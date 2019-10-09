Sosyal Medya
Instagram karanlık modu iOS ve Android’e getirdi!
Instagram uygulamasına gelen son güncelleme sayesinde iOS ve Android kullanıcıları karanlık mod özelliğine kavuştular.
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Instagram karanlık modu
Popüler sosyal medya uygulamasına gelen karanlık mod özelliği bir süredir beta sürümüyle test ediliyordu. Şirketin CEO’su Adam Mosseri‘nin yaptığı Twitter paylaşımıyla beklenen özelliğin iOS 13 ve Android 10 işletim sistemlerini kullanan cihazlara verilmeye başladığı duyuruldu. Son zamanlarda bir hayli popülerleşen ve aranan bir özellik haline gelen karanlık mod, destekleyen Android 9 kullanan telefonlarda da kullanılabilinecek.
Özellik telefon ayarları bölümünde karanlık tema aktif edildiğinde çalışmaya başlıyor. Yakın zamanda verilecek bir güncellemeyle özelliğin uygulamanın ayarlar menüsünden de kontrol edilebilmesi bekleniyor.
Sosyal Medya
WhatsApp, kendini imha eden mesaj özelliğini test ediyor!
WhatsApp, sohbet içerisinde kendini yok eden mesajlaşma özelliği için çalışmalara başladı. WhatsApp daha önceleri de mesajları belli bir süre içerisinde konuşma içerisinden kaldırma imkanı yaratan özelliği kullanıcılarına açmıştı.
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WABetaİnfo, Whatsapp Android uygulamasında, 2.19.275 versiyonuna kaybolan mesajlar özelliğinin eklendiğini açıkladı. Şimdilik beta kullanıcılarına sunulan bu geliştirmenin hala test aşamasında olduğunu ve değiştirilebileceğini eklemekte fayda var.
Şu anki haliyle, yazdığınız mesajın ne kadar süre sohbet içerisinde kalacağını (5 saniye ve 1 saat seçenekleri sunuluyor.) belirleyebiliyorsunuz. Süre dolduğunda mesajdan hiçbir iz kalmıyor.
Maalesef, Kaybolan Mesaj özelliği sadece, grup sohbetlerinde kullanılabilir halde görünüyor. Ayrıca, sohbette bulunan tüm mesajlara bu geliştirmeyi uygulayabileceğiniz gibi bir kişiden gelen birkaç mesajla sınırlamanız da mümkün.
Gelecekte, özelliğe başka zaman dilimlerinin de ekleneceğini umuyoruz. Beş saniye ile bir saat oldukça keskin bir fark. Araya başka sürelerin eklenmesi, yapılan uygulamayı daha kullanılabilir kılacaktır.
WhatsApp bir süredir rekabet halinde bulunduğu rakibi Telegram’la baş edemediği aşikar. Bu hamlesiyle Telegram’ın da ona eşlik etmesi bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
İngiliz Polisi, WhatsApp’ı kullanıcı mesajlarını paylaşmaya zorluyor!
İngiliz Polisi, sosyal medya platformları olan Amerika menşeili Facebook ve Whatsapp’tan mesajlaşma verilerini alma konusunda ısrarcı davranıyor. İki dev şirkettin İngiliz hükümetiyle uzlaşmaya varması gerekiyor.
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Sosyal medya platformları, kullanıcılar arası mesajlaşmaları şifreleyerek gerçekleştiriyorlar. Bu da kullanıcılara daha güvenli bir iletişim imkanı sunuyor. İngiliz Polisi ise bu mesajlara direkt iletişim sağlamak için çeşitli yollar arıyor.
Konuyla ilgili şahısların aktardıkları doğrultusunda, içerisinde terörizm ve pedofilinin de dahil olduğu çeşitli cinayet araştırmalarına destek olması amacıyla, bu bilgiler şirketlerden isteniyor. Anlaşmanın gelecek ay imzalanması bekleniyor.
İngiltere Genel Sekteri Priti Patel, Facebook’un uç uca şifreleme teknolojisinin, cinayetlerde kullanılabileceği konusunda daha önce uyardıklarını belirtti.
İngiltere ve Amerikan Hükümetleri ise kriptolanmış mesajları, herhangi bir suça teşvik etmeyen vatandaşların aleyhine kullanmayacaklarını iddia ediyorlar. Amerika ise İngiliz firmalarından elde edilen ölüm cezası taşıyan hiçbir bilgiyi kullanmayacaklarını ekliyor.
Haber
Instagram için karanlık mod geliyor! Nasıl görünecek?
Son dönemin popüler teması olan karanlık modu şimdi de Instagram’a geliyor. Beta testi başlayan Instagram karanlık modu iOS ve Android işletim sistemlerinde test edilmeye başlandı.
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Şahsi hesabıma da gelen söz konusu karanlık modunda koyu renkler yerine direkt olarak siyah renk tercih edilmiş. Gri ve beyaz detaylar ile hazırlanan karanlık modu özellikle OLED panele sahip olan telefonlarda ciddi bir batarya tasarrufu sağlayacak gibi görünüyor.
Android 10 ve iOS 13’le beraber gelmesi planlanan karanlık modunu biz Samsung Galaxy S10+’ın One UI 1.1 ve Android 9 sürümünde beta olarak test ettik. Eğer siz de Instagram’ı karanlık modda denemek isterseniz Google Play üzerinden Instagram’ın beta kullanıcısı olarak test etmeniz gerekecek. Ayrıca Samsung cihazlarındaki gece moduna uygun çalışan Instagram karanlık modu telefonda yapacağınız gece modu değişikliğine uygun olarak değişiklik gösteriyor.
Beta test süreci bitince tüm kullanıcılara açılacak olan karanlık modunun ayarlarda bir karanlık modu açma yeri bulunmuyor. İlk aşamada cihazların gece moduna entegre çalışacağını düşündüğümüz karanlık teması için uygulama içinde ayar da getirilebilir.