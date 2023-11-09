Instagram okundu bilgisi özelliğini devre dışı bırakma özelliği, artık cevaplamak istemediğiniz ancak gönderenin bunu görmesini istemediğiniz durumlar için test ediliyor. Bu özellik sayesinde bir mesajı açıp okusanız bile gönderen, mesajın altında “görüldü” etiketini görmeyecek.

İçindekiler Instagram okundu bilgisi gizlenebilecek

Instagram okundu bilgisi gizlenebilecek

Gizlilik, çoğumuzun arzu ettiği ancak nadiren sahip olduğu bir şey. Sosyal medya platformlarının kuralları doğrultusunda yaşadığımız hayatta ne yediğimiz, nereye gittiğimiz ve ne paylaştığımız kontrol altında. Mesajlara yanıt vermemeyi tercih ettiğimizde ise genellikle “görüldü” etiketiyle işaretleniyoruz. Ancak kullanıcılar bu durumdan rahatsız olduğu için Instagram’dan okundu bilgisini devre dışı bırakma özelliği talep ediyordu.

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Instagram, kullanıcılara bu özelliği sunarak geri bildirimleri değerlendirdiğini ve okuma durumunu kapatmaya yönelik yeni bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu. Adam Mosseri, şirketin yöneticilerinden biri, müjdeli haberi paylaşarak, “Yakın gelecekte insanlar mesajları okurken görüldüklerini başkalarına göstermek zorunda kalmayacaklarını” belirtti.

Mosseri ayrıca özelliğin nasıl görünebileceğine dair bir ekran görüntüsü de paylaştı. Bu özelliğin geç de olsa gelmesi, kullanıcıların meşgul oldukları anlarda, sosyal medyada vakit geçirmek istemedikleri zamanlarda veya kimseye cevap vermek istemedikleri anlarda daha rahat hissetmelerini sağlayacak gibi görünüyor.

Instagram’ın okundu bilgisini devre dışı bırakma özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak özelliğin test aşamasını başarıyla tamamlamasının ardından, güncelleme yoluyla kısa sürede platforma eklenmesi bekleniyor.