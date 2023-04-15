Android akıllı telefon ya da tablet cihazınızda ek depolama alanı yaratmak ve temizlemek için kullanılabilecek bir dizi yöntem vardır. İlginç bir şekilde, Android kullanıcılarına bu göreve yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış kullanışlı, yerel bir araç sunmaktadır. “Free Up Space(Alan Boşaltma)” özelliği olarak bilinen bu kullanışlı yardımcı program, size kolaylık sağlamak için doğrudan Android işletim sistemine yerleştirilmiştir.

Android’de Yer Açma aracını nasıl kullanabilirim?

Yer Açma aracı, ihtiyacınız olmayan şeyleri kaldırarak Android cihazınızda fazladan yer kazanmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış.

Aracı kullanmak için Ayarlar’a ve ardından Depolama Alanı’na gidin, daha sonra depolama alanınızı kullanan şeylerin bir listesini göreceksiniz, örneğin Uygulamalar, Sistem, Videolar, Fotoğraflar ve daha fazlası.

Bu listenin üzerinde Alan Boşaltma aracı vardır, buna tıkladığınızda Android cihazınızdaki Dosyalar uygulamasına yönlendirilirsiniz.

Dosyalar uygulamasında Temizleme önerilerini göreceksiniz, bu, cihazınızdan hangi dosyaları kolayca kaldırabileceğinizi önerecektir. Örneğin, çöp kutusundaki ve ayrıca Önemsiz dosyalar içindeki dosyalar tarafından kullanılan çok fazla depolama alanı olabilir, daha sonra cihazınızdan hangilerini sileceğinizi seçebilirsiniz.

Uygulamalarınızın önbelleğini temizleyerek yer açın

Bir uygulamanın ne kadar depolama alanı kullandığını cihazınızdaki Ayarlar menüsünden görebilirsiniz. Ayarlar > Uygulamalar’a gidin ve ardından her uygulamanın ne kadar depolama alanı kullandığını görebilirsiniz. Önbelleği temizleyerek Android Telefonunuzda veya tabletinizde bu depolama alanının bir kısmını temizleyebilirsiniz.

Daha sonra menüde iki seçenek göreceksiniz Depolamayı temizle ve Önbelleği temizle, Önbelleği temizle seçeneğini seçin; bu, dosyalarınızdan herhangi birini silmeden size biraz daha fazla alan sağlayacaktır. Depolamayı temizle seçeneğini seçerseniz, bu, o uygulamadaki her şeyi silecektir.

Daha fazla depolama alanı kazanmak için kullanılmayan uygulamaları silin

Hepimiz akıllı telefonlarımıza kullanmadığımız uygulamaları indiririz, ayrıca bir süre önce indirdiğimiz ve artık kullanmadığımız uygulamalarımız da olabilir. Bu uygulamaları silmek Android Telefonunuzda veya tabletinizde oldukça fazla depolama alanı açabilir.

Tüm uygulamalarınızı görmek için Play Store uygulamasını seçin ve ardından Uygulamaları ve cihazı yönet’i seçin, ardından uygulamaların bir listesini ve ne kadar depolama alanı kullandıklarını göreceksiniz. Bu uygulamaları ada, En çok kullanılana, En az kullanılana vb. göre sıralayabilirsiniz.

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En az kullanılan’ı seçtiğinizde, favori uygulamalarınız kadar kullanmadığınız uygulamaların bir listesini alacaksınız, daha sonra artık ihtiyacınız olmayanları seçebilir ve bunları Android akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden silebilirsiniz.

Bu kılavuzu faydalı bulduğunuzu ve Android cihazınızda yer açmanıza yardımcı olacağını umuyoruz, herhangi bir sorunuz veya ipucunuz varsa, lütfen aşağıya bir yorum bırakın ve bize bildirin.