın. İndirme işlemi otomatik olarak başlayacaktır.

Bu uygulama, Instagram’da görüntüler ve videolar için bir indirme seçeneği sunar. Yine, indirmek istediğiniz videoya giden bağlantıyı kopyalayın ve uygulamada yapıştırın. İndirme işlemi otomatik olarak başlayacaktır. Video Downloader – for Instagram Repost App: Bu uygulama Instagram’dan videoları indirirken repost yapmak için tasarlanmıştır. Yine, indirmek istediğiniz videoya giden bağlantıyı kopyalayın ve uygulamada yapıştırın. İndirme işlemi otomatik olarak başlayacaktır.

Ekran Kaydedici Kullanarak Instagram Videolarını İndirme

Eğer üçüncü taraf bir web sitesi veya uygulama kullanmak istemiyorsanız, ekran kaydedici kullanarak da Instagram videolarını indirebilirsiniz. İşte bu yöntemi kullanarak bir videoyu indirme adımları:

Adım 1: Cihazınız için uygun bir ekran kaydedici uygulama indirin. Android için “AZ Screen Recorder” veya iOS için “TechSmith Capture” gibi uygulamalar kullanabilirsiniz.

Cihazınız için uygun bir ekran kaydedici uygulama indirin. Android için “AZ Screen Recorder” veya iOS için “TechSmith Capture” gibi uygulamalar kullanabilirsiniz. Adım 2: Ekran kaydedici uygulamayı açın ve kayda başlamak için talimatları izleyin.

Ekran kaydedici uygulamayı açın ve kayda başlamak için talimatları izleyin. Adım 3: Şimdi, Instagram uygulamasını açın ve indirmek istediğiniz videoyu oynatın. Video oynatılırken, ekranınız kaydedilecektir.

Şimdi, Instagram uygulamasını açın ve indirmek istediğiniz videoyu oynatın. Video oynatılırken, ekranınız kaydedilecektir. Adım 4: Video oynatımı bittiğinde, ekran kaydedici uygulamada kaydı durdurun. Kaydedilen video, cihazınızda belirtilen klasöre kaydedilecektir.

Unutmayın ki ekran kaydedici yöntemi, orijinal kalitede video indirmenize izin vermeyebilir ve ayrıca video oynatımı sırasında duyulan sesleri de kaydedecektir.

Dikkat etmeniz gereken nokta, bazı uygulamaların Instagram’ın kullanım koşullarına aykırı olabileceğidir. Bu nedenle, Instagram’dan videoları indirmeden önce uygulamaların kullanım şartlarını okumanız ve gizlilik politikalarını gözden geçirmeniz önemlidir. İlginizi çekebilir: Android’de Depolama Alanı Nasıl Açılır? Instagram videolarını indirmek için üçüncü taraf web sitelerini ve uygulamalarını kullanmak en kolay ve hızlı yoldur. Alternatif olarak, ekran kaydedici kullanarak videoları indirebilirsiniz. Her iki yöntem de işe yarasa da, en iyi sonuçlar için bir video indirici web sitesi veya uygulama kullanmanızı öneririz.