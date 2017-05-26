Instagram’dan Özel Mesaj ile Link Göndermek Artık Mümkün

Instagram’dan Özel Mesaj ile Link Göndermek Artık Mümkün

26 Mayıs, 2017 Sosyal Medya 0 yorumlar

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Instagram bugün yayınladığı küçük bir güncelleme ile beraber özel mesaj üzerinden direkt olarak link gönderme özelliğini getirdi.

Instagram’ın bu güncellemesi ile beraber artık telefon numaralarını ya da adresleri özel mesaj üzerinden direkt olarak göndermek de mümkün.

Bu güncellemenin yanında hem geniş hem de portre büyüklüğündeki fotoğrafları da özel mesaj üzerinden gönderebilme özelliği de geldi. Fotoğrafları garip bir şekilde kesmek yerine artık orijinal büyüklüklerinde gönderebilmek mümkün.

Güncelleme bugün hem Android hem de iOS kullanıcıları için yayınlandı. Portre ve geniş fotoğrafların özel mesaj üzerinden gönderilmesi özelliği ise şimdilik sadece iOS kullanıcılarına gelmiş durumda. Yapılan açıklamaya göre uygulamanın Android versiyonu da gelecek haftalarda bu özelliğe sahip olacak.

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