Android 12’den bu yana kullanıcıların beğenisini kazanan temalı simgeler, arayüzü duvar kağıdı renkleriyle uyumlu hale getirerek cihazların kişiselleştirilmesini ve zarif bir görünüm kazanmasını sağladı. Ancak bu gelişme, Meta’nın simgeleriyle ilgili uzun süredir beklenen bir eksikliği giderdi. Facebook ve Instagram artık simge açısından Android ile uyumlu hale geldi.

İçindekiler Facebook ve Instagram simgeleri Android ile uyumlu

Facebook ve Instagram simgeleri Android ile uyumlu

Yıllarca Android kullanıcıları, Meta’nın temalı simgelerini beklerken sabırla beklediler. Beklemek, özellikle popüler uygulamaların birçoğunun bu özelliği zaten benimsemiş olduğu bir dönemde, bazen sonsuz gibi görünebilirdi. Ancak son güncellemeler, Instagram ve Facebook’un Alfa ve Beta sürümlerinin artık Android’in temalı simgeleriyle uyumlu olduğunu gösteriyor. Bu haber, estetiğe önem veren kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

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Ancak burada sadece görsel bir değişiklik söz konusu değil. Bu değişim, Meta’nın Android özelliklerine daha geniş bir perspektiften yaklaştığını işaret ediyor. Özellikle tabletler için optimize edilmiş yeni Instagram düzeni gibi son deneyimler, bu yönde atılmış önemli adımların birer göstergesi. Google Pixel Fold gibi Android 14 QPR1 Beta sürümüne sahip cihazlar, artık Instagram’ı daha büyük ekranlar için optimize edilmiş yeni bir düzenle deneyimleyebiliyorlar.

Birçok kişi için bu gibi değişiklikler basit görünebilir, ancak Android topluluğu için bu, önemli bir adım. Artık kullanıcılar, Facebook ve Instagram simgelerini gizli klasörlere saklamak ya da ikincil ekranlara taşımak zorunda kalmayacaklar. Meta’nın temalı simgelere yönelik bu yeni destek, Android kullanıcılarının uyumlu bir ana ekrana sahip olma beklentisini artırdı.

Peki, en önemli soru şu: Bu özelliğin kararlı sürümlerde ne zaman kullanıma sunulacağı. Bu, gelecekteki Android güncellemeleriyle aynı döneme denk gelebilir ve yıl sonunu Android meraklıları için daha da özel hale getirebilir. Bu nedenle Meta’ya, nihayet bu özlemi karşıladığı ve kullanıcılara sunduğu için teşekkür etmek gerekir. Sizce bu güncelleme, Android cihazlarınızda heyecan uyandırıcı bir değişiklik mi?