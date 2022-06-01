Instagram, kullanıcıların haber akışlarına Amber Alerts ekleyeceğini duyurdu. Instagram, ABD’deki Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi ve Uluslararası Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi de dahil olmak üzere, bu Amber Alerts özelliğini mümkün kılmak için birkaç ülkede birkaç farklı kuruluşla ortaklık kurdu.

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Bu gruplara göre, kayıp bir çocuktan ne kadar çok insan haberdar olursa, onu bulma şansı o kadar artar. Instagram, görüntüleri paylaşmak ve çok sayıda insana ulaşmasını sağlamak için çok güçlü bir araç olduğundan, bu tehlikede olan çocukları bulmak için başarılı bir adım olabilir. Bu yeni özelliği önümüzdeki haftalarda 25’e kadar farklı ülkede kullanmayı planlıyor. Bu özellik, Facebook’ta kullanıma sunulmuştu ve bu özellik şimdi Instagram’a ulaşıyor.

Instagram Amber Alerts nasıl çalışacak?

Instagram, Amber Alerts’i kullanıcıların haber akışlarına entegre etmeyi planlıyor. Bu, ana akışta gezinirken birkaç faktöre bağlı olarak bir uyarıyla karşılaşabileceğiniz anlamına gelir. Bunlar, Amber Alert’in verildiği zaman ve aynı zamanda uyarı alanında yaşıyorsanız. Instagram profilinizle veya konum verilerinizle ilişkili şehri kullanarak, Instagram konumla ilgili Amber Uyarıları göndermeye çalışır. Bir uyarı gördüğünüzde, onun hakkında daha fazla bilgi görüntülemeyi seçebilir ve aynı zamanda yerel yetkililere görüldüğünü bildirebilirsiniz.

Her uyarıyla, çocuğun fotoğrafını ve onları tanımlamaya yardımcı olacak bilgilerini görebileceksiniz. Çocuk arayışında daha geniş bir ağ oluşturmak için bunlar başkalarıyla paylaşılabilir. Instagram’ın Amber Alert’leri kullanıma sunmayı planladığı 25 ülke arasında Arjantin, Avustralya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Ekvador, Yunanistan, Guatemala, İrlanda, Jamaika, Kore, Litvanya, Lüksemburg, Malezya, Malta, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Romanya, Güney Afrika, Tayvan, Ukrayna, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye, şimdilik bu özelliğin kullanılabileceği ülkeler arasında yer almıyor. Yeni özellik hakkında neler düşüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.