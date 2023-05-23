Instagram, görünüşe göre popüler mikroblog sitesi Twitter’a rakip olmak için kendi uygulamasını piyasaya sürmeyi planlıyor. Meta’ya ait olan platform, benzer bir metin tabanlı uygulama üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. İşte ayrıntılar. Twitter, sosyal medya pazarında devasa bir platformdur ve metin tabanlı tasarımıyla tanınıyor. Ancak Instagram, yakın gelecekte bu platforma rekabet edebilecek yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor olabilir. Yeni bir rapora göre, Meta’nın sahip olduğu sosyal medya markası, kullanıcıların metin güncellemelerini paylaşmalarına izin verecek kendi uygulaması üzerinde çalışıyor. Bu gönderiler, iddia edilen olarak 500 karakterlik bir karakter sınırına sahip olacak.

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Rapora göre kullanıcılar, metin tabanlı gönderilerine beş dakikaya kadar olan fotoğraflar, bağlantılar ve videolar gibi diğer medya formatlarını da ekleyebilecekler. Ayrıca, diğer metin gönderileriyle etkileşimde bulunabilecek, yanıtlayabilecek ve paylaşabilecekler. Uygulama, Twitter’a oldukça benziyor olsa da, arayüz tasarımı açısından tamamen aynı olmayabilir. İlginç bir şekilde, bu haber, şirketin kullanıcıların GIF’leri yorumlarda paylaşmalarına olanak tanıyan bir güncelleme yayınlamasından sonra ortaya çıktı.

Diğer dikkat çeken ayrıntılar arasında, Twitter ve Instagram’a benzer bir merkezi akışta önerilen içerik ve takipçi gönderilerinin yer aldığı belirtiliyor. Bu uygulama, Instagram uygulamasıyla yakından entegre edilecek ve mevcut Instagram hesabınızı senkronize ederek yeni bir profil oluşturma zahmetinden kaçınmanıza olanak sağlayacak. Yani, mevcut hesabınızla bile bu yeni uygulamaya giriş yapabileceksiniz.