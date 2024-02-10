Instagram içerik önerileri, özellikle de yerel seçimlere yaklaştığımız şu dönemde büyük önem arz ediyor. Meta’nın Instagram patronu Adam Mosseri’ye göre, Meta artık Instagram veya Threads’te kullanıcılara siyasi içerik önermeyecek. Mosseri, kullanıcıların takip ettikleri hesaplardaki siyasi içerikleri görmeye devam edeceklerini, ancak uygulamaların artık bu tür paylaşımları “aktif olarak kullanıcının karşısına çıkarmayacaklarını” ifade etti.

Meta, Instagram ve Threads’te Siyasi İçerik Önermeyecek

Siyasetle yatıp kalkan ülkemizde bu adım çok takdir edilecektir. Zira birçok Instagram kullanıcısı önerilen içerikler kısmında görmek istemedikleri siyasi içerikleri görüyor. Instagram ve Threads tam da bu duruma parmak basmış gibi görünüyor.

Meta’nın bu değişikliği, önümüzdeki birkaç hafta içinde kullanıma sunulacak ve Instagram’ın Reels ve Keşfet gibi içerik veya gönderi önerdiği yerlerdeki herkese açık hesaplar ve Threads’te önerilen kullanıcılar için geçerli olacak. Ancak, Meta’nın neyi “siyasi” olarak sayacağı konusunda ayrıntılı bilgi verilmedi.

Bir Meta sözcüsü, “Siyasi içerik tanımımız, hükümet veya seçimlerle ilgili konuları içerecek; örneğin, yasalar, seçimler veya sosyal konularla ilgili gönderiler buna dahil. Bu tanım, platformlarımızı kullanan kişiler ve topluluklarla ve dış uzmanlarla etkileşim kurmaya devam ettikçe gelişecek.” dedi.

Meta, bu tür içerikleri görmek isteyenler için Instagram ve Threads’in ayarları aracılığıyla tercih yapabileceklerini belirtti. Şirket, güncellemenin insanların takip etmeyi seçtikleri hesaplardan gelen gönderileri nasıl gördüklerini etkilemeyeceğini vurguladı.

Adam Mosseri, “Amacımız, insanların siyasi içerikle etkileşime girmeyi seçme yeteneğini korumak ve aynı zamanda her bir kişinin bu konudaki tercihine saygı duymaktır” dedi. Özellikle ABD’de ve ülkemizde seçimler yaklaşırken gelen bu haber ilginç oldu.

Meta’nın kullanıcılarını potansiyel olarak sorunlu gördüğü konuları tartışmaktan caydırmaya çalışmasının bir yolu olan bu değişiklik, aşı ve covid ile ilgili terimler de dahil olmak üzere “potansiyel olarak hassas” konuları daha az kullanıcıların karşısına çıkararak bu konuda tartışmaları tabiri caizse söndürme amacı güdüyor.

Mosseri ayrıca Meta’nın kullanıcıları uygulamada “siyaset ve sert haberler” hakkında paylaşım yapmaya “teşvik etmek” istemediğini belirtti. Ancak bu değişiklik, bazı kullanıcılar ve içerik oluşturucular arasında Meta’nın belirli içerik türlerini haksız yere bastırdığı düşüncesine yeni bir tepki getirebilir.

Meta, Instagram’da “profesyonel” hesapları olan kişilerin, gönderilerinin öneriler için uygun görülüp görülmediğini kontrol etmek için “hesap durumu” özelliğini kullanabileceklerini duyurdu. Bakalım bu özellik kullanıcıları mutlu edebilecek mi.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce siyasi içerikleri göstermeme kararı doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın!